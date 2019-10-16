Проигравшие и укрепившиеся. Военный союз России и Китая становится реальностью • 73 • Аналитика









Нарастающее партнерство

В последние годы Россия и Китай вышли на новый уровень сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Отношения между двумя государствами становятся все более тесными – как в экономической области, так и в военной сфере. Когда в Россию летом 2019 года приезжал председатель КНР Си Цзиньпин, были подписаны два знаковых документа — «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху» и «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху». Их подписание – свидетельство тому, что позиции двух государств по целому ряду ключевых вопросов, и, что особенно важно, по стратегическим перспективам развития современного мира, совпадают.







Россия превратилась в союзника Китая не случайно. Экономические связи между странами, начавшие развиваться бурными темпами еще в 1990-е годы, крепнут год от года. Китаю выгодны поставки не только природных ресурсов, но и технологий, оборудования из России. Равным образом, и Китай играет важнейшую роль в поставках в Россию товаров массового народного потребления, продуктов питания и так далее. За экономикой последовали политика и военная сфера, тем более, что сейчас и у Китая, и у России – общий вероятный противник. США также рассматривают в качестве своих основных конкурентов в военно-политической сфере Россию и Китай.



В сложившейся ситуации вполне естественно и понятно стремление Пекина и Москвы развивать двусторонние отношения. Чем больше США вводят санкций и торговых пошлин, чем чаще заявляют о наличии китайской или российской угрозы, тем более плотные камни ставят они сами в фундамент российско-китайского союза. Сейчас Россия и Китай вынуждены думать о том, как в случае наращивания США вооружений реагировать на резкую и агрессивную политику Вашингтона.



Как Москва и Пекин сотрудничают в военной сфере

Военное сотрудничество России и Китая постепенно вышло на новый уровень ко второй половине 2010-х годов. Так, в 2017 году российские и китайские военные моряки провели совместные маневры в Балтийском море, в следующем году Китай был привлечен к участию в стратегических учениях «Восток».



В июле 2019 года ВВС Китая и ВКС России впервые после 1950-х годов участвовали в совместном воздушном патрулировании над акваториями Восточно-Китайского и Японского морей. Эти действия двух стран привели к крайне негативной реакции со стороны Японии и Южной Кореи, увидевших в подобных действиях серьезную угрозу своей национальной безопасности. Понятно, что за Сеулом и Токио стоит Вашингтон, весьма обеспокоенный не только наращиванием Россией и Китаем своего военного потенциала, но и развивающимся военно-техническим сотрудничеством двух государств.







В 2019 году крупные российские военные учения «Центр-2019» также проходили с участием китайской армии. НОАК была представлена 3,5 тысячами военнослужащих, 30 самолетами, 900 единицами тяжелой техники и вооружения. Самолеты бомбардировочной авиации ВС РФ и НОАК отрабатывали бомбовые удары, сбросив более 150 бомб на места скопления техники условного противника.



Если говорить о военно-техническом сотрудничестве, то Китай остается в числе важнейших покупателей российского вооружения и военной техники. Только за последние шесть лет доля Китая в покупках российской военной техники возросла с 5% до 15%. При этом есть все основания считать, что Поднебесная и впредь будет наращивать закупки российской военной техники. В частности, Китай первым среди иностранных государств приобрел зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф», истребители Су-35.



Теперь настала очередь технологий – Россия поможет Китаю создать собственную систему предупреждения о ракетном нападении, о чем заявил президент РФ Владимир Путин. Только один контракт на участие России в разработке системы оценивается не менее чем в 60 млрд долларов. Это – разработка программного обеспечения для системы предупреждения о ракетном нападении, которое будет создаваться российскими специалистами на предприятиях, входящих в структуру Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».



Как Китай собрался защищать себя от ракетного нападения

Развитие системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) имеет для Поднебесной первоочередное значение. В настоящее время такими системами обладают лишь США и Россия, поэтому Китай, как третья мировая держава, стремится создать аналогичную систему и получить безопасность от рисков ракетных ударов со стороны вероятного противника.



Конечно, Пекин пытался создать свою СПРН и самостоятельно.



Еще в 1980-е годы Китай предпринимал первые попытки создания системы, но тогда они оказались не очень успешными, хотя некоторые шаги все же были сделаны. Сейчас китайское руководство обратилось за помощью к России, которая имеет собственную систему предупреждения о ракетном нападении и, соответственно, может помочь в разработке системы и Китаю. От России Китаю нужны, прежде всего, технологии, которые пока еще не в состоянии разрабатывать китайские специалисты.



Понятно, что вслед за разработкой программного обеспечения Россия будет выполнять и другие заказы Китая в сфере создания СПРН. Но о создании общей системы предупреждения о ракетном нападении все же пока речь не идет. Ведь общая система – это не только единые технологии, но и общее командование, общая структура, а на это пока не готовы пойти не только в Пекине, но и в Москве.



Тем не менее, если обстановка в мире будет меняться не в лучшую сторону, то Китай и Россия вполне могут пойти на создание совместной системы предупреждения о ракетном нападении. В этом случае СПРН двух государств станет мощнейшей в мире, охватив большую часть территории Евразии. Россия сможет сдвинуть южные границы СПРН на тысячи километров – в Южный Китай.



В свою очередь, Китай также сможет использовать преимущества России с ее выходом к арктическому пространству. Ведь арктическое направление остается одним из наиболее вероятных направлений атаки Китая Соединенными Штатами. И Россия, контролирующая Арктику, может минимизировать эти риски в том случае, если СПРН двух государств будут функционировать как единая система. Такой точки зрения придерживаются военные аналитики и политологи и в самом Китае. Тем более, что США своими действиями ясно дают понять Пекину – начинается новая и очень активная гонка вооружений.







Превратится ли партнерство в союз?

Вместе с тем до сих пор военно-политический союз России и Китая не создан. Покупка вооружений, военной техники и технологий и даже совместные военные учения – это хорошо, но это еще не союз. Взаимных обязательств у России и Китая нет. Но на Западе боятся, что рано или поздно Пекин и Москва придут к осознанию необходимости заключения такого союза и вот тогда будет создана реальная угроза американскому военно-политическому доминированию в современном мире. Надо ли обвинять курдов в беспринципности?



Для военного союза России и Китая есть определенные основания. Конечно, в Китае – другая идеологическая система, но в глобальном масштабе и Россия, и Китай в большинстве вопросов демонстрируют схожие позиции и отстаивают примерно схожую линию. Это уже делает их союзниками на мировой арене, пусть и без официального оформления такого союза. Если говорить о военных аспектах союза, то и Россия, и Китай ориентированы на оборону.



Москва и Пекин не собираются никому угрожать. Китай вообще отличается для великой державы очень мирной внешней политикой. В отличие от США и даже России, Китай не был замечен в крупных военных конфликтах современности. Но миролюбивая внешняя политика не является для Китая стопроцентной гарантией защиты от рисков возникновения вооруженных конфликтов, тем более на фоне растущей агрессивности США, распространения религиозного экстремизма и терроризма в Центральной Азии, непростых отношений с южными соседями – от Индии до Вьетнама.



В такой ситуации военно-политический союз с Россией Китаю бы не помешал, пусть и носил бы этот союз исключительно оборонительный характер. Не исключено, что такой союз рано или поздно и так будет заключен, поскольку он выгоден обоим государствам. Причем быстрота заключения такого союза будет зависеть и от поведения Соединенных Штатов.



Чем более агрессивную политику будет проводить Вашингтон, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тем скорее в Пекине и Москве придут к консенсусу и решат заключить военный союз. Так что можно сказать, что к военному союзу Россию и Китай подталкивают сами Соединенные Штаты, точнее необдуманная политика американского руководства.



Кому и чем угрожает военный союз России и Китая? Прежде всего серьезно пошатнутся позиции США, которые сейчас имеют явное военное превосходство над Китаем в вооружениях. Например, совместная система предупреждения о ракетном нападении позволит Москве и Пекину контролировать большую часть Евразии. Китайско-российское военное сотрудничество существенно ограничит планы США в Восточной и Юго-Восточной Азии.



Среди других «проигравших» — Япония и Южная Корея, которые являются ближайшими военными и политическими союзниками США в Восточной Азии. Японии, претендующей на Южные Курильские острова и до сих пор не стремящейся заключать мирный договор с Россией, перспектива союза Пекина и Москвы тоже очень не нравится. Неслучайно, как только российская и китайская авиация провели совместное воздушное патрулирование, Токио разразился гневной тирадой. Не стоит забывать и о том, что у Китая и Японии – давняя историческая вражда, китайцы по-прежнему хранят память о геноциде, который японские оккупанты устроили на китайской земле в 1930-х – 1940-х гг.



Военный союз России и Китая значительно переформатирует расклад сил в Азии. Не исключено, что к Москве и Пекину потянутся и другие страны, по тем или иным обстоятельствам зависящие от России и КНР. Например, очень тесное военное сотрудничество всегда было у Китая и Пакистана, но Пакистан – военный союзник США. Однако в последнее время отношения между Вашингтоном и Исламабадом дали трещину, после чего пакистанские власти стали демонстративно проявлять все больший интерес к Москве и Пекину, вплоть до участия в совместных военных учениях.







Что касается Европы, то ей союз России и Китая может быть даже выгоден, поскольку позволит проводить более самостоятельную от «вашингтонского обкома» внешнюю политику. Если сейчас европейские страны зависят в принятии решений от США, то новый расклад сил может убедить Европу в том, что американские позиции слабнут и можно задуматься о выборе новых союзников и покровителей.



Впрочем, пока говорить о заключении военного союза между Россией и КНР преждевременно. Власти двух государств выбрали позицию выжидания, наблюдая за международной обстановкой. Тем более что у Пекина и Москвы при всем кажущемся благополучии в сотрудничестве есть и весьма болезненные точки в отношениях, одна из которых – будущее Сибири и Дальнего Востока в контексте продолжающейся китайской экономической и демографической экспансии. Сотрудничество между Россией и Китаем в военной сфере становится все более тесным, причем к его укреплению и углублению обе страны подталкивают США. Уже сейчас Москва и Пекин задумались о создании совместной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), проводятся военные учения армий двух государств.В последние годы Россия и Китай вышли на новый уровень сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Отношения между двумя государствами становятся все более тесными – как в экономической области, так и в военной сфере. Когда в Россию летом 2019 года приезжал председатель КНР Си Цзиньпин, были подписаны два знаковых документа — «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху» и «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху». Их подписание – свидетельство тому, что позиции двух государств по целому ряду ключевых вопросов, и, что особенно важно, по стратегическим перспективам развития современного мира, совпадают.Россия превратилась в союзника Китая не случайно. Экономические связи между странами, начавшие развиваться бурными темпами еще в 1990-е годы, крепнут год от года. Китаю выгодны поставки не только природных ресурсов, но и технологий, оборудования из России. Равным образом, и Китай играет важнейшую роль в поставках в Россию товаров массового народного потребления, продуктов питания и так далее. За экономикой последовали политика и военная сфера, тем более, что сейчас и у Китая, и у России – общий вероятный противник. США также рассматривают в качестве своих основных конкурентов в военно-политической сфере Россию и Китай.В сложившейся ситуации вполне естественно и понятно стремление Пекина и Москвы развивать двусторонние отношения. Чем больше США вводят санкций и торговых пошлин, чем чаще заявляют о наличии китайской или российской угрозы, тем более плотные камни ставят они сами в фундамент российско-китайского союза. Сейчас Россия и Китай вынуждены думать о том, как в случае наращивания США вооружений реагировать на резкую и агрессивную политику Вашингтона.Военное сотрудничество России и Китая постепенно вышло на новый уровень ко второй половине 2010-х годов. Так, в 2017 году российские и китайские военные моряки провели совместные маневры в Балтийском море, в следующем году Китай был привлечен к участию в стратегических учениях «Восток».В июле 2019 года ВВС Китая и ВКС России впервые после 1950-х годов участвовали в совместном воздушном патрулировании над акваториями Восточно-Китайского и Японского морей. Эти действия двух стран привели к крайне негативной реакции со стороны Японии и Южной Кореи, увидевших в подобных действиях серьезную угрозу своей национальной безопасности. Понятно, что за Сеулом и Токио стоит Вашингтон, весьма обеспокоенный не только наращиванием Россией и Китаем своего военного потенциала, но и развивающимся военно-техническим сотрудничеством двух государств.В 2019 году крупные российские военные учения «Центр-2019» также проходили с участием китайской армии. НОАК была представлена 3,5 тысячами военнослужащих, 30 самолетами, 900 единицами тяжелой техники и вооружения. Самолеты бомбардировочной авиации ВС РФ и НОАК отрабатывали бомбовые удары, сбросив более 150 бомб на места скопления техники условного противника.Если говорить о военно-техническом сотрудничестве, то Китай остается в числе важнейших покупателей российского вооружения и военной техники. Только за последние шесть лет доля Китая в покупках российской военной техники возросла с 5% до 15%. При этом есть все основания считать, что Поднебесная и впредь будет наращивать закупки российской военной техники. В частности, Китай первым среди иностранных государств приобрел зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф», истребители Су-35.Теперь настала очередь технологий – Россия поможет Китаю создать собственную систему предупреждения о ракетном нападении, о чем заявил президент РФ Владимир Путин. Только один контракт на участие России в разработке системы оценивается не менее чем в 60 млрд долларов. Это – разработка программного обеспечения для системы предупреждения о ракетном нападении, которое будет создаваться российскими специалистами на предприятиях, входящих в структуру Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».Развитие системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) имеет для Поднебесной первоочередное значение. В настоящее время такими системами обладают лишь США и Россия, поэтому Китай, как третья мировая держава, стремится создать аналогичную систему и получить безопасность от рисков ракетных ударов со стороны вероятного противника.Конечно, Пекин пытался создать свою СПРН и самостоятельно.Еще в 1980-е годы Китай предпринимал первые попытки создания системы, но тогда они оказались не очень успешными, хотя некоторые шаги все же были сделаны. Сейчас китайское руководство обратилось за помощью к России, которая имеет собственную систему предупреждения о ракетном нападении и, соответственно, может помочь в разработке системы и Китаю. От России Китаю нужны, прежде всего, технологии, которые пока еще не в состоянии разрабатывать китайские специалисты.Понятно, что вслед за разработкой программного обеспечения Россия будет выполнять и другие заказы Китая в сфере создания СПРН. Но о создании общей системы предупреждения о ракетном нападении все же пока речь не идет. Ведь общая система – это не только единые технологии, но и общее командование, общая структура, а на это пока не готовы пойти не только в Пекине, но и в Москве.Тем не менее, если обстановка в мире будет меняться не в лучшую сторону, то Китай и Россия вполне могут пойти на создание совместной системы предупреждения о ракетном нападении. В этом случае СПРН двух государств станет мощнейшей в мире, охватив большую часть территории Евразии. Россия сможет сдвинуть южные границы СПРН на тысячи километров – в Южный Китай.В свою очередь, Китай также сможет использовать преимущества России с ее выходом к арктическому пространству. Ведь арктическое направление остается одним из наиболее вероятных направлений атаки Китая Соединенными Штатами. И Россия, контролирующая Арктику, может минимизировать эти риски в том случае, если СПРН двух государств будут функционировать как единая система. Такой точки зрения придерживаются военные аналитики и политологи и в самом Китае. Тем более, что США своими действиями ясно дают понять Пекину – начинается новая и очень активная гонка вооружений.Вместе с тем до сих пор военно-политический союз России и Китая не создан. Покупка вооружений, военной техники и технологий и даже совместные военные учения – это хорошо, но это еще не союз. Взаимных обязательств у России и Китая нет. Но на Западе боятся, что рано или поздно Пекин и Москва придут к осознанию необходимости заключения такого союза и вот тогда будет создана реальная угроза американскому военно-политическому доминированию в современном мире.Для военного союза России и Китая есть определенные основания. Конечно, в Китае – другая идеологическая система, но в глобальном масштабе и Россия, и Китай в большинстве вопросов демонстрируют схожие позиции и отстаивают примерно схожую линию. Это уже делает их союзниками на мировой арене, пусть и без официального оформления такого союза. Если говорить о военных аспектах союза, то и Россия, и Китай ориентированы на оборону.Москва и Пекин не собираются никому угрожать. Китай вообще отличается для великой державы очень мирной внешней политикой. В отличие от США и даже России, Китай не был замечен в крупных военных конфликтах современности. Но миролюбивая внешняя политика не является для Китая стопроцентной гарантией защиты от рисков возникновения вооруженных конфликтов, тем более на фоне растущей агрессивности США, распространения религиозного экстремизма и терроризма в Центральной Азии, непростых отношений с южными соседями – от Индии до Вьетнама.В такой ситуации военно-политический союз с Россией Китаю бы не помешал, пусть и носил бы этот союз исключительно оборонительный характер. Не исключено, что такой союз рано или поздно и так будет заключен, поскольку он выгоден обоим государствам. Причем быстрота заключения такого союза будет зависеть и от поведения Соединенных Штатов.Чем более агрессивную политику будет проводить Вашингтон, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тем скорее в Пекине и Москве придут к консенсусу и решат заключить военный союз. Так что можно сказать, что к военному союзу Россию и Китай подталкивают сами Соединенные Штаты, точнее необдуманная политика американского руководства.Кому и чем угрожает военный союз России и Китая? Прежде всего серьезно пошатнутся позиции США, которые сейчас имеют явное военное превосходство над Китаем в вооружениях. Например, совместная система предупреждения о ракетном нападении позволит Москве и Пекину контролировать большую часть Евразии. Китайско-российское военное сотрудничество существенно ограничит планы США в Восточной и Юго-Восточной Азии.Среди других «проигравших» — Япония и Южная Корея, которые являются ближайшими военными и политическими союзниками США в Восточной Азии. Японии, претендующей на Южные Курильские острова и до сих пор не стремящейся заключать мирный договор с Россией, перспектива союза Пекина и Москвы тоже очень не нравится. Неслучайно, как только российская и китайская авиация провели совместное воздушное патрулирование, Токио разразился гневной тирадой. Не стоит забывать и о том, что у Китая и Японии – давняя историческая вражда, китайцы по-прежнему хранят память о геноциде, который японские оккупанты устроили на китайской земле в 1930-х – 1940-х гг.Военный союз России и Китая значительно переформатирует расклад сил в Азии. Не исключено, что к Москве и Пекину потянутся и другие страны, по тем или иным обстоятельствам зависящие от России и КНР. Например, очень тесное военное сотрудничество всегда было у Китая и Пакистана, но Пакистан – военный союзник США. Однако в последнее время отношения между Вашингтоном и Исламабадом дали трещину, после чего пакистанские власти стали демонстративно проявлять все больший интерес к Москве и Пекину, вплоть до участия в совместных военных учениях.Что касается Европы, то ей союз России и Китая может быть даже выгоден, поскольку позволит проводить более самостоятельную от «вашингтонского обкома» внешнюю политику. Если сейчас европейские страны зависят в принятии решений от США, то новый расклад сил может убедить Европу в том, что американские позиции слабнут и можно задуматься о выборе новых союзников и покровителей.Впрочем, пока говорить о заключении военного союза между Россией и КНР преждевременно. Власти двух государств выбрали позицию выжидания, наблюдая за международной обстановкой. Тем более что у Пекина и Москвы при всем кажущемся благополучии в сотрудничестве есть и весьма болезненные точки в отношениях, одна из которых – будущее Сибири и Дальнего Востока в контексте продолжающейся китайской экономической и демографической экспансии. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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