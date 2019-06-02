«Проигранный бой»: как в Раде оценивают перспективы урегулирования в Донбассе

Решение Москвы упростить процедуру выдачи паспортов для жителей ЛНР и ДНР — очередной «проигранный бой» Киева, заявила депутат Рады Надежда Савченко. Она считает, что властям следовало бы вернуть жителям самопровозглашённых республик социальные права. С критикой украинской политики в отношении Донбасса выступил и другой депутат Рады — Нестор Шуфрич. По его мнению, если Зеленский не поменяет своё отношение к вопросу мирного урегулирования, на востоке страны ещё долго будет продолжаться вооружённый конфликт. Собеседники RT из украинских парламентских фракций также полагают, что Киев не стремится налаживать контакты с республиками Донбасса. По их словам, жители региона лишены возможности получать социальные выплаты. Как отмечают аналитики, избиратели поддержали Зеленского в надежде на установление мира в стране, но новый глава государства не сделал реальных шагов для прекращения войны.

Решение России об упрощении процедуры получения гражданства РФ для жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик — ещё один «проигранный бой» для Украины. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Она убеждена, что вместо «конвульсий», как она назвала негативную реакцию Киева на решение Москвы, властям страны следовало вернуть социальные права жителям Донбасса.

Ещё одним поражением Киева Савченко считает отказ самопровозглашённых республик от гривны.

«Если бы Украина сделала всё возможное, чтобы люди, которым исполнилось шестнадцать в Донецкой и Луганской областях, могли легко и просто получить украинские паспорта, для того, чтобы туда было можно завезти украинскую гривну, именно валютой, заполнить терминалы, банки, а не закрывать банки, для того, чтобы можно было ввезти паспорта — над этим надо было действительно работать в Минском формате… На Украине этого сделано не было», — сказала она в эфире телеканала NewsOne.

С критикой в адрес государственной политики по отношению к конфликту на востоке страны выступил и другой депутат Верховной рады — представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич. Он убеждён, что из-за позиции президента Владимира Зеленского и его команды по отказу от переговоров с Россией, мирного урегулирования конфликта в ближайшее время ожидать не стоит.

«В ближайшее время мирной перспективы завершения конфликта в Донбассе не видать. Всё. По прошлой неделе я могу сказать, что этот вопрос отставлен в очень далёкую перспективу, если Зеленский не поменяет свою риторику (об отказе переговоров с РФ. — RT), своё отношение к этому вопросу и, возможно, частично свою команду», — сказал он в эфире телеканала «112. Украина».

Как отметил собеседник RT из партии «Батькивщина», Киев не стремится налаживать связи с жителями Донбасса.

«То, как живут жители Донбасса, мало кого волнует в Киеве. Многие националисты и мои коллеги-депутаты считают их виновными в начале военных действий на востоке страны. И что обычные люди должны были все это оставить. Но, может, военные действий как раз и начались из-за бездумной политики Киева и попытке очень жестко навязать националистические идеи? Как вообще Киев коммуницирует с Донбассом? Да, никак. Эту политику, судя по всему, продолжит команда нового президента Владимира Зеленского. Вместо того чтобы инициировать переговорный процесс с востоком, он ездит на передовую и всячески поддерживает военных», — заявил источник RT.

В то же время в партии «Народный фронт» полагают, что украинские власти сделали всё возможное, чтобы усложнить процесс получения социальных выплат, в частности, пенсий, для жителей самопровозглашённых республик.

«Для этого нужно получить регистрацию в квартиру на территориях, подконтрольных Киеву и регулярно «отмечаться». Но самое главное — в любой момент могут прийти с проверкой домой без предупреждения и если человека на месте не оказалось, то выплату пенсий приостанавливают. Это дикость, поскольку люди могут выйти за продуктами или пойти в гости к друзьям. Потом приходится бегать за социальными работниками и требовать свои деньги назад, — объясняет собеседник RT. — После всего этого не удивительно, что население Донбасса не слишком приветствует киевских властей».

Кроме того, в партии «Самопомощь» полагают, что в Киеве не планируют добиваться урегулирования конфликта в Донбассе и согласны «установить забор на востоке страны».

«Больше всего от это политики страдают обычные люди, которые с трудом могут получить социальную помощь. Но их благосостояние, очевидно, никого не волнует. Я думаю, что никто не завершит боевые действия в ближайшие годы и в этом заинтересованы американские партнёры Украины, — заявил источник RT. — В неформальных встречах они говорят об усилении санкций против России и для этого необходим повод. Очень плохо, что поводом выступают миллионы украинцев, которые вынуждены жить под обстрелами».

Смена риторики

23 мая Зеленский, отвечая на вопрос журналиста будут ли проводиться переговоры с Россией, сказал «нет». При этом ранее он предлагал выставить вопрос о возможных переговорах на референдум. Он также заявил, что Украина ведёт «войну» с Россией.

Стоит отметить, что до выборов Зеленский выступал за переговоры с Москвой. Будучи кандидатом в президенты, он отмечал, что это необходимо для завершения конфликта на востоке страны.

В то же время глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, прямые переговоры с Россией могут состояться только при условии наличия «единой консолидированной позиции с зарубежными партнёрами Украины».

«Если будет выработана единая позиция о том, что это даст возможность эффективнее добиваться целей, которые ставит перед собой президент в интересах нашего государства, такой формат тоже возможен», — сказал он.

Зеленский и его команда изначально не планировали предпринимать реальные шаги по урегулированию конфликта в Донбассе, считает глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Медведчук не может представлять Киев на переговорах с Россией.

«Слова, которые идут от команды Зеленского, от самого Зеленского, от его представителя — они свидетельствуют о том, что не было такой целенаправленности делать то, чего ждут люди. А я хотел бы напомнить, что главное ожидание наших людей — это мир в Донбассе, прекращение боевых действий», — подчеркнул политик в эфире NewsOne 26 мая.

«Поехал позировать в окопах»

Реальную позицию Зеленского по отношению к конфликту на востоке страны показывает и тот факт, что он не отдал приказ о прекращении огня, считает политолог Иван Мезюхо.

«Как верховный командующий, он имел право издать указ о прекращении огня, но не сделал этого. Не смотря на то, что в своей инаугурационной речи новый украинский лидер заявил, что прекращение огня — важный компонент в урегулировании ситуации, он почему-то решил не издавать специальный указ, а поехал позировать в окопах», — сказал он RT.

Более того, после визита Зеленского в Донбасс, который состоялся 27 мая, число обстрелов украинскими войсками позиций ДНР только участилось. Об этом сообщил замначальника Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.

«Несмотря на все заявления новоизбранного президента Украины Зеленского о мирном урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе, после его посещения зоны карательной операции, мы констатируем значительное увеличение обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины населенных пунктов нашей республики», — заявил он.

Ранее в Кремле констатировали, что отказ Киева исполнять минские договорённости и идти на диалог с ДНР и ЛНР делает невозможным переговоры в нормандском формате на высшем уровне.

«Вместе с тем, для того чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договорённостей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашённых республик», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как полагает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, Зеленский набрал более 70% голосов во втором туре президентских выборов именно потому, что избирателей привлекло его обещание установить мир в стране.

«Последние его действия и заявления, в частности, посещение расположения воинских частей в районе конфликта, заявления о том, что он не пойдёт на переговоры, постоянные слова об агрессии России и требования от западных партнёров усилить санкционные меры — всё это абсолютно не соответствует ни предвыборным обещаниям Зеленского, ни ожиданиям народа. Фактически можно считать, что новый президент обманул ожидания своих избирателей», — отметил эксперт в беседе с RT.

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Выборы в Раду

21 июля на Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду. На данный момент, согласно результатам исследования Института анализа и прогнозирования и аналитической группы «Социопрогноз», партия Зеленского «Слуга народа» пользуется поддержкой 38,8% избирателей. Как отмечает Мезюхо, если президент Украины не откажется от агрессивной риторики, его популярность может снизиться.

«По факту он отказывается от своих обещаний, данных народу Украины во время президентской кампании. Это приведёт к тому, что «Слуга народа» может понести определённые электоральные потери. От этого Зеленский не сможет рассчитывать на конституционное или вообще большинство в следующем созыве парламента», — подчеркнул политолог.

По мнению Шаповалова именно с тем, чтобы рейтинги не опускались, Зеленский и перенёс выборы в Раду с осени на 21 июля.

«Самое важное Зеленский сделал — перенёс выборы, чтобы избиратель был ещё под очарованием. Поэтому есть высокая степень вероятности, что Зеленскому удастся достаточно успешно пройти выборы в Верховную раду. Но разочарование народа скоро наступит, поскольку за теми популистскими обещаниями, которые были в период предвыборной кампании, либо ничего не стоит, либо стоит прямо противоположное», — считает эксперт.