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Проиграли США, а заплатит Европа: Пушков о "разделении труда" на Западе
22 августа 2021, 12:00 • 89 • Политика
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что за проигрыш США в Афганистане будет расплачиваться прежде всего Европа.
Как пишет Алексей Пушков в cвоём телеграм-канале, основной поток покинувших Афганистан мигрантов направится в Европу.
"В Афганистане проиграли прежде всего США, а расплачиваться будет прежде всего Европа", - отметил он.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ обратил внимание, что имеет место разделение труда. Суть в том, что США начинают долгие войны. Европа же, в свою очередь, принимает, обеспечивает и содержит беженцев.
"И потом вновь безропотно поддерживает очередную американскую военную авантюру", - подытожил он.
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