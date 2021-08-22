Проиграли США, а заплатит Европа: Пушков о "разделении труда" на Западе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что за проигрыш США в Афганистане будет расплачиваться прежде всего Европа.

Как пишет Алексей Пушков в cвоём телеграм-канале, основной поток покинувших Афганистан мигрантов направится в Европу.

"В Афганистане проиграли прежде всего США, а расплачиваться будет прежде всего Европа", - отметил он.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ обратил внимание, что имеет место разделение труда. Суть в том, что США начинают долгие войны. Европа же, в свою очередь, принимает, обеспечивает и содержит беженцев.

"И потом вновь безропотно поддерживает очередную американскую военную авантюру", - подытожил он.