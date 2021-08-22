Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую ...
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 док...
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Р...
Главная / Политика

Проиграли США, а заплатит Европа: Пушков о "разделении труда" на Западе

22 августа 2021, 12:00  •  89 • Политика
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что за проигрыш США в Афганистане будет расплачиваться прежде всего Европа.
Как пишет Алексей Пушков в cвоём телеграм-канале, основной поток покинувших Афганистан мигрантов направится в Европу.
"В Афганистане проиграли прежде всего США, а расплачиваться будет прежде всего Европа", - отметил он.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ обратил внимание, что имеет место разделение труда. Суть в том, что США начинают долгие войны. Европа же, в свою очередь, принимает, обеспечивает и содержит беженцев.
"И потом вновь безропотно поддерживает очередную американскую военную авантюру", - подытожил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





89
Источник
Похожие новости
22 августа 2021, 02:50
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
22 августа 2021, 02:50
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь представляете?"
22 августа 2021, 01:00
"Партнёры санкций не накладывают": Меркель и её преемники добьют Германию - Сатановский
22 августа 2021, 08:20
Талибы* попросили Россию передать "политический сигнал"
22 августа 2021, 04:40
Политолог: Украинские политики заблуждаются, веря в европейский "рог изобилия"
22 августа 2021, 01:00
В Крыму предложили переоборудовать квартиру Зеленского под студию телеканала
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 августа 2021, 02:50
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
22 августа 2021, 02:50
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь ...
22 августа 2021, 06:30
От участия в «Крымской платформе» отказалась одна страна. Украина утверждает, что из-...
22 августа 2021, 01:00
"Партнёры санкций не накладывают": Меркель и её преемники добьют Германию -...
22 августа 2021, 08:20
Талибы* попросили Россию передать "политический сигнал"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 августа 2021, 02:15
Патрушев предостерёг Украину: "Страна идёт к распаду"
17 августа 2021, 22:45
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
19 августа 2021, 10:30
В Узбекистане депутат поставила на место нахамившего за русский язык журналиста: "Вас удивит"
21 августа 2021, 02:05
Ракеты Израиля уничтожил "Панцирь-С"
18 августа 2021, 08:50
Америка потребовала от Афганистана ценности. Мы на очереди
16 августа 2021, 04:35
Владимир Зеленский ищет поддержку в Китае, чтобы насолить США. Японцы называют это "горькой пилюлей"
19 августа 2021, 02:15
Военные США в замешательстве из-за "Буревестника"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.