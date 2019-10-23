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Проиграли Сирию и кинулись в Ирак? Источники раскрыли цели закрытого визита министра обороны США

23 октября 2019, 17:24  •  15 • Политика
Источники раскрыли цели закрытого визита министра обороны США. На фоне заявлений экспертов о том, что США проиграли Сирию, визит в Ирак выглядит показательно.
Министр обороны США Марк Эспер прибыл в Багдад с необъявленным визитом. О вояже в среду, 23 октября, сообщает Reuters. Предполагается, что в Ираке Эспер проведет встречу с коллегой - Наджахом аш-Шамари. Кроме того, переговорит с премьер-министром Ирака Абделем Махди.
По версии агентства, американский министр намерен говорить с иракскими коллегами о выводе войск США из Сирии - о том, какую "роль сыграет в этом (процессе) Ирак".
Стоит добавить, что ранее Турция после многочасовых переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила об окончании военной операции в Сирии. США же свои обязательства не выполнили. И теперь мы наблюдаем визит в Ирак якобы для продолжения сирийских переговоров.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу дал США 1,5 часа на выполнение всех пунктов договорённостей. Речь идёт об отводе из Сирии американской тяжёлой техники и военных подразделений. Он напомнил, что согласно договоренностям именно по истечении этих полутора часов и должны были выполнить все пункты.
Также Шойгу поднял вопрос охраны сирийских тюрем, в которых курды содержали террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). По его информации, был период в двое суток, когда охрана была снята. Кроме того, до 500 человек сбежали из лагерей беженцев.
Добавим, меморандум России и Турции по Сирии эксперты в разных точках мира ранее признали победой Путина. А говоря о США, отмечали, что американцы проиграли Дамаск.

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