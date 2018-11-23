Прогулка Боширова и Петрова и флакон от «Новичка»: Скотленд-Ярд приоткрыл ход расследования дела Скрипалей

На сайте полиции Лондона размещено три видеоролика, на которых запечатлены проходящие через турникет, а также гуляющие по Солсбери похожие на Александра Петрова и Руслана Боширова люди. Также на сайте показаны фотографии флакона, в котором могло быть отравляющее вещество.

На первой записи, опубликованной на сайте, видно, как мужчины проходят через турникеты вокзала в Солсбери. На втором видео они идут по улице Уилтон, на третьем - по улице Фишертон.

Также в публикации на портале размещены фото, по всей видимости, пластикового миниатюрного флакона, где якобы находилось отравляющее вещество.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию Скотленд-Ярда, на фото представлен макет поддельного флакона из-под духов, поскольку следователи из контртеррористического подразделения полиции продолжают расследование.

В своем сообщении британские полицейские призывают к сотрудничеству тех, кто мог увидеть подозреваемых 2-4 марта на территории страны.

Напомним, что Великобритания обвиняет Россию в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в марте этого года. По версии британской стороны, к отравлению Скрипалей в Солсбери веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.