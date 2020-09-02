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Прогул по Независимости: студенты в Минске ушли с пар ради митинга

02 сентября 2020, 02:35  •  51 • Политика
Сентябрь в Белоруссии обещает стать таким же протестным, как и август — в первый же день осени в Минске прошли три крупные демонстрации. Забастовки, начавшиеся на заводах, перекинулись на учебные заведения. Митинговать 1 сентября вышли студенты почти всех вузов белорусской столицы — предполагалось, что к 11:30 учащиеся разных институтов придут к министерству образования и устроят общую демонстрацию. Но прорваться к зданию им не дали — площадь Независимости с самого утра оцепил ОМОН. Тогда студенты решили пойти шествием в 400-500 человек по главным улицам города. Милиция отправилась за ними, строя живые цепи, чтобы помешать движению. Всего за утро 1 сентября задержали порядка 40-50 человек. Но к трем часам дня всех отпустили.

Физики и лирики

Студентов Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) почти два часа не выпускали из здания. У дверей вуза дежурили несколько сотрудников милиции, часть из них была в гражданском — это так называемые «тихари». Отличить их от обычных протестующих можно по ручной камере — «тихари» снимают наиболее активных протестующих и задерживают уже отдельно.
Внутрь зашли все быстро, — правоохранители загоняют студентов в корпус МГЛУ, внутри их встречают и отчитывают проректоры вуза. Их цель — не допустить участия молодежи в шествии к Минобразованию. У здания университета дежурит несколько синих микроавтобусов без номеров.
— Идея была в том, чтобы несколько университетов слились у Минобра, но из-за действий силовиков этот план реализовать не удалось, — рассказал «Известиям» один из учащихся. — Студенты разных вузов как молекулы в броуновском движении, петляют случайными маршрутами по улицам, уходят от силовиков. Такую же концепцию использовали на женском марше в субботу, 29 августа.
Практически все институты Минска расположены в центре города вдоль проспекта Независимости. Накануне у семи крупнейших вузов появились свои Telegram-каналы, которые курируют протестующих студентов. 1 сентября колонны от каждого заведения выдвигались в 11 утра с тем, чтобы в 11:30 прийти к Министерству образования — оно расположено сразу за Домом правительства на площади Независимости.
Периметр площади оцепили силовиками в черных шлемах, на подходах к ней — сотрудники ОМОНа. Проход через площадь свободен, но только после досмотра рюкзаков. Любую красно-белую символику изымают.
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Мы идем к Карпенко (Игорь Карпенко — министр образования Белоруссии. — «Известия»), чтобы узнать, как он смотрит на ситуацию, какой он хочет видеть страну дальше. Я из колонны Технологического университета, как видите, людей пришло мало — много пар поставили с утра. Думаю, основная масса придет позже, — признался «Известиям» один из студентов в группе БГТУ. В колонне не больше 30 человек.
Пока не грозили отчислением и выселением из общежитий, только призвали не выходить на несанкционированные акции, — студенты охотно давали комментарии журналистам, но просили обойтись без камер — завтра идти на пары, могут возникнуть проблемы.
Срывать учебный процесс точно не стоит, надо продолжать учиться, это все же больше в наших интересах. А протест выражать уже после пар, — призывали группу собравшихся в стачечном комитете БГУ.
Ближе к площади Победы разные маленькие колонны слились воедино — здесь и студенты медицинских вузов (их можно отличить по белым халатам), и студенты Института культуры (в народе «кулек»).
«У нас есть голос», — скандировали учащиеся «кулька», из уст самых поющих студентов это звучало двусмысленно.
«Саша, в деканат», «Незачет» — толпа молодежи привнесла в протестные демонстрации новые речевки.
Люди хотят рассказать президенту о действующей конституции республики, о свободе собраний. Это просветительская акция, по сути, — рассказала «Известиям» одна из женщин, как она сама призналась, в прошлом преподавательница института.
Действующие профессора и учителя в массовых шествиях не участвовали — по-крайней мере, у площади Независимости людей старше 25-27 лет не было.
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
На площади Победы путь заметно увеличившейся колонне перекрыли силовики. Однако студенты прорвали цепи, иные — убежали от ОМОНа на проезжую часть. Начались первые задержания — в основном выхватывали тех, кто шел в одиночку или стоял с краю. Девушки строили живые цепи вокруг парней — женщин в автозаки не забирали. Были и точечные задержания, когда силовики намеренно разгоняли протестующих и догоняли тех, кто остался один.
После нескольких неудачных попыток выйти к Минобразованию, студенты решили пойти пройтись по городу, выкрикивая в лицо сотрудникам милиции: «Мы просто гуляем».
Некоторые вузы испугались массового ухода студентов с занятий и начали выкладывать имена протестующих в официальные Telegram-каналы университетов.
Но гораздо большее большее удивление у учащихся вызвал тот факт, что к 15:00 практически всех задержанных утром студентов отпустили.
Шествие завершилось ближе к 16:00 или к концу пятой пары, как шутили сами собравшиеся. На проспекте Независимости заметно поредевшую колонну разогнали силовики, оставшиеся студенты пошли к стадиону «Динамо» — там в пять вечера начинался футбольный матч команд «Крумкачы» и «Динамо-Минск».
На последнем воскресном митинге футболисты «Крумкачов» публично поддержали протестующих, некоторые из спортсменов были задержаны. 1 сентября игроки вышли на поле в майках с надписью «Мы супраць гвалту» — «Мы против насилия». Трибуны скандировали привычное «Жыве Беларусь», которое благодаря акустике стадиона отдавалось эхом над всей примыкающей улицей Ленина.
В школах несмотря на призывы Telegram-канала NEXTA, линейки не сорвались и прошли в привычной торжественной обстановке. Впутывать детей в митинги протестующие не решились.

«Ломать через колено»

Президент республики Александр Лукашенко 1 сентября посетил праздничную линейку в колледже сферы обслуживания в Барановичах.
То, что нам в ближайшем будущем нужно обратить особое внимание на воспитательную роль образования — это урок, который мы сегодня однозначно усвоили, — подчеркнул глава государства.
Он также отметил: особое внимание необходимо обратить на правовое воспитания учащихся. После линейки президент поговорил с с местными жителями и пообещал, что гражданская война стране не грозит.
Александр Лукашенко во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания
Фото: Пресс-служба Президента Белоруссии
Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет, — успокоил собравшихся Лукашенко.
Глава республики также заверил белорусов, что вместе с президентом России Владимиром Путиным сохранит «общее отечество от Бреста до Владивостока».
— В послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России) уже сделали эти выводы, — подчеркнул Лукашенко.
Расписали сессию: ГД ждет около ста конституционных законопроектов
2 сентября в Москве состоятся переговоры глав МИД Белоруссии и России, они пройдут в преддверии встречи президентов двух стран. Она состоится в столице РФ в течение ближайших двух недель, анонсировал накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Это будет первая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко с 30 июня.
«Темная ночка, где же твоя дочка» — вечером 1 сентября у Красного костела собралось свыше 300 женщин. Они встали в сцепку, чтобы их не смогли разогнать силовики, и пели белорусскую народную песню «Купалинка». Между тем, в Управлении Верховного комиссара по правам человека ООН во вторник заявили, что им известно о 450 случаях пыток в Белоруссии, местонахождение шести человек до сих пор не установлено. На этом фоне строчки «Купалинки» обретали особый смысл.

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