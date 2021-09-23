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Прогрессивная страна, говорили они - из Украины вышвырнули с позором молдаванина из-за георгиевской ленты
23 сентября 2021, 19:30 • 160 • Украина
Небольшой клочок ленточки красовался на передней части автомобиля, уж как его там разглядели бдительные украинцы, сказать сложно. Но раз есть повод выписать штраф, пограничники этим непременно воспользовались, заодно мужчине запретили въезд на Украину на три года. Просто за ленточку.
Да украинцы были готовы в лепешку расшибиться, лишь бы поскорее декоммунизировать страну. Столько денег потратили впустую, а народ лучше жить не стал.
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