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Прогрессивная страна, говорили они - из Украины вышвырнули с позором молдаванина из-за георгиевской ленты

23 сентября 2021, 19:30  •  160 • Украина
Мужчине также запретили въезд в страну на три года. Ситуация вышла максимально комичная. Молдаванина остановили на пропускном пункте «Могилев Подольский», увидели георгиевскую ленту и оштрафовали.

Небольшой клочок ленточки красовался на передней части автомобиля, уж как его там разглядели бдительные украинцы, сказать сложно. Но раз есть повод выписать штраф, пограничники этим непременно воспользовались, заодно мужчине запретили въезд на Украину на три года. Просто за ленточку.

С одной стороны, погранцы действовали в рамках закона, принятого еще в 2015 году. С другой, это полный абсурд. Как житель другого государства он вообще мог не знать о подобном запрете, так что его вина минимальна. Кроме того, принимать такие жесткие меры - это как-то не по-человечески. Хотя, о чем я…где Украина и где адекватность, соблюдение прав человека, совесть и справедливость.

Да украинцы были готовы в лепешку расшибиться, лишь бы поскорее декоммунизировать страну. Столько денег потратили впустую, а народ лучше жить не стал.

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