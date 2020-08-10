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Прогрессирующий паралич Евросоюза

10 августа 2020, 16:25  •  142 • В мире
Так близко к развалу, как сейчас, Европейский союз ещё не был
Новости из Италии всё сильнее портят настроение фанатам европейского единства. Если на возникновение в конце июля на Апеннинском полуострове движения «Италэкзит» многие эксперты отреагировали со скепсисом, то после появления новых итогов социологических опросов тем, кто посмеивался над создателями партии, стало не до шуток.
В начале 2020 года из итальянского движения «Пять звёзд» исключили одного из его заметных представителей – сенатора Джанлуиджи Парагоне. После того как представлявшиеся евроскептиками и защитниками народа «Пять звёзд» вступили в коалицию с неолиберальной Демократической партией, Парагоне заклеймил однопартийцев за оппортунизм.
До ухода в политику он был успешным медиаменеджером и популярным телеведущим, но шумное расставание с «рейтинговой» партией могло грозить ему скатиться в маргиналы. Однако Парагоне проявил нешуточную отвагу – стал пропагандировать идею выхода Италии из Европейского союза. И это на фоне переговоров о предоставлении Евросоюзом внушительной (если судить по обещаниям Брюсселя) финансовой помощи странам, особенно пострадавшим от коронавируса. На чрезвычайном саммите ЕС 17-21 июля прозвучало, что в ЕС договорились о выделении на субсидии и кредиты пострадавшим от COVID-19 странам 750 млрд евро. И вроде бы 28% этой суммы должны были достаться Италии.
Однако сенатора Парагоне ничто не смутило. 23 июля 2020 года он официально основал движение No Europa per l'Italia – Italexit con Paragone, или коротко Italexit. В тот же день стало известно, что Европарламент отверг проект семилетнего бюджета ЕС, включавший выделение вышеназванных 750 миллиардов евро. На данный момент Италия осталась ни с чем.
Договорённости о субвенциях пострадавшим от коронавируса изначально были результатом компромисса. Группа западноевропейских стран во главе с Нидерландами всячески торпедировала этот «аттракцион невиданной щедрости», выдвигая целый ряд условий – от введения для получателей мер жёсткой экономии до предоставления ими гарантий обеспечения «верховенства правосудия» (под эту туманную формулировку подводилось лоббирование интересов ЛГБТ-сообщества и мигрантов).
В конечном итоге с подачи канцлера Германии Ангелы Меркель был достигнут компромисс. Проект был поддержан при условии сокращения объёма безвозвратных субвенций и урезания некоторых бюджетных программ. Однако Европарламент заблокировал проект, сославшись на недопустимость урезания финансирования некоторых программ. Теперь переговоры по бюджету придётся начинать заново. Голосование назначено на осень, и до чего теперь договорятся европейские политики – не ясно. Вполне возможно, что возмущение европарламентариев сокращением затрат на экологию – лишь предлог для того, чтобы принудить страны Восточной Европы (ту же Венгрию, ту же Польшу) к чему-то ещё. Например, к тому, чтобы подержать «цивилизованный» взгляд на пропаганду половых извращений и уродующие природу человека эксперименты со сменой пола.
Весь этот политический фон создал хорошие условия для старта проекта Парагоне. Обнаружилось наличие в итальянском обществе сформировавшегося запроса на отказ от членства в Евросоюзе.
Джанлуиджи Парагоне Фото: https://www.express.co.uk
И если до осени вопрос о выделении субвенций не будет решён либо если Брюссель вынудит Рим согласиться ради денег на унизительные для нации условия, количество сторонников «Италэкзита» вырастет неимоверно. Ведь и ранее около 70% итальянцев заявляли социологам об отсутствии доверия к ЕС, а примерно 50% – о готовности покинуть Евросоюз.
Поводов для недовольства у итальянцев предостаточно. Согласно самым оптимистичным прогнозам, ВВП Италии упадёт в текущем году не менее чем на 11,2%. Не радует граждан Италии и рост притока нелегальных мигрантов, который уже привёл к скачку преступности.
Процедура выхода Италии из международных организаций – сложная и громоздкая. Она требует сбора не менее 500 тыс. подписей и проведение слушаний в Верховном суде, но при наличии политической воли всё это – не проблема. Ещё несколько лет назад выход Великобритании из ЕС тоже казался фантастикой, однако Брекзит состоялся.
По мнению европейских экспертов, если процедуру выхода из ЕС теперь запустит и Италия, это положит конец существованию Европейского союза.
Следующий после Рима в зоне риска – Мадрид. Испания должна была получить от Евросоюза 140 млрд евро помощи. Теперь эти субвенции и кредиты под вопросом. А ситуация в испанской экономике катастрофическая. По данным европейских СМИ, в годовом измерении падение ВВП Испании превысит 22%. А кредит доверия у испанских властей отсутствует; уже несколько лет страна страдает от политического кризиса, связанного с подавлением движений в поддержку независимости отдельных регионов и неспособностью создать дееспособную парламентскую коалицию большинства.
Испания. Фото: "ВКонтакте", «Это Европа»
Так близко к развалу, как сейчас, Европейский союз ещё не был. Коронавирус поспособствовал, понимаешь…
Святослав КНЯЗЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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