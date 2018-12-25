Прогресс или поломанные судьбы: нужно ли повышать возрастной ценз на чемпионате России по фигурному катанию

В женском турнире чемпионата России по фигурному катанию пьедестал почёта заняли три девушки-юниорки. Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная превзошли взрослых соперниц и невольно спровоцировали дискуссию о введении возрастного ценза для участия в соревнованиях такого уровня. RT анализирует доводы за и против такого шага.

За увеличение возраста участниц

Впервые в истории на чемпионате России по фигурному катанию весь пьедестал почёта у девушек заняли юные фигуристки, которым на международных соревнованиях пока запрещено соревноваться со взрослыми. Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная разыграли между собой медали, а более опытные участницы остались без призов.

Ситуация действительно выглядит парадоксально: в Саранске должен был пройти турнир для взрослых фигуристок, которые определяют между собой лучших в стране и решают, кто из них поедет на чемпионаты Европы и мира. В результате получается, что в Минске и Сайтаме Россию представят фигуристки, которые на национальном чемпионате не смогли попасть на пьедестал почёта. Авторитет континентального первенства уже сейчас можно считать подорванным — любая российская спортсменка, которая окажется в призах, будет понимать, что на её месте должна быть совсем другая девушка, которую правила Международного союза конькобежцев не пустили на взрослый старт.

Конечно, ставить под сомнение успехи юных учениц Этери Тутберидзе нельзя. В Саранске победили действительно сильнейшие — девушки и четверные прыжки поставили на поток, и прочие элементы исполняли безукоризненно. Они достигли многого, но последствия этих успехов, считают эксперты, могут быть плачевными как для них самих, так и для всего фигурного катания.

В последние годы карьеры молодых фигуристок, рано потеснивших взрослых соперниц, развивались по очень схожему сценарию. Сначала они пользовались преимуществами своего юного организма, успевали два или три года откатать на высоком уровне, а затем резко начинали сдавать и рано завершали карьеру. Аделина Сотникова и Юлия Липницкая — самые яркие примеры. К ним могла бы присоединиться и Елизавета Туктамышева, но она сумела выйти на новый уровень.

Теперь судьбу олимпийских чемпионок Сочи рискуют повторить Евгения Медведева и Алина Загитова. Ещё недавно они были примами фигурного катания, которые легко выигрывали любой турнир. Но на чемпионате России обе потерпели неудачу, причём не в первый раз за сезон.

У обеих девушек в Саранске был прокат, который оказался крайне неудачным. Такое выступление можно считать опасным симптомом, который проявился во вполне юном (по меркам всего остального спорта) возрасте. Подумать только, но Загитова в 16 лет проигрывает юным соперницам, как когда-то Медведева в свои 18 уступала Загитовой.

Если болельщиков интересуют только медали, которые страна заносит в свой актив, то для них ничего страшного не происходит — запущенный Тутберидзе конвейер работает блестяще. Каждый сезон сборную представляют новые девушки, и выступают они на ещё более высоком уровне, чем прежние. Но их судьбы, возможные травмы и переживания отходят на второй план. Эти юные спортсменки умеют делать на льду всё, но оказываются не готовы к неизбежному проигрышу.

Пока неизвестно, как сложится судьба Щербаковой, Трусовой и Косторной. Сохранят ли первые двое в своём арсенале четверные прыжки? Освоит ли Косторная тройной аксель, без которого ей будет тяжело тягаться с подругами по тренировочной группе? До выхода на взрослый уровень у них ещё очень много времени, может случиться что угодно.

Весьма вероятно, что юным спортсменкам придётся столкнуться с проблемами, к которым они не готовы. И в целом российское фигурное катание может оказаться перед вызовами, с которыми придётся как-то справляться. Ранние успехи молодых фигуристок, пускай и полностью заслуженные, диктуют негласные правила всему виду спорта, с которыми другие могут быть не согласны. Фигурное катание становится всё более техническим видом спорта и отходит от артистизма, который очень ценят болельщики.

Одну из тенденций в техническом направлении, которую поддерживали ученики Тутберидзе, удалось остановить — больше спортсменки не могут исполнять все прыжки во второй половине программы и получать за это дополнительные баллы. Но из-за четверных прыжков крен в сторону усложнения программ остался. То, что остальные тренерские школы не идут в том же направлении, способно привести к расколу, от которого никакой пользы фигурному катанию не будет.

Отдельно стоит отметить, что существующий порядок в женском одиночном катании может привести к миграции спортсменок. Не выдержав конкуренции в юном возрасте, они могут искать пути для самореализации в других странах. Именно так поступила Евгения Медведева. Она, конечно же, не станет менять гражданство, но её отъезд в Канаду всё равно можно считать показательным. Другие фигуристки могут последовать её примеру и при этом не держаться за родной паспорт.

По информации RT, одна из участниц чемпионата России в Саранске хочет выступать за Францию, так как не видит возможности продолжать карьеру в стране, где многие молодые спортсменки показывают более высокие результаты.

Против увеличения возраста участниц

На сложившуюся ситуацию вполне можно взглянуть и под совершенно другим углом. То, что произошло в Саранске, не обязательно должно вызывать панику в спортивных кругах. Юниорский пьедестал почёта на взрослом чемпионате России — это вовсе не катастрофа, а следствие прогресса, который наблюдается в любом виде спорта.

В фигурном сообществе мнение относительно четверных прыжков у женщин практически одинаково — это успех, к которому стоит стремиться, если чувствуешь в себе силы. Когда-то и мужчины с трудом осваивали четверные прыжки, и тот, кто их выполнял, получал ощутимое преимущество над конкурентами.

По такому же пути пошли и девушки, и это не должно пугать. Да, сейчас так совпало, что четверные прыжки покоряются только совсем юным, не сформировавшимся фигуристкам. Но если они сохранят этот навык до лучших времён, то чем они хуже юношей, которые пробуют самые сложные прыжки?

Винить Щербакову и Трусову в том, что они своими четверными лутцами обыгрывают взрослых соперниц, по меньшей мере глупо. Во-первых, прыжки в четыре оборота разрешены только в произвольных программах. В коротких прокатах они не имели преимуществ и всё равно обошли взрослых спортсменок — обе девушки в Саранске оказались в первой пятёрке по итогам первого дня соревнований.

Во-вторых, исполняя четверные прыжки, они идут на риск, который разрешён мужчинам, но почему-то должен считаться чем-то плохим для девушек. Когда Трусова пошла на такой риск и исполнила вдобавок к лутцу тулуп, она упала и проиграла Щербаковой. Точно так же некоторые фигуристки рискуют и выстраивают прокаты вокруг тройного акселя. Но запрещать элемент или винить кого-то за его исполнение не принято.

Совсем глупо отказывать в праве состязаться со взрослыми Алёне Косторной. Ведь она не делает ничего такого, чего бы не могла повторить любая взрослая фигуристка, которая хочет выступать на достойном уровне. Косторная не делает четверные прыжки, не исполняет тройной аксель, хотя очень хочет, и даже каскады у неё заканчиваются тулупами. При этом она не допускает ошибок, получает максимальные оценки за имеющиеся прыжки и таким образом обыгрывает старших подруг. Да и Щербаковой с Трусовой она в итоге проиграла всего лишь три балла.

Загитова, Медведева и прочие взрослые фигуристки вполне могли бы взять себя в руки и перестать терять баллы на ошибках. Кому в такой ситуации нужно запрещать выступать — тем, кто выступает чисто, или тем, кто вынуждает болельщика сочувственно вздыхать? Ни о каком триумфе юниорок не шла бы речь, если бы на чемпионате России все выступали в свою полную силу.

Когда-то на внутрироссийских соревнованиях действовал запрет на участие совсем юных девушек. Великими те времена назвать сложно — в конце 2000-х женское катание в России было самой слабой дисциплиной. Взрослые спортсменки, не имевшие конкуренции на внутренней арене, были бессильны на международной. Исправляться ситуация начала именно тогда, когда юниоркам были даны новые возможности. Кто знает, как бы развивалась карьера Аделины Сотниковой и Елизаветы Туктамышевой, если бы в 12 лет они не заняли два первых места на чемпионате России — их мотивация продолжать выступать и добиваться успеха тогда стала просто запредельной.

Чтобы фигуристки российской сборной были успешны на чемпионатах мира и Олимпийских играх, им нужно пробовать себя на новом уровне. О том, что Алина Загитова будет фавориткой Олимпиады в Пхёнчхане, внимательные болельщики узнали вовсе не в олимпийский сезон, а за год этого, когда она, будучи юниоркой, стала второе место на взрослом чемпионате России. Если бы Загитова не получила тогда этот опыт, то, быть может, и не прошла бы отбор на Олимпийские игры. Фигурное катание — такой вид спорта, где олимпийские медали выигрывает не тот, кто был лучше всех последние четыре года, а кто показал себя лучше других в короткий временной промежуток до соревнований. И никакие искусственные ограничения не должны мешать спортсменам реализовывать себя в этот промежуток.

Обсуждать ситуацию с резким взлётом юниорок не пришлось бы вовсе, если бы не один момент. Как известно, на чемпионате России существует жёсткий отбор участников — со всей страны в заявочный лист могут войти всего 18 спортсменок. Автоматически квалификацию проходят участницы этапов Гран-при и финалистки юниорского Гран-при, а остальные квоты определяются по рейтингу Кубка России.

Чтобы участие юных девушек в чемпионате России не вызывало горячих споров, имеет смысл отменить второй пункт отбора на турнир. Ведь вполне логично, что если юные девушки хотят состязаться со взрослыми, пускай зарабатывают это право на взрослых внутрироссийских соревнованиях. Тогда к ним не может возникнуть никаких вопросов.