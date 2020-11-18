|
Прогресс – штука тонкая…
18 ноября 2020, 18:25 • 120 • Украина
Как утверждают в Минобороны, такое глобальное уничтожение стало результатом не череды коррупционных скандалов в Укроборонпроме, а следствием анализа эффективности работы подчиненных госпредприятий, проведенного общественными организациями.
Экспертная организация StateWatch (одна из самых «общественных» - создана фондом Сороса) как раз кстати насчитала на 31 августа 2020 года дебиторской задолженности Министерству обороны Украины 9,3 млрд грн, из которых 2,4 млрд грн. – просроченная. Обывательским языком – МО Украины «раздало» эти деньги по сторонним «партнерам». С такой «щедростью» без реорганизации (распила) госсектора никак не обойтись.
После планируемых пертурбаций в активе должны будут остаться только способные «качественно и эффективно работать на нужды ВСУ», а главное – экономно. Правда, таких предполагается менее половины от числа имеющихся на сегодняшний день, а тысячи высококвалифицированных узкопрофильных специалистов, которые сейчас задействованы в этом секторе, видимо будут направлены на усиление корпуса заробитчан.
Ведь государственное предприятие – это предприятие, которое приносит прибыль государству, а еще и налоги платит. Ликвидировав его – теряешь доход, а это надо компенсировать. Так что – кадры идут «зарабатывать» на рынок, а собственные наука и промышленность доблестно накрываются тазиком.
Что в принципе и никакой не «коварный план» а отражение реального положения дел. ВПК достиг такой степени внутринациональной кооперации, что «Маяк» уже неспособен собрать простейший миномет и их приходится закупать у Болгарии. А ремонт тяжелой техники без б/у запчастей с российских «разборок» как оказалось и вовсе невозможен.
И еще, государственные предприятия ВПК – это оплот для сохранения собственных механообработки и машиностроения, а с таким «багажом» в Евросоюзе делать нечего…
Подпишитесь на нас
Загрузка...
120
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 ноября 2020, 00:15
|
14 ноября 2020, 09:55
|
17 ноября 2020, 03:55
|
15 ноября 2020, 16:10
|
14 ноября 2020, 20:55
|
14 ноября 2020, 02:35
|
12 ноября 2020, 01:05