Прогресс – штука тонкая…

Как утверждают в Минобороны, такое глобальное уничтожение стало результатом не череды коррупционных скандалов в Укроборонпроме, а следствием анализа эффективности работы подчиненных госпредприятий, проведенного общественными организациями.Экспертная организация StateWatch (одна из самых «общественных» - создана фондом Сороса) как раз кстати насчитала на 31 августа 2020 года дебиторской задолженности Министерству обороны Украины 9,3 млрд грн, из которых 2,4 млрд грн. – просроченная. Обывательским языком – МО Украины «раздало» эти деньги по сторонним «партнерам». С такой «щедростью» без реорганизации (распила) госсектора никак не обойтись.После планируемых пертурбаций в активе должны будут остаться только способные «качественно и эффективно работать на нужды ВСУ», а главное – экономно. Правда, таких предполагается менее половины от числа имеющихся на сегодняшний день, а тысячи высококвалифицированных узкопрофильных специалистов, которые сейчас задействованы в этом секторе, видимо будут направлены на усиление корпуса заробитчан.Ведь государственное предприятие – это предприятие, которое приносит прибыль государству, а еще и налоги платит. Ликвидировав его – теряешь доход, а это надо компенсировать. Так что – кадры идут «зарабатывать» на рынок, а собственные наука и промышленность доблестно накрываются тазиком.Что в принципе и никакой не «коварный план» а отражение реального положения дел. ВПК достиг такой степени внутринациональной кооперации, что «Маяк» уже неспособен собрать простейший миномет и их приходится закупать у Болгарии. А ремонт тяжелой техники без б/у запчастей с российских «разборок» как оказалось и вовсе невозможен.И еще, государственные предприятия ВПК – это оплот для сохранения собственных механообработки и машиностроения, а с таким «багажом» в Евросоюзе делать нечего…