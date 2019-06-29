Программу кабинета Санду раскритиковали эксперты

Зачем строить планы ситуационной коалиции

Новое правительство Молдовы обнародовало свою программу, она была опубликована на сайте Кабмина. Программа эта рассчитана всего на шесть месяцев, хотя обычно составляется на четыре года.

Прежде всего, в документе указывается, что «новое правительство возобновит путь европейской интеграции Республики Молдова и будет работать над реальным внедрением Соглашения об ассоциации Республика Молдова – Европейский Союз».

В программе указаны приоритеты правительства Майи Санду – это «освобождение государства из «плена», укрепление независимости учреждений, вывод страны из изоляции, срочное возрождение экономики, создание условий для реального обеспечения благосостояния и повышения качества жизни».

Правительство обещает заложить основу экономики, которая могла бы существовать не только за счёт денежных переводов от молдавских гастарбайтеров и денежной помощи «западных партнёров», но и за счёт собственного производства и повышения производительности труда. А в перспективе – вернуть всех молдаван, уехавших на заработки, домой, создав для них новые рабочие места. Однако, каким образом всё это можно сделать, в документе не говорится.

Ну а пока собственное производство не работает, правительство обещает восстановить отношения с МВФ и получить давно обещанные деньги в размере 100 миллионов евро от Евросоюза и 40 миллионов для поддержки бюджета.

В области внешней политики кабинет Санду будет углублять сотрудничество с ЕС, с Румынией, Украиной и США, а также начнёт диалог с Российской Федерацией.

Правительство собирается поддерживать социальные инициативы по индексации пенсий, обещая, что «в долгосрочной перспективе средняя пенсия достигнет 42% от средней заработной платы», будет инвестировать в строительство сетей водоснабжения и канализации. Также будет пересмотрена корзина прожиточного минимума.

Однако эксперты уже раскритиковали эту программу нового правительства, отметив, что программа разработана формально и не проходила обсуждения в парламенте, как это положено по закону.

«Это, скорее, манифест. Нынешнюю власть критиковали за отсутствие программы работы, и они решили придумать хоть что-то. По объёму, это самая короткая программа деятельности правительства из всех, что были до сих пор. Её писали разные люди, используя отрывки из общественных и министерских отчётов», – прокомментировал программу директор Института рыночной экономики Роман Киркэ.

Также аналитики удивлены отсутствием в программе Кабинета министров упоминаний об обороне и национальной безопасности.

Кроме того, по их мнению, экономические прогнозы на текущий год не внушают оптимизма.

«В этом году прогнозировался экономический рост на уровне 3%, но если никто не будут заниматься экономикой, он может составить два – полтора процента. Может образоваться огромная дыра, которую не покроет ожидаемая техническая помощь. В таком случае большая часть реального сектора войдёт в кризис», – уверен Роман Киркэ.

А директор Ассоциации EcoTiras Илья Тромбицкий раскритиковал программу из-за того, что в ней отсутствуют планы по улучшению окружающей среды. «Создалось впечатление, что эту программу составлял председатель колхоза», – написал Тромбицкий на своей странице в социальной сети Facebook.

Бывший вице-премьер Александр Муравский уверен, что программа недоработана, потому что готовилась в спешке.

Впрочем, молдаване в социальных сетях, обсуждая этот документ, пришли к единому мнению – программа составлена формально, потому что сами члены правительства понимают: нынешняя парламентская коалиция – создание временное и всё это завершится очередными выборами, так зачем же стараться с планами?

Честно говоря, в ситуации столь хлипкой коалиции, каковую представляет связка ПСРМ-ACUM, Майе Санду и её министрам вряд ли стоило прогнозировать долгоиграющий и спорный курс страны на Европу. Достаточно было ограничиться кругом решаемых за полгода задач эффективной борьбы с тяжким наследием клана Плахотнюка (чего, собственно, блок ACUM и добивался), восстановления связей с Россией (а этого добивались социалисты), налаживания диалога с Приднестровьем, сглаживания первейших экономических «острых углов». Но, видимо, стране настолько остро нужны деньги, что главными становятся требования кредиторов к новому правительству. Оттого-то и манифест вместо программы.