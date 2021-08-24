Программу «Единой России» на выборах в ГД приняли на съезде партии

Участники съезда партии «Единая Россия» приняли программу политсилы на съезде 24 августа.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на XX съезде партии отметил, что жители всех регионов страны стали соавторами программы «Единой России». Поэтому, по словам главы государства, программу можно назвать «народной».

Он также указал на то, что ЕР необходимо предпринять все усилия для реализации постулатов предвыборной программы. Путин обратил внимание на то, что все проблемы страны часто перекладываются на плечи политиков, представляющих главную политическую силу.

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