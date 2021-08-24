Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы те...
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
Главная / Политика

Программу «Единой России» на выборах в ГД приняли на съезде партии

24 августа 2021, 19:55  •  67 • Политика
Участники съезда партии «Единая Россия» приняли программу политсилы на съезде 24 августа.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на XX съезде партии отметил, что жители всех регионов страны стали соавторами программы «Единой России». Поэтому, по словам главы государства, программу можно назвать «народной».
Он также указал на то, что ЕР необходимо предпринять все усилия для реализации постулатов предвыборной программы. Путин обратил внимание на то, что все проблемы страны часто перекладываются на плечи политиков, представляющих главную политическую силу.
новость дополняется
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





67
Источник
Похожие новости
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платформы"
24 августа 2021, 00:40
Журналист Le Figaro лишила Украину последних надежд: "Крым исчез"
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала в прямом эфире
24 августа 2021, 04:20
"Покупайте больше газа": в Германии рассказали, как Россия победила в битве за "Северный поток — 2"
24 августа 2021, 02:30
Афганистан сумел удивить: Топ-5 странных инцидентов при эвакуации
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платф...
24 августа 2021, 00:40
Журналист Le Figaro лишила Украину последних надежд: "Крым исчез"
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала ...
24 августа 2021, 04:20
"Покупайте больше газа": в Германии рассказали, как Россия победила в битве...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 августа 2021, 09:45
"Талибан"* выдвинул первое требование к жителям Афганистана
20 августа 2021, 07:35
«На псячей мове не общаюсь»: Украинский чемпион негативно высказался об украинском языке
21 августа 2021, 02:05
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
22 августа 2021, 12:55
В Германии оценили поведение Путина на встрече с Меркель
21 августа 2021, 00:15
В СНБО обвинили Россию в потере гостя "крымского саммита"
22 августа 2021, 20:15
Глава "Нафтогаза" пригрозил полномасштабной войной из-за "Северного потока - 2"
20 августа 2021, 05:45
Кулеба огласил полный перечень участников саммита «Крымской платформы»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.