Программу «Дальневосточный гектар» распространили на Арктическую зону РФ

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, которым распространяется действие программы «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону России. Об этом стало известно 15 июня.

«Базовый принцип при определении арктических территорий, на которых будут выделяться бесплатные гектары, не нарушить ничьих интересов и повысить привлекательность участков для граждан. Это будут точки на карте вблизи крупных населенных пунктов и инфраструктуры», — сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе заседания Общественного совета Арктической зоны Российской Федерации в Салехарде.

Чекунков отметил, что на арктических территориях, занятых коренными народами, бесплатные гектары предоставляться не будут.

Закон позволяет в упрощенном порядке гражданам получить земельный участок в Арктической зоне, на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока, использовать их в хозяйственных целях, а также осваивать земли.

Для тех граждан, кто успешно освоил землю и оформил ее в собственность или аренду, есть возможность получить земельный участок площадью до 1 га.

24 мая министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина сообщила, что с 1 августа жители региона смогут претендовать на получение «арктического гектара» в упрощенном порядке.

О намерении правительства России распространить на Арктику программу «Дальневосточный гектар» стало известно 15 апреля.

В тот же день, комментируя «Известиям» подобную инициативу правительства, руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков назвал ее весьма интересной. По его мнению, она вполне может стать стимулом для более активного развития арктических территорий и привлечения инвестиций.