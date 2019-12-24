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Программисту Виннику отсрочили поездку на Запад из-за голодовки
24 декабря 2019, 20:39 • 39 • В мире
Программисту Александру Виннику отсрочили поездку на Запад из-за голодовки. Юристы гражданина России также готовы продолжить борьбу против экстрадиции.
Высший административный суд Греции принял решение приостановить процесс экстрадиции российского программиста Александра Винника. Об этом рассказала адвокат гражданина России Зои Константинополу.
Напомним, Винник был арестован в Греции по запросу США в июле 2017 года. Американская, французская и российская стороны обвиняют его в отмывании денег и махинациях с криптовалютой. 20 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции гражданина РФ во Францию.
Как пояснила Константинополу, на стороне её подзащитного законы и международные конвенции. При этом состояние здоровья Винника постепенно ухудшается из-за объявленной несколько дней назад голодовки.
"Против него действуют механизмы, способные разрушить человеческое существование, которые не учитывают ни конституцию, ни международные конвенции, ни законы", - цитирует её слова РИА Новости.
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