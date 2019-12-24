Программисту Виннику отсрочили поездку на Запад из-за голодовки

Высший административный суд Греции принял решение приостановить процесс экстрадиции российского программиста Александра Винника. Об этом рассказала адвокат гражданина России Зои Константинополу.

Напомним, Винник был арестован в Греции по запросу США в июле 2017 года. Американская, французская и российская стороны обвиняют его в отмывании денег и махинациях с криптовалютой. 20 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции гражданина РФ во Францию.

Как пояснила Константинополу, на стороне её подзащитного законы и международные конвенции. При этом состояние здоровья Винника постепенно ухудшается из-за объявленной несколько дней назад голодовки.

"Против него действуют механизмы, способные разрушить человеческое существование, которые не учитывают ни конституцию, ни международные конвенции, ни законы", - цитирует её слова РИА Новости.