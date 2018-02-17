Программист Михаил Бурчик, которого США включили в новый санкционный список: "Несколько россиян влияли на выборы в Америке? Я удивлен!"

В пятницу вечером по московскому времени заокеанский Минюст опубликовал решение суда округа Колумбия (так называется административная единица, где находится столица страны — Вашингтон). Американская Фемида назвала имена тринадцати человек, которые, по её версии, вмешивались в выборы в США-2016.

Возглавляет список видный бизнесмен Евгений Пригожин. Прочие фигуранты (Анна Богачева, Джейхун Назими Оглы, Роберт Бовда и др.) широкой публике неизвестны. В отношении каждого из них используется юридический термин defendant (подсудимый/обвиняемый). По мнению американского суда, все эти лица являются бывшими или нынешними сотрудниками «Агентства интернет-исследований» — близкой к Пригожину организации, которую связывали с работой «фабрики троллей» якобы для влияния на общественное мнение посредством Сети.

Надо сказать, американский суд в своём постановлении приводит подобным утверждениям некоторые доказательства. Правда, выглядят они странно.

Так, в п. 36 текста говорится, что русские тролли создали твиттер-аккаунт под названием «Сторонник Республиканский партии из штата Теннеси» (@Ten_GOP), на который «подписалось свыше ста тыс. фолловеров».

Здесь, конечно, так и хочется сказать: «И что?» Какой-то твиттер-аккаунт подорвал заокеанскую демократию?

В общем-то, этот вопрос: «И что?» — можно задавать почти после каждого параграфа. В п. 50 сказано, что с апреля по октябрь 2016 г. тролли разместили в американских соцсетях 13 рекламных объявлений (с заголовками типа «Огайо — за тюрьму для Хиллари» и «Из всех кандидатов лишь Дональд Трамп может защитить полицию от террористов»).

Что ж, обрушить американское демократию с помощью тринадцати рекламных объявлений — это посильнее «пробирки Колина Пауэлла».

Если же говорить серьёзно, то одно из самых существенных обвинений — по версии суда, сотрудники Агентства интернет-исследований якобы пользовались аккаунтами граждан США и копиями их удостоверений личности, такими как водительские права, чтобы проходить идентификацию на интернет-сервисах под чужими личинами и размещать контент в американском секторе Сети (п. 41).

Документ может повлиять и на внутриполитические расклады в Штатах. В п. 43 сказано, что усилия троллей были направлены на дискредитацию Хиллари Клинтон и, напротив, поддержку Берни Сандерса, а потом и Трампа. И здесь между утверждениями «интернет-тролли поддерживали Трампа» и «Трамп победил» очень легко перекинуть логический мостик в виде слов «и поэтому». Что подрывает легитимность 45-го президента на радость его многочисленным противникам.

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«КП» дозвонилась до одного из фигурантов «стоп-листа» — петербургского IT-специалиста Михаила Бурчика. Влияние на электоральные процессы в Америке тот отрицает и попаданием в чёрный список шокирован.

— Михаил Леонидович, как можете это прокомментировать?

— Очень удивлён тем, что, по мнению вашингтонского суда, несколько русских людей вмешались в выборы в США. Не знаю, из чего американцы исходили при таком решении. Они кого-то обвиняют, но при этом даже не ставят в известность участников дела — в данном случае, меня. У них одностороннее правосудие, и, получается, повесить вину можно на кого угодно.

— Не только «одностороннее», но и экстерриториальное. Теоретически вас могут задержать при посещении любой зарубежной страны, куда могут дотянуться их спецслужбы.

— Я люблю свою страну, в России много красивых мест, куда можно поехать.

Сказать, являются ли другие из 13 фигурантов «стоп-листа» сотрудниками Агентства интернет-исследований, как утверждает вашингтонский суд, собеседник «КП» затруднился.

P.S. Сам лидер США Дональд Трамп уже прокомментировал обвинения в своём твиттере:

«Россия начала антиамериканскую кампанию ещё в 2014 году, задолго до того, как я объявил об участии в президентской гонке. Никакого стороннего влияния на результаты выборов не было. Моя избирательная кампания прошла без нарушений», — сообщил магнат.