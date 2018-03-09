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Программирует на смерть: В Раде призвали немного подредактировать гимн Украины
09 марта 2018, 08:24 • 243 • Политика
По словам депутата Шуфрича, главная песня страны должна содержать больше оптимизма.
Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич выступил с предложением поменять текст государственного гимна страны. Сейчас он начинается "слишком трагически", заявил народный избранник рассказал в эфире телеканала NewsOne.
По мнению Шуфрича, первая фраза гимна "Ще не вмерла України і слава, і воля" должна быть заменена на "Буде вічно Україна, її слава і воля". Напомним, эта фраза является точной смысловой калькой с первой строки гимна Польши – "Ешче Польска не сгинэла".
Шуфрич допустил, что первые слова гимна можно было бы поменять. "Мы должны быть запрограммированы на жизнь, а не на то, что еще не умерли", — пояснил депутат.
Депутаты Рады уже вносили правку в слова гимна, написанного поэтом Павлом Чубинским в 1863 году. До 2003 года первой фразой гимна было "Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля" ("Еще не умерла Украина, ни слава, ни воля").
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