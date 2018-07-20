«Программа выполнена в полном объёме»: ВКС России провели успешный пуск новой ракеты системы ПРО‍

Боевой расчёт Воздушно-космических сил России успешно провёл испытание новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает газета «Красная звезда». Отмечается, что в мире не существует аналогов противоракеты данного класса и предназначения. Так, снаряд движется со скоростью около 4 км/с. В ближайшее время стоит ожидать начала серийного производства и поставки боеприпаса. Накануне Минобороны РФ рассказало об успешных испытаниях новейшего российского вооружения: авиационного гиперзвукового комплекса «Кинжал», гиперзвуковой боеголовки «Авангард», межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», беспилотного подводного аппарата «Посейдон», лазерного комплекса «Пересвет» и крылатой ракеты с атомной энергоустановкой «Буревестник».

Архивное фото. Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в 2017 году РИА Новости © Министерство обороны РФ

На казахстанском полигоне Сары-Шаган российские военнослужащие успешно провели испытание новой, не имеющей мировых аналогов модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает газета «Красная звезда».

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил успешно проведён очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны», — пишет издание.

Отмечается, что модернизированная модель противоракеты превосходит предыдущую по большинству характеристик. При этом все элементы снаряда произведены в России. Также подчёркивается, что в мире не существует ракет данного класса и предназначения, которые бы обладали скоростью около 4 км/с.

Как добавили специалисты, это был один из сложнейших пусков в связи с тем, что разработчики задали параметры, позволившие испытать боеприпас на максимальных режимах. «В реальной обстановке это будет означать, что боеголовку противника постигнет гарантированное уничтожение на максимальной высоте и дистанции от охраняемого объекта», — говорится в сообщении.

По словам заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько, сложная программа полёта ракеты была выполнена в полном объёме. Он подчеркнул, что условная цель была успешно поражена.

«В ходе испытаний совместный боевой расчёт объединения ПВО и ПРО ВКС России и испытательного полигона РВСН показал высокий уровень слаженности и успешно выполнил поставленные задачи», — заявил Приходько, лично контролировавший пуск.

Газета проинформировала, что уже в ближайшее время стоит ожидать начала серийного производства и поставки в части ПВО и ПРО ВКС РФ противоракет, которые используются для защиты от ударов средств нападения с воздуха, а также предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Модернизация оборонных систем РФ

Накануне Министерство обороны России сообщило об успешных испытаниях авиационного гиперзвукового комплекса «Кинжал», гиперзвуковой боеголовки «Авангард», межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», беспилотного подводного аппарата «Посейдон», лазерного комплекса «Пересвет» и крылатой ракеты с атомной энергоустановкой «Буревестник».

О существовании этого не имеющего аналогов в мире оружия рассказал президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию 1 марта.

В Минобороны также отметили, что новые стратегические системы вооружения создаются исключительно в целях повышения обороноспособности и предотвращения любой агрессии в отношении России и её союзников.

Кроме того, в начале июля завершились государственные испытания ракеты-перехватчика сверхбольшой дальности 40Н6Е, которая разработана концерном ВКО «Алмаз-Антей». Мероприятия проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Как ожидается, новая ракета-перехватчик поступит на вооружение уже к концу лета и пополнит арсенал зенитного комплекса С-400 «Триумф».

Добавим, что в мае Владимир Путин провёл ряд совещаний, посвящённых развитию российской армии и оборонной промышленности. Для обсуждения ситуации в Сочи собрались представители правительства, Минобороны и оборонно-промышленного комплекса.

По словам президента, главной задачей является последовательная модернизация армии и флота. Отметим, что в феврале российский лидер сообщил о принятии новой Государственной программы вооружения на 2018—2027 годы. К её основным направлениям, в частности, относятся разработка высокоточных боеприпасов и развитие систем ядерного сдерживания. В рамках программы на перевооружение ВС РФ планируется направить 19 трлн рублей.

«В этом году впервые были продемонстрированы наши перспективные образцы и системы вооружения, не имеющие мировых аналогов. Они кратно повышают возможности по обеспечению безопасности России, на десятилетия вперёд обеспечивают нам стратегический баланс, сохранение стратегического баланса в мире», — сказал Путин.