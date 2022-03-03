Программа в минимум: ГД намерена разрешить арест активов иностранцев

Госдума примет нормы, разрешающие арест имущества иностранцев , если они совершили преступление против россиян. Также депутаты планируют ввести мораторий на проверки малого бизнеса, разрешить тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на приобретение ценных бумаг и акций российских компаний, установить кредитные каникулы для населения и предпринимателей . Эти и другие нормы для защиты от последствий санкций Госдума намерена принять на заседании 4 марта — поддержать их готовы в большинстве фракций, выяснили «Известия». По мнению экспертов, предложения могут в значительной степени сдержать нарастание кризисных явлений в национальной экономике .

Примут за день

Из-за введенных против России санкций Госдума 4 марта проведет внеплановое заседание. Как выяснили «Известия», несмотря на полную отмену в Москве коронавирусных ограничений, депутатам пришлось за день до этого сдать тесты . Не смогут без QR-кодов пройти в парламент и приглашенные, в том числе журналисты. Это связано с тем, что некоторые депутаты продолжают болеть COVID-19, до сих пор не выписан из больницы лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Однако необходимость стабилизации экономики, пострадавшей от ограничений, заставила руководство Госдумы не ждать завершения региональной недели и праздничных выходных до 9 марта.

Помимо широко обсуждаемого законопроекта о лишении свободы до 15 лет за фейки о действиях ВС РФ во время спецопераций, главным вопросом в повестке заседания станет объемный правительственный пакет из восьми законопроектов о поддержке граждан и бизнеса в условиях рестрикций . Они включают целый ряд мер. В том числе содействие занятости населения, обеспечение россиян лекарственными препаратами и медизделиями, оказание им социальной помощи, увеличение пенсионного обеспечения и введение кредитных каникул. Также будет оказана помощь студентам, которые проходили обучение за границей, но вынуждены были его прекратить.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Отсрочку по выплатам кредитов получат и предприниматели. Для них предлагается ввести и мораторий на проверки контролирующих органов. А крупные предприятия смогут рассчитывать на поддержку из ФНБ , часть средств из него потратят на приобретение ценных бумаг и акций российских компаний. Также в качестве антикризисной меры будет объявлено о новом этапе амнистии капиталов.

Кроме того, Госдума планирует в третьем чтении рассмотреть законопроект кабмина, внесенный еще в июне прошлого года. Он предполагает разрешение на арест имущества и активов иностранных граждан, а также запрет на въезд в Россию, если они совершили преступления в отношении россиян .

Не менее важными в повестке дня станет второе чтение законопроекта, разработанного депутатами и сенаторами. В 2018 году его внесли спикер ГД Вячеслав Володин, глава СФ Валентина Матвиенко и ряд парламентариев. Принятый в первом чтении документ предполагает появление в УК новой статьи 284. По ней предлагается наказывать штрафом граждан, содействующих реализации санкций в отношении России. За это парламентарии считают нужным наказывать штрафом до 600 тыс. рублей либо ограничением свободы или принудительными работами на срок до четырех лет.

Как сообщил журналистам 3 марта первый зампред Госдумы Александр Жуков, законопроекты о поддержке бизнеса и населения примут сразу в трех чтениях и направят в Совет Федерации, который проведет свое заседание также 4 марта .

Еще предложения

Как выяснили «Известия», поддержать новые нормы готовы в большинстве фракций. При этом депутаты не исключают их доработки и внесения своих предложений .

— Госдума проведет экстренные заседания на этой и на следующей неделе. Мы будем в онлайн-режиме рассматривать законопроекты по противодействию санкциям по мере поступления в парламент. В первую очередь это помощь населению . Также есть много предложений и у депутатов, — пояснил «Известиям» зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Спикер ГД Вячеслав Володин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По его словам, депутаты будут работать в тесной связке с правительством, а также в Совете по противодействию санкциям под руководством Вячеслава Володина.

Первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам, представитель фракции КПРФ Михаил Щапов особо обратил внимание на предложение направить средства ФНБ на приобретение ценных бумаг и акций российских компаний.

— В законопроекте прямо сказано, что их приобретение рассматривается как перспективное долгосрочное вложение. Здесь у фракции есть серьезные сомнения насчет целесообразности именно таких вложений. Российский фондовый рынок всегда был скорее спекулятивным , он слабо связан с реальной стоимостью компаний, — пояснил парламентарий.

По его словам, ФНБ должен играть другую роль: через него следует поддерживать реальный сектор экономики, технологическое развитие, наиболее незащищенных граждан.

— Важный раздел посвящен поддержке и защите бизнеса в ситуации западных санкций. Расширяются возможности для амнистии капиталов , выведенных из страны. Сейчас мы, скорее, поддержим данную меру: слишком сильно изменилась ситуация. Однако мы пока не видим системных мер, которые позволят в будущем прекратить вывод капитала из РФ, — отметил он.

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку, член ЛДПР Аркадий Свистунов заявил «Известиям», что фракция поддержит пакет правительства, но при этом подготовит свои инициативы.

— Предложения кабмина в достаточной степени способствуют стабилизации экономики. Но дополнительно мы хотим предложить изменить порядок начисления налога на банковские вклады граждан . В этом году россияне его заплатят впервые. Мы предлагаем от этого отказаться, — пояснил он «Известиям».

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По его словам, также партия хочет предложить правительству перевести расчет за продажу энергоносителей на экспорт из валюты в рубли . Кроме того, необходимо расширить возможности предпринимателей кредитоваться — это актуально после повышения ЦБ ключевой ставки.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов сообщил «Известиям», что пакет правительственных законопроектов будет в основном поддержан.

— Но у нас есть свои более серьезные инициативы. На следующей неделе мы будем предлагать Госдуме включить их в повестку дня заседаний в экстренном порядке, — рассказал парламентарий.

По его словам, в первую очередь речь идет об ограничении 10% повышения цен на основные продукты питания, услуги и лекарства . Также необходимо объявить кредитную амнистию для малоимущих и безработных граждан. Как пояснил Олег Нилов, речь идет о ростовщических займах МФО. Кроме того, фракция считает необходимым отменить многие сборы, платежи, налоги, введенные в последние годы, радикально снизить цены на топливо, газ, электричество и услуги ЖКХ , перераспределить приоритеты в бюджете на 2022 год в пользу социальных статей и импортозамещения.