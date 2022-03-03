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Программа в минимум: ГД намерена разрешить арест активов иностранцев
03 марта 2022, 23:45 • 93 • Политика
Госдума примет нормы, разрешающие арест имущества иностранцев, если они совершили преступление против россиян. Также депутаты планируют ввести мораторий на проверки малого бизнеса, разрешить тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на приобретение ценных бумаг и акций российских компаний, установить кредитные каникулы для населения и предпринимателей. Эти и другие нормы для защиты от последствий санкций Госдума намерена принять на заседании 4 марта — поддержать их готовы в большинстве фракций, выяснили «Известия». По мнению экспертов, предложения могут в значительной степени сдержать нарастание кризисных явлений в национальной экономике.
Примут за день
Из-за введенных против России санкций Госдума 4 марта проведет внеплановое заседание. Как выяснили «Известия», несмотря на полную отмену в Москве коронавирусных ограничений, депутатам пришлось за день до этого сдать тесты. Не смогут без QR-кодов пройти в парламент и приглашенные, в том числе журналисты. Это связано с тем, что некоторые депутаты продолжают болеть COVID-19, до сих пор не выписан из больницы лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Однако необходимость стабилизации экономики, пострадавшей от ограничений, заставила руководство Госдумы не ждать завершения региональной недели и праздничных выходных до 9 марта.
Помимо широко обсуждаемого законопроекта о лишении свободы до 15 лет за фейки о действиях ВС РФ во время спецопераций, главным вопросом в повестке заседания станет объемный правительственный пакет из восьми законопроектов о поддержке граждан и бизнеса в условиях рестрикций. Они включают целый ряд мер. В том числе содействие занятости населения, обеспечение россиян лекарственными препаратами и медизделиями, оказание им социальной помощи, увеличение пенсионного обеспечения и введение кредитных каникул. Также будет оказана помощь студентам, которые проходили обучение за границей, но вынуждены были его прекратить.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Отсрочку по выплатам кредитов получат и предприниматели. Для них предлагается ввести и мораторий на проверки контролирующих органов. А крупные предприятия смогут рассчитывать на поддержку из ФНБ, часть средств из него потратят на приобретение ценных бумаг и акций российских компаний. Также в качестве антикризисной меры будет объявлено о новом этапе амнистии капиталов.
Кроме того, Госдума планирует в третьем чтении рассмотреть законопроект кабмина, внесенный еще в июне прошлого года. Он предполагает разрешение на арест имущества и активов иностранных граждан, а также запрет на въезд в Россию, если они совершили преступления в отношении россиян.
Не менее важными в повестке дня станет второе чтение законопроекта, разработанного депутатами и сенаторами. В 2018 году его внесли спикер ГД Вячеслав Володин, глава СФ Валентина Матвиенко и ряд парламентариев. Принятый в первом чтении документ предполагает появление в УК новой статьи 284. По ней предлагается наказывать штрафом граждан, содействующих реализации санкций в отношении России. За это парламентарии считают нужным наказывать штрафом до 600 тыс. рублей либо ограничением свободы или принудительными работами на срок до четырех лет.
Как сообщил журналистам 3 марта первый зампред Госдумы Александр Жуков, законопроекты о поддержке бизнеса и населения примут сразу в трех чтениях и направят в Совет Федерации, который проведет свое заседание также 4 марта.
Еще предложения
Как выяснили «Известия», поддержать новые нормы готовы в большинстве фракций. При этом депутаты не исключают их доработки и внесения своих предложений.
— Госдума проведет экстренные заседания на этой и на следующей неделе. Мы будем в онлайн-режиме рассматривать законопроекты по противодействию санкциям по мере поступления в парламент. В первую очередь это помощь населению. Также есть много предложений и у депутатов, — пояснил «Известиям» зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.
Спикер ГД Вячеслав Володин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
По его словам, депутаты будут работать в тесной связке с правительством, а также в Совете по противодействию санкциям под руководством Вячеслава Володина.
Первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам, представитель фракции КПРФ Михаил Щапов особо обратил внимание на предложение направить средства ФНБ на приобретение ценных бумаг и акций российских компаний.
— В законопроекте прямо сказано, что их приобретение рассматривается как перспективное долгосрочное вложение. Здесь у фракции есть серьезные сомнения насчет целесообразности именно таких вложений. Российский фондовый рынок всегда был скорее спекулятивным, он слабо связан с реальной стоимостью компаний, — пояснил парламентарий.
По его словам, ФНБ должен играть другую роль: через него следует поддерживать реальный сектор экономики, технологическое развитие, наиболее незащищенных граждан.
— Важный раздел посвящен поддержке и защите бизнеса в ситуации западных санкций. Расширяются возможности для амнистии капиталов, выведенных из страны. Сейчас мы, скорее, поддержим данную меру: слишком сильно изменилась ситуация. Однако мы пока не видим системных мер, которые позволят в будущем прекратить вывод капитала из РФ, — отметил он.
Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку, член ЛДПР Аркадий Свистунов заявил «Известиям», что фракция поддержит пакет правительства, но при этом подготовит свои инициативы.
— Предложения кабмина в достаточной степени способствуют стабилизации экономики. Но дополнительно мы хотим предложить изменить порядок начисления налога на банковские вклады граждан. В этом году россияне его заплатят впервые. Мы предлагаем от этого отказаться, — пояснил он «Известиям».
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
По его словам, также партия хочет предложить правительству перевести расчет за продажу энергоносителей на экспорт из валюты в рубли. Кроме того, необходимо расширить возможности предпринимателей кредитоваться — это актуально после повышения ЦБ ключевой ставки.
Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов сообщил «Известиям», что пакет правительственных законопроектов будет в основном поддержан.
— Но у нас есть свои более серьезные инициативы. На следующей неделе мы будем предлагать Госдуме включить их в повестку дня заседаний в экстренном порядке, — рассказал парламентарий.
По его словам, в первую очередь речь идет об ограничении 10% повышения цен на основные продукты питания, услуги и лекарства. Также необходимо объявить кредитную амнистию для малоимущих и безработных граждан. Как пояснил Олег Нилов, речь идет о ростовщических займах МФО. Кроме того, фракция считает необходимым отменить многие сборы, платежи, налоги, введенные в последние годы, радикально снизить цены на топливо, газ, электричество и услуги ЖКХ, перераспределить приоритеты в бюджете на 2022 год в пользу социальных статей и импортозамещения.
Глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов уверен, что антикризисный пакет кабмина адекватен и относительно полон. По его словам, документы предусматривают экстренные меры, такие как закупки лекарств, стимулирование целых секторов национальной экономики, мобилизация средств, например, из ФНБ. Эти предложения могут в значительной степени сдержать нарастание кризисных явлений в национальной экономике, вызванных масштабными западными санкциями, подытожил эксперт.
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