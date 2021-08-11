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Программа стремительного визита Меркель в Киев озадачила украинские власти

11 августа 2021, 18:15  •  153 • Политика
Ангела Меркель. Фото: Clemens Bilan / Pool/www.globallookpress.com
Канцлер подтвердит сделку Берлина с Вашингтоном по "Северному потоку-2" и укажет на связь "формулы Штайнмайера" по Донбассу с транзитом газа
Прощальный визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев может принести неприятные сюрпризы для украинских властей. И связаны они будут с "Северным потоком-2" и Минскими соглашениями. Об этом пишет сегодня издание EADaily.
Отмечается, что пребывание главы немецкого кабмина в столице Незалежной будет буквально стремительным – всего лишь один день, 22 августа. Т.е. фрау Меркель вылетит из Киева аккурат накануне начала громко афишированной киевским режимом "Крымской платформы", которую постмайданные руководители придумали в качестве международного инструмента по "деоккупации" российского полуострова.
И это еще не все негативные новости для Незалежной. В Киеве канцлер собралась подтвердить сделку между Вашингтоном и Берлином о проекте "СП-2", а также объявить о позиции Германии по дальнейшему транзиту газа через ГТСУ, увязав его существование с вопросом имплементации "формулы Штайнмайера" по урегулированию конфликта в Донбассе в законодательство республики.
Издание подчеркивает, что такой краткий визит фрау Меркель определенно несет в себе негативный для Киева символизм – она не хочет участвовать в саммите по Крыму, на который власти Незалежной потратили значительные средства, а также проигнорировала торжества по случаю Дня Независимости, отмечаемые в соборной 24 августа.
"Особенную печаль среди украинских политиков вызывает то, что все эти неприятные "четкие сигналы" Меркель демонстрирует в рамках предстоящих в сентябре выборов в бундестаг", говорится в статье.
Что касается "Северного потока-2", то в Киеве канцлер ФРГ будет обсуждать не сам факт реализации проекта, а лишь, возможно, объем компенсаций, предназначенных Украине за запуск газопровода. Но здесь особо соборной ждать нечего, поскольку после потери транзита у ее властей сократятся возможности влиять на ситуацию, указывает издание.
И уж весьма токсичной для киевского режима является тема "формулы Штайнмайера" и Минских соглашений, которая предусматривает проведение выборов в Донбассе до передачи Украине контроля над границей с Россией. Данный вопрос Берлин жестко увязывает с проблемой сохранения транзитного пути российского газа через украинскую территорию. Что уже само по себе можно считать полной "зрадой" для Киева.
Ранее специалист Лондонской школы экономики Вука Вукевич в своей статье для The National Interest пояснил, почему президент США Джо Байден пошел на сделку с канцлером Меркель в вопросе проекта "СП-2", несмотря на недовольство ряда стран Восточной Европы. С его точки зрения, Вашингтон опасается сближения Москвы с Пекином, поэтому не хочет политикой давления на РФ толкать ее в вечные объятия Китая.

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