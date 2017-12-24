Программа Собчак - вернуть все как было при Ельцине

1. ПЕРЕХОД К ПАРЛАМЕНТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

«Перед Россией стоит задача перехода от суперпрезидентской республики к полноформатной парламентской демократии. Парламент, а не президент должен формировать правительство, в том числе назначать руководителей дипломатии и силовых структур...»

Марков:

- По сути - это возвращение к олигархической республике 90-х годов. Это будет власть партий, а партии в наших условиях с неизбежностью станут олигархическими группировками. «Семибоярщина». Собчак так выражает интересы олигархии. Как российской, так и зарубежной.

Политолог Сергей Марков.Фото: Иван МАКЕЕВ

2. ЗАПРЕТИТЬ СТАЛИНА

«Необходимо захоронить Ленина, законодательно запретить оправдание Сталина и репрессий 20–50-х годов XX века».

Марков:

- Это обычная предвыборная демагогия и популизм, обращенный к меньшинству, но Собчак много и не надо, ей бы 10% процентов взять. Речь о другом — она считает принципиально возможным давать пощечины большинству российского общества. Давайте плюнем в лицо тем, кто строил при СССР все то, чем мы сейчас пользуемся. Видимо, они это строили только для того, чтобы мы это разграбили?

3. БЕРИТЕ СУВЕРЕНИТЕТА СКОЛЬКО ХОТИТЕ!

«Необходимо разработать новый федеративный договор. Президент НЕ должен иметь право назначать или рекомендовать кандидатов в губернаторы и отправлять глав субъектов в отставку… Регионы должны восстановить право на собственные законодательные практики.»

Марков:

- Это возвращение к ельцинскому лозунгу «берите суверенитета сколько унесете». Чтобы сделать приятно американцам и развалить нашу страну.

4. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НАЛОГОВ

«Для восстановления реального федерализма необходимо изменить распределение доходов между федеральным центром, субъектами Федерации в пользу бюджетов регионов».

Марков:

- Уже давно подсчитанно, что от этого бедные регионы станут еще беднее, а богатые - еще богаче. За то федеральному центру — ничего. В том смысле, что он останется без денег. И без влияния на регионы.

5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ ПРЕВЫШЕ СВОИХ

«Исходя из того, что Россия — европейское государство, следует помнить, что государство не может и не должно препятствовать международным судебным процессам и трибуналам над своими гражданами».

Марков:

- На кого американцы покажут, того и будут судить. Речь идет о Гааге для тех, кто обеспечил присоединение Крыма к России.

6. ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСМОНОПОЛИЙ

«Крупные госкорпорации и госмонополии должны быть поэтапно приватизированы».

Марков:

- Это о том, что у нас не должно быть собственной экономической основы, все, что лакомое — должно быть захвачено капиталом. И прежде всего - западным.

7. СОКРАЩЕНИЕ АРМИИ И ГОСАППАРАТА

«Траты на оборону, полицейские силы и госаппарат должны быть сокращены.»

Марков:

- Ну что тут комментировать - России, которая капитулирует, своя армия и не будет нужна.

8. МИНКУЛЬТ — УПРАЗДНИТЬ. ЗА «ТВОРЧЕСТВОМ» - НЕ СЛЕДИТЬ

«Федеральное Министерство культуры должно быть упразднено».

Марков:

- Посыл такой: все деньги должны идти только тем «творцам», кто ненавидит Россию. Только они имеют право воровать российские бюджетные средства.

9. ГЕЙ-ПРОПАГАНДЕ И ГЕЙ-БРАКАМ — ДА!

«Любые дискриминационные законы, ограничивающие права ребенка и молодого человека на знание, такие как закон о гей-пропаганде или запреты на сексуальное образование в школах, должны быть отменены… Внести изменения в законодательство, легализующие заключение и расторжение добровольных гражданских союзов между совершеннолетними вне зависимости от их пола и вероисповедания».

Марков:

- Перевожу: Собчак считает, что гей-пропаганда должна идти на государственные деньги. В том числе, в школах. Про гей-браки - тоже все понятно.

10. ЛЕГАЛИЗОВАТЬ НАРКОТИКИ

«Декриминализировать мелкий оборот психотропных препаратов растительного происхождения, в частности конопли».

Марков:

- Обычно это лоббируется наркомафией, поскольку употребление марихуаны приводит к увеличению наркозависимых. Для них это — появление легального рынка сбыта. Но не только: сначала они потребляют марихуану, а потом начинают героин.

11. АССОЦИАЦИЯ С ЕС

«Россия — европейская страна. В интересах России — сильный, а не слабый Европейский союз. Нам нужно предпринять максимум усилий для восстановления партнерских отношений с Европой, имея как долгосрочную цель подписание соглашения об ассоциации с ЕС».

Марков:

- Та же заманка, по которой разгромили Украину. Никто нас принимать, конечно же, никуда не собирается.

12. НАТО НАМ НЕ УГРОЗА?

«Главная угроза национальной безопасности страны не в военных приготовлениях НАТО, а в продолжающемся процессе технологического отставания России от передовых стран мира».

Марков:

- Это все равно, что сказать, что главной угрозой является не чума, а холера. Хотя угрожают обе. И здесь так же: и НАТО, и технологическое отставание являются угрозами. Демагогия, в общем.

13. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ОТМЕНИТЬ

«Политику импортозамещения мы считаем стратегически бесперспективной».

Марков:

- Этот тезис в интересах иностранных производителей. На самом деле импортозамещение - стабильная и классическая экономическая политика поддержки своих производителей. Хорошая и правильная.

14 и 15. ПРО УКРАИНУ И КРЫМ

«Мы должны прекратить гибридную войну, которую сейчас ведет наша страна на востоке Украины...» «Крым, согласно международному праву, является территорией Украины. Для разрешения создавшейся ситуации может быть проведен референдум…»

Марков:

- Самый слабый пункт программы. Мол, давайте предадим русских, восставших против русофобского террористического киевского режима. Без сомнения - на честном референдуме победит идея о том, что Крым должен быть частью России. Но в случае, если Россия передаст контроль над полуостровом Киеву либо Западу, то крымчане никакого свободного референдума не получат. Этот пункт ликвидирует все остальные пункты программы Собчак.