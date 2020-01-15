Программа «Сапфир»: в Польше собрались создавать новейшие вооружения • 120 • Аналитика

Польша, при всей ограниченности ресурсов, мечтает о собственном высокотехнологичном оружии и инновационных технологиях. Так, недавно польским Национальным центром исследований и разработок была принята новая программа «Сапфир».



Национальный центр исследований и разработок (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NCBiR) - это польское государственное агентство, созданное 12 лет назад для поддержки компаний, работающих в сфере науки и высоких технологий. Одно из важнейших направлений деятельности центра – исследования в области обороны и национальной безопасности, проводимые в интересах Министерства обороны, МВД Польши и Агентства внутренней безопасности.







Стараясь привлекать польские компании к работе в интересах государства и обороны, центр организует конкурсы, одним из которых и является анонсированная на днях программа «Сапфир». В NCBiR признают, что современной Польше не хватает инновационных технологий и технических решений, которые можно было бы использовать при разработке новейших вооружений.



Программа «Сапфир» призвана восполнить этот пробел, в первую очередь по нескольким ключевым направлениям:

- высокоточное оружие;

- информационные технологии;

- системы наблюдения;

- беспилотные аппараты;

- системы защиты и выживания на поле боя;

- современные высокоэнергетические материалы.



Также центром был опубликован Список прорывных технологий, составленный на основе аналогичного списка Организации исследований и технологий НАТО. Специалисты Североатлантического альянса выделили такие области исследований как квантовые технологии для нужд криптографии и информационной безопасности, искусственный интеллект, интеллектуальные автономные системы, инструменты ночного видения, микроспутники, лучевая энергия, системы электроснабжения и накопления энергии, миниатюрные электронные схемы, робототехника, нетрадиционное оружие.



Таким образом, польское агентство NCBiR обозначило приоритетные интересы в сфере технологий и технических решений. Компаниям и научным организациям предлагается разрабатывать новые технологии, в свою очередь государство возьмет на себя решение задач по материальному стимулированию и организационной поддержке исследователей, ученых, инженеров, взявшихся за разработку и внедрение инноваций.



Три конкурса в рамках программы «Сапфир» рассчитаны на два года, но общая реализация проектов продлится не менее 10 лет. Ведь не столь просто даже найти исполнителей для решения поставленных задач, учитывая, что Польша никогда не блистала успехами в сфере инновационных разработок.



Это прекрасно понимают, кстати, рядовые поляки, которые в комментариях в сети дали справедливую оценку новому проекту:



Ничего из этого не выйдет, у нас уже есть традиции, и мы нация традиционалистов. Каковы достижения польских технологий и промышленности после Второй мировой войны?



Вряд ли сами руководители агентства и ответственные лица в польском правительстве не понимают соотношения амбиций и реальной ситуации, в том числе с ресурсами – не только материальными, но и, скажем так, интеллектуальными, человеческими.



Но освоением средств в рамках правительственных программ занимаются практически во всех странах мира и Польша – не исключение. Центр получит от правительства щедрое финансирование, какие-то компании, с которыми заключат контракты, также получат свои деньги и будут годами заниматься «инновационной деятельностью».



Только вот увидит ли Польша результаты этого технологического творчества? Пока у Варшавы нет никаких реальных достижений и успехов на ниве высокотехнологичных разработок, а если в составе Североатлантического альянса Польшу и можно с кем-либо сравнивать в более выгодном свете, то разве что с такими участниками НАТО как Румыния, Болгария или недавно вошедшая в альянс Черногория. Польша, при всей ограниченности ресурсов, мечтает о собственном высокотехнологичном оружии и инновационных технологиях. Так, недавно польским Национальным центром исследований и разработок была принята новая программа «Сапфир».Национальный центр исследований и разработок (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NCBiR) - это польское государственное агентство, созданное 12 лет назад для поддержки компаний, работающих в сфере науки и высоких технологий. Одно из важнейших направлений деятельности центра – исследования в области обороны и национальной безопасности, проводимые в интересах Министерства обороны, МВД Польши и Агентства внутренней безопасности.Стараясь привлекать польские компании к работе в интересах государства и обороны, центр организует конкурсы, одним из которых и является анонсированная на днях программа «Сапфир». В NCBiR признают, что современной Польше не хватает инновационных технологий и технических решений, которые можно было бы использовать при разработке новейших вооружений.Программа «Сапфир» призвана восполнить этот пробел, в первую очередь по нескольким ключевым направлениям:- высокоточное оружие;- информационные технологии;- системы наблюдения;- беспилотные аппараты;- системы защиты и выживания на поле боя;- современные высокоэнергетические материалы.Также центром был опубликован Список прорывных технологий, составленный на основе аналогичного списка Организации исследований и технологий НАТО. Специалисты Североатлантического альянса выделили такие области исследований как квантовые технологии для нужд криптографии и информационной безопасности, искусственный интеллект, интеллектуальные автономные системы, инструменты ночного видения, микроспутники, лучевая энергия, системы электроснабжения и накопления энергии, миниатюрные электронные схемы, робототехника, нетрадиционное оружие.Таким образом, польское агентство NCBiR обозначило приоритетные интересы в сфере технологий и технических решений. Компаниям и научным организациям предлагается разрабатывать новые технологии, в свою очередь государство возьмет на себя решение задач по материальному стимулированию и организационной поддержке исследователей, ученых, инженеров, взявшихся за разработку и внедрение инноваций.Три конкурса в рамках программы «Сапфир» рассчитаны на два года, но общая реализация проектов продлится не менее 10 лет. Ведь не столь просто даже найти исполнителей для решения поставленных задач, учитывая, что Польша никогда не блистала успехами в сфере инновационных разработок.Это прекрасно понимают, кстати, рядовые поляки, которые в комментариях в сети дали справедливую оценку новому проекту:Вряд ли сами руководители агентства и ответственные лица в польском правительстве не понимают соотношения амбиций и реальной ситуации, в том числе с ресурсами – не только материальными, но и, скажем так, интеллектуальными, человеческими.Но освоением средств в рамках правительственных программ занимаются практически во всех странах мира и Польша – не исключение. Центр получит от правительства щедрое финансирование, какие-то компании, с которыми заключат контракты, также получат свои деньги и будут годами заниматься «инновационной деятельностью».Только вот увидит ли Польша результаты этого технологического творчества? Пока у Варшавы нет никаких реальных достижений и успехов на ниве высокотехнологичных разработок, а если в составе Североатлантического альянса Польшу и можно с кем-либо сравнивать в более выгодном свете, то разве что с такими участниками НАТО как Румыния, Болгария или недавно вошедшая в альянс Черногория. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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