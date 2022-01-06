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Программа перевода экономики на отечественный софт провалилась

06 января 2022, 18:15  •  272 • Аналитика
Ещё в 2018 году вышел документ, предусматривающий замену иностранного программного обеспечения отечественным. Согласно ему к 1 января 2022 года в компаниях с госучастием доля российского софта должна составлять 50–70%. Назначенный срок наступил, однако по факту показатель импортозамещения достиг в максимуме 35%. Впрочем, иначе не могло и быть.
О провале программы в красках рассказал глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ) Илья Массух. По его словам, хуже всего среди крупнейших госкомпаний сработали ВТБ и «Аэрофлот» – у них доля использования российского ПО составляет менее 10%. Примерно в такой же ситуации «Транснефть». Таким образом, Западу достаточно нескольких кликов мышкой, чтобы блокировать работу одного из крупнейших российских банков, а также главного авиаперевозчика и трубопроводного монополиста. В том, что такая угроза вполне реальна, Массух не сомневается. «Жизнь показывает, что информационные технологии используются для давления на государства. Если будет введён запрет, уверяю вас, никакие дружеские отношения с московскими офисами зарубежных компаний не спасут. Например, для «Аэрофлота» самым болезненным был бы удар по ИТ: самолёты стоят на нашем аэродроме, но без SAP, Oracle и др. они не взлетят», – поясняет он. Примеры уже есть: так, Microsoft отказалась поставлять своё ПО в МГТУ им. Баумана, а производитель Zoom запретил использовать программу видеоконференций госорганизациям.
Впрочем, вряд ли стоило ждать другого результата. Тот же Илья Массух отмечает: многие компании не заинтересованы переходить на российский софт. Почему? По той же самой причине, по которой любой отечественный чиновник предпочитает айфон «Сяоми» и «Мерседес» «Грейт Воллу». Иностранные программы изучены от и до, на них работает весь мир, что снимает проблему интеграции. Кому нужно, чтобы отлаженная система начала сбоить? Плюс в промышленности софт часто сопровождает «железо», а его в России делать ещё не научились. К тому же отечественные продукты часто дороже импортных.
Но самое главное – внедрение российских решений требует больших денег. Президент РСПП Александр Шохин оценил эти затраты в 1 трлн рублей – баснословная сумма! И хотя скорее всего она завышена, о сотнях миллиардах рублей речь идёт точно. Очевидно, что добровольно отказываться от этих денег никто не хочет – ни «Аэрофлот», ни «Транснефть», ни другие. Даже большой патриот Алексей Миллер и тот в марте прошлого года пригрозил, что переход на отечественное ПО ценой в 180 млрд рублей может создать для «Газпрома» большие финансовые проблемы. А теперь ту же песню поют банкиры – поскольку банки отнесены к объектам критической информационной инфраструктуры, они также будут обязаны переходить на российский софт. Они уже добились для себя отсрочки и смягчения самых жёстких требований, а в будущем, не исключено, и вовсе заволокитят вопрос. Ведь тогда придётся отдавать часть своей прибыли. А её гораздо интереснее распределить по офшорам. Или купить себе новый офис в небоскрёбе, как эта сделала «Транснефть». Или выплачивать гигантские годовые премии руководству, как поступает «Аэрофлот». Мало ли вариантов.

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