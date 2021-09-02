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Программа перемен: партия "Новые люди" представила свою предвыборную программу

02 сентября 2021, 14:45  •  30 • Политика
Фото: пресс-служба
Главная цель – сделать жизнь людей лучше, а не поговорить на популярную тему
Партия "Новые люди" представила программу, с которой выходит на выборы-2021. Главное отличие от идей других политических объединений – предложены конкретные инициативы, с помощью которых можно решить четко обозначенные насущные проблемы россиян.
Как отметил председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев, и депутаты Госдумы, и СМИ уделяют слишком много внимания "громким" вопросам, которые не имеют отношения к современности. Например, спорят о захоронении Ленина или переименовании Волгограда в Сталинград.
"Кому-то это архиинтересно. Но людям дела, в общем-то, без разницы, где будет похоронен Ленин. Все это никак не улучшит жизнь людей. Надо жить в настоящем, и партия "Новые люди" – про настоящее. Мы рисуем картину будущего. И даем инструментарий, за счет которого это будущее можно построить: нашу программу",
– подчеркнул Алексей Нечаев.
Ключевой проблемой России "новые люди" считают оторванность чиновников от реальной жизни и устаревшее вертикальное управление, сопутствующее коррупции. Как образно описала лидер федерального списка партии Сардана Авксентьева, создается впечатление, что есть "две параллельно существующие России". В одной – реализуются нацпроекты, экономика развивается семимильными шагами, там все замечательно. И ее населяет свой народ - чиновники, силовики, сотрудники госкорпораций – все, кто живет за счет госзаказов. И есть другая – настоящая Россия, которую лидеры "Новых людей" прошли своими ногами.
"Мы разговариваем с людьми в регионах и видим, что там все не так хорошо, как хотелось бы. Задача партии "Новые люди" сделать так, чтобы эти две России наконец воссоединились. Чтобы наша страна была богатой и современной. Чтобы мы все жили в здоровом демократическом обществе",
– говорит Сардана Авксентьева.
Для этого партия предлагает конкретные меры. Например, вернуть престиж профессии учителя. Для этого нужно не сокращать педагогический штат, вынуждая учителей работать сверхурочно и за счет повышенной нагрузки отчитываться о высоких доходах педагогов, а просто поднять им оклад.
"Нужно поднять зарплаты учителей и запретить принуждение к сверхнагрузке. Мы предлагаем ввести единый федеральный оклад в размере 75 тысяч рублей за одну ставку.  А чтобы раскрепостить педагогов и освободить от лишней бюрократии, мы предлагаем упразднить Рособрнадзор",
– поделился идеями, включенными в предвыборную программу, председатель партийного комитета по образованию, главный редактор издательского дома "Первое сентября" Артём Соловейчик.
Врач-реаниматолог Дарья Садовская, кандидат в депутаты Госдумы, в свою очередь рассказала про инициативы партии, касающиеся медиков. Одной из первоочередных задач тут тоже назван вопрос зарплат.
"Загляните в любую больницу: вы найдете там загнанных несколькими сменами врачей, которые при этом получают копейки. Необходимо ввести федеральные оклады для врачей, медицинских сестер и младшего медицинского персонала. Тогда работать будет одинаково выгодно в большом городе и маленьком селе",
– уверена Дарья Садовская. Она также указала на необходимость усилить разъяснительную работу с населением по поводу важности вакцинации от коронавируса, но ни в коем случае не допускать мер принуждения.
Предлагает партия и ряд реформ в правоохранительной и судебной сферах. Категория дел с участием судов присяжных должна быть расширена. Должности судей, прокуроров и глав региональных подразделений МВД должны быть выборными. За расследованием коррупционных дел в отношении чиновников и высокопоставленных правоохранителей необходимо установить общественный контроль.
"В этих расследованиях нельзя будет ссылаться на такое понятие, как тайна следствия", – пояснил председатель комитета партии по правоохранительной реформе, кандидат в депутаты Госдумы Руслан Калимуллин.
Кроме того, партия "Новые люди" разработала проект налоговой реформы: вместо налога на прибыль, НДС и страховых выплат предлагается установить единый оборотный налог в 5% от выручки. Это повысит поступления в бюджет без штрафов и карательных мер.
"Давайте представим, что люди, которые сейчас занимаются надзором, вдруг начинают предпринимателей не штрафовать, формируя дополнительную строчку бюджета, а учить нас, как не допустить этих нарушений", – высказался председатель правозащитного комитета, предприниматель, кандидат в депутаты Госдумы Александр Хуруджи.
Он обратил внимание, что за время пандемии количество финансовых проверок сократилось в 3 раза, однако нарушений больше не стало. Это доказывает, что задача проверяющих – найти повод для штрафа. "Новые люди" против такого подхода, который приводит к закрытию предприятий.

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