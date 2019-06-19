«Программа американского эгоизма»: Трамп объявил о своём участии в президентских выборах 2020 года

Дональд Трамп официально объявил о начале своей президентской кампании 2020 года, которая пройдёт под лозунгом «Сохраним Америку великой». Одновременно Трамп раскритиковал демократов за желание «уничтожить Америку» и поставил себе в заслугу жёсткость в отношениях с Россией и Китаем. Команда американского лидера уже собрала внушительную сумму на его переизбрание, подготовила тысячи волонтёров, открыла избирательные штабы в Нью-Йорке и Вашингтоне. Как предполагают эксперты, в ходе президентской гонки Трамп уделит основное внимание вопросам иммиграции и экономики. При этом в стане демократов пока нет фигуры, вокруг которой мог бы сплотиться электорат, отмечают аналитики. Ни бывший вице-президент Джо Байден, ни сенатор Берни Сандерс, которые, по данным соцопросов, пока обходят действующего главу Белого дома по рейтингам, не смогут составить ему реальную конкуренцию на предстоящих выборах.

Дональд Трамп 18 июня официально объявил о начале своей кампании по переизбранию на пост президента США. Выборы главы Белого дома состоятся в 2020 году.

О намерении идти на второй срок 45-й президент США сообщил своим сторонникам на митинге в Орландо, штат Флорида. Вместе с четой Трампов на мероприятии присутствовал вице-президент Майк Пенс и его супруга Карен. Пенс вновь будет избираться на пост второго лица страны.

«Сегодня вечером я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по избранию президентом Соединённых Штатов на второй срок» — заявил Трамп.

Президент США поблагодарил своих сторонников за поддержку и пообещал не подвести их.

«Вместе мы побороли неработающий политический истеблишмент и восстановили правительство, которое действует волей народа и для народа, — подчеркнул Трамп. — Пока эта команда будет работать, нас ждут великие дела. Наше будущее никогда ещё не выглядело таким светлым, таким чётким».

В выступлении, которое длилось более часа, американский лидер затронул как внутриполитические темы, так и отношения с другими странами.

Трамп резко раскритиковал своих противников из стана Демократической партии, заявив, что демократы стремятся «разрушить Америку», проводя политику открытых границ по отношению к мигрантам. Досталось от президента его сопернице на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, экс-президенту Бараку Обаме и бывшему вице-президенту Джо Байдену, который, как и Трамп, принял решение идти на президентские выборы 2020 года.

Президент США вспомнил и о расследовании Роберта Мюллера, которое не нашло никаких доказательств «связей» команды Трампа с Россией, вопреки обвинениям демократов. Результаты расследования Трамп назвал своей победой. Одновременно в заслугу себе американский лидер поставил то, что «никто не проявлял большей жёсткости по отношению к России», чем он.

Трамп подчеркнул, что он ввёл против Москвы санкции, укрепил Вооружённые силы США и предложил Европе поставки энергоносителей, альтернативных российским.

Коснулся американский лидер и торговой войны с Китаем, сообщив, что с лидером КНР Си Цзиньпином он провёл накануне телефонные переговоры. По словам Трампа, ежегодно США в торговле с Китаем теряет $500 млрд, но он намерен исправить эту ситуацию и собирается подписать новое торговое соглашение с Пекином на выгодных для Вашингтона условиях.

Помимо того, несмотря на ухудшение отношений с Ираном и принятое накануне решение отправить на Ближний Восток 1000 американских военнослужащих, Дональд Трамп отметил, что не хотел бы войны в этом регионе.

«Мы намечаем путь к стабильности и миру на Ближнем Востоке, потому что великие державы не хотят участвовать в бесконечных войнах», — заявил американский лидер.

Президент США предложил своим сторонникам выбрать слоган своей предвыборной кампании: лозунг 2016 года Make America Great («Сделаем Америку снова великой») или Keep America Great («Сохраним Америку великой»). Победил второй вариант.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT заявил, что новая президентская кампания главы Белого дома будет более агрессивной, чем в 2016 году.

«На выборах 2020 года Трамп выступит с программой жёсткого гегемонизма США, полного американского эгоизма в том, что касается внутренней экономической ситуации, и продолжения агрессивной внешней политики по отношению ко всем странам, которые не согласны с действиями Вашингтона. Кроме того, он будет активно нападать и давить на своих политических противников, в первую очередь на демократов», — отметил эксперт.

По мнению Брутера, в своей предвыборной риторике президент США будет давать обещания и далее сдерживать всех потенциальных противников страны, сохранять американское влияние в мире и ограничивать миграцию, а также увеличивать доходы граждан и ВВП.

В свою очередь, политолог Дмитрий Дробницкий отметил в разговоре с RT, что основной упор Трамп будет делать на проблемы экономики и особенно на противодействие нелегальной миграции, «поскольку в этом вопросе ему активно мешали, в том числе и в конгрессе».

Приготовления к борьбе

Американские СМИ отмечают, что новая кампания Трампа де-факто началась ещё за несколько месяцев до официального старта президентской гонки. Его избирательные штабы открылись в Нью-Йорке и Вашингтоне, а сам миллиардер неоднократно проводил мероприятия со своими сторонниками по всей стране.

Митинг сторонников Трампа

© Scott Olson/Getty Images/AFP

Трампу удалось собрать внушительные средства на финансирование своей кампании. Издание USA Today сообщило (со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии США), что эта сумма составляет $109 млн. За первые два года своего президентства на кампанию по переизбранию Барак Обама собрал $11 млн, а Джордж Буш — младший — всего $2,4 млн.

Функционеры из команды Трампа утверждают, что подготовили более 30 тыс. волонтёров, которые будут привлекать на выборы избирателей и агитировать их за главу Белого дома.

«Это не будет семейная кампания, как в 2016 году. Избирательная кампания станет гораздо более продуманной в тактическом плане, поскольку Трамп занимает пост президента. Предвыборный штаб будет лучше укомплектован и получит больше ресурсов», — приводит газета The Guardian комментарий старшего научного сотрудника исследовательского Центра по вопросам этики и общественной политики в Вашингтоне Генри Олсена.

По словам эксперта, «во время выступлений Трамп может в любой момент отойти от заготовленного текста, но качество агитационных роликов будет выше».

Издание The Wall Street Journal сообщает, что Национальный комитет Республиканской партии активно сотрудничает с кампанией американского лидера, хотя в 2016 году управляющий орган партии с недоверием относился к миллиардеру. Теперь комитет нанял 13 региональных директоров, которые будут организовывать работу предвыборных штабов в различных областях США.

Руководить кампанией будет бизнесмен из Канзаса Брэд Паскаль, который в 2016 году в штабе Трампа отвечал за цифровые медиа.

Стратегия для оппозиции

В стане демократов за звание единого кандидата от партии на выборах 2020 года собираются бороться 26 политиков. При этом Трамп считает, что среди них нет достойных конкурентов.

Бывший вице-президент США Джо Байден

Reuters

© Jordan Gale

«Я не вижу никого (кто мог бы обойти меня в 2020 году). Скажем так, никого вроде Уинстона Черчилля среди моих соперников точно нет... Я не вижу никого, кто мог бы рассчитывать на победу», — сказал американский лидер в начале июня в эфире программы Good Morning Britain на британском телеканале ITV.

Тем не менее, как показывают результаты социологических исследований, если бы президентские выборы состоялись сейчас, то победу одержал бывший вице-президент Джо Байден — наиболее вероятный оппонент Трампа на выборах 2020 года.

Так, итоги опроса, проведённого в июне этого года изданием Politico и компанией Morning Consult, свидетельствуют о том, что за Байдена готовы проголосовать 44% американцев, в то время как за действующего президента — лишь 33%. При этом второе место в рейтинге кандидатов занимает сенатор-демократ Берни Сандерс — его готовы поддержать 42% респондентов.

Ещё более безрадостные для Трампа результаты продемонстрировал опрос, проведённый телеканалом Fox News с 9 по 12 июня. Согласно его данным, если бы выборы состоялись сейчас, нынешний глава Белого дома проиграл бы пяти основным кандидатам от Демократической партии. Противостояние Байден — Трамп закончилось бы со счётом 49% — 39%. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выиграл бы с результатом 49% голосов против 40% у Трампа. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен обошла бы Трампа на два процента, набрав 43%. По одному проценту выиграли бы у Трампа сенатор от Калифорнии Камала Харрис и мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич: 42% — 41% и 41% — 40%.

Однако самого Трампа возможная конкуренция с этими политиками не беспокоит — он уже неоднократно делал резкие выпады в их сторону.

«Финалистами праймериз будут Безумный Берни Сандерс и Сонный Джо Байден, которые будут идти против сильнейшей экономической платформы в истории страны и многих других великих вещей», — написал глава Белого дома в своём Twitter 16 апреля.

Ни один из этих политиков не подходит на роль единого кандидата, вокруг которого могли бы сплотиться силы, препятствующие переизбранию Трампа, считает Владимир Брутер.

«Байден и Сандерс представляют полярные течения внутри Демократической партии, в которой пока нет объединяющей политической фигуры. Возможно, такой кандидат появится в ходе избирательной кампании. Кроме того, против этих претендентов говорит возраст», — отметил эксперт.

Борьба с социализмом

В 2016 году Трамп пообещал избирателям «сделать Америку снова великой», дать бой бюрократам в Вашингтоне и коррумпированным политикам, к которым он причислил Хиллари Клинтон. В 2020 году в список врагов он внёс также сторонников набирающего популярность среди американской молодёжи социализма. В Демократической партии социалистическим идеям открыто симпатизирует Сандерс.

«Отдать голос за демократа в 2020 году — значит отдать голос за подъём радикального социализма и уничтожение американской мечты», — заявил, выступая в Орландо президент США.

С резкой критикой социализма выступил и предварявший речь Трампа вице-президент Майк Пенс, заявивший, что, «как только Америка станет социалистической страной, она перестанет быть Америкой».

«Демократы, по их собственному признанию, — сторонники социализма. Кто бы ни одержал победу на праймериз, ему всё равно зададут встряску, сломают и навяжут эту политику», — считает Эрин Перрин, заместитель директора по связям с общественностью предвыборной кампании Трампа 2020 года.

Напомним, результаты исследования, проведённого в марте этого года компанией Harris Poll, свидетельствуют о том, что 49,6% респондентов в США выразили желание жить в социалистическом государстве. В опросе приняли участие молодые люди, родившиеся после 1985 и 1995 года. Для сравнения: итоги аналогичного исследования, проведённого в 2017 году, показали, что число тех, кто хотел бы жить в социалистическую эпоху, было меньше — 44%.

Американские эксперты и политологи считают, что из-за заигрывания Демократической партии с идеями социализма часть избирателей перейдёт на сторону Трампа и республиканцев.

«Аргументация американского лидера против социализма направлена не только на его электорат, но и на избирателей старше 65 лет, которым не нравится его поведение, но которые ещё помнят холодную войну. Они боятся, что Демократическая партия, возможно, стала придерживаться слишком левого курса», — приводит газета The Guardian слова социолога Джона Зогби.

Дмитрий Дробницкий считает, что демократам нечего будет противопоставить Трампу на предстоящих выборах.

«Ничего нового они к этому времени не придумают, будут говорить всё то же самое, что и в 2016 году: «Трамп — президент ненависти, женоненавистничества и расизма», — считает политолог.

Кроме того, подчёркивает Дробницкий, демократы продолжат использовать в своих интересах доклад Роберта Мюллера, посвящённый «связям» президента с Россией. Они заявят, что Трамп совершил преступление, за которое предусматривается импичмент, однако эту процедуру никто начинать не будет.

Чтобы делать выводы о возможном ходе выборов 2020 года, нужно дождаться праймериз Демократической партии, отметил Дробницкий.