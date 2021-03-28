Проголосовавшая за Санду устроила политикам разнос: "Люди мрут пачками"

Лаура Урски, дочь известного в Молдавии юмориста Георге Урски, устроила разнос местным политикам. Она выразила недоумение, почему власти страны до сих пор не предприняли никаких мер для поддержки граждан, а занимаются политической возней. "Люди мрут пачками", - категорично заявила она.

В Молдавии складывающаяся эпидситуация грозит обернуться политическими потрясениями. Одна из некогда сторонников лидера страны Майи Санду - Лаура Урски - устроила публичную порку на своей странице местным политикам.

Дочь юмориста пояснила, что раньше поддерживала либеральный курс, голосовала за Санду, но сейчас происходящее в стране вызывает у неё всё больше недоумения.

Она задала несколько вопросов в лоб тем, кто у власти. Урски отмечает, что три месяца идёт игра в "назначение - неназначение правительства - неправительства". Всё это время граждане сами вынуждены бороться с пандемией и страхом.

"Столько театральности и лицемерия!" - возмущённо восклицает она. По её словам, люди "мрут пачками - от пандемии, от голода, от страха, от беспорядка".

По её мнению, непонятно, как при таком подходе дальше будут проводиться какие-либо реформы, передаёт "КП-Молдова".

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду попросила Россию помочь в борьбе с COVID-19, организовав поставки вакцины "Спутник V". Кроме того, она указала, что уже провела беседу с российским послом Олегом Васнецовым. В разговоре Санду упомянула, что рассчитывает на скорейшие поставки вакцины.