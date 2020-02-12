|
Проголодался? Пассажир сжевал собственный телефон и сорвал рейс
12 февраля 2020, 20:09 • 65 • В мире
Пассажир авиакомпании EasyJet после вылета из Великобритании в Исландию сжевал... собственный телефон и сорвал рейс. Видимо, проголодался.
По данным Independent, перед вылетом из Великобритании в Исландию 44-летний Мэтью Флаэрти изрядно выпил джина, из-за чего вёл себя на борту не самым адекватным образом.
Сначала Мэтью грозился убить бортпроводников, а затем достал мобильный, разобрал его на части (нанеся себе при этом травмы) и начал жевать детали. Аккумулятор от телефона аппетитным ему, по всей видимости, не показался, так как Мэтью бросил его на соседнее сиденье.
По словам стюардесс, они были в настоящем шоке и переживали за безопасность полёта, поскольку батарея от мобильника вскоре начала дымиться, а мужчина продолжал вести себя агрессивно.
Командир экипажа был вынужден изменить маршрут и посадить самолёт в Эдинбурге, где неадекватного пассажира арестовали.
В суде Флаэрти признал своё поведение опасным. Приговор ему вынесут в марте.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 февраля 2020, 00:24
|
10 февраля 2020, 09:39
|
08 февраля 2020, 18:39
|
06 февраля 2020, 04:54
|
11 февраля 2020, 14:54
|
07 февраля 2020, 16:39
|
12 февраля 2020, 00:39