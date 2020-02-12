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Проголодался? Пассажир сжевал собственный телефон и сорвал рейс

12 февраля 2020, 20:09  •  65 • В мире
Пассажир авиакомпании EasyJet после вылета из Великобритании в Исландию сжевал... собственный телефон и сорвал рейс. Видимо, проголодался.
По данным Independent, перед вылетом из Великобритании в Исландию 44-летний Мэтью Флаэрти изрядно выпил джина, из-за чего вёл себя на борту не самым адекватным образом.
Сначала Мэтью грозился убить бортпроводников, а затем достал мобильный, разобрал его на части (нанеся себе при этом травмы) и начал жевать детали. Аккумулятор от телефона аппетитным ему, по всей видимости, не показался, так как Мэтью бросил его на соседнее сиденье.
По словам стюардесс, они были в настоящем шоке и переживали за безопасность полёта, поскольку батарея от мобильника вскоре начала дымиться, а мужчина продолжал вести себя агрессивно.
Командир экипажа был вынужден изменить маршрут и посадить самолёт в Эдинбурге, где неадекватного пассажира арестовали.
В суде Флаэрти признал своё поведение опасным. Приговор ему вынесут в марте.

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