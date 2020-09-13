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Прогнутся ли немцы за доллары? Эксперт в прямом эфире назвал цену отказа от "Северного потока - 2"
13 сентября 2020, 15:25 • 54 • Политика
Эксперт Александр Сосновский в прямом эфире назвал цену отказа от "Северного потока - 2". По его данным, её немцам озвучили представители финансовых групп США. Они предлагают Берлину особый компенсационный кредит и переход на американские энергопоставки на очень выгодных условиях.
Политолог Александр Сосновский в прямом эфире YouTube-канала "Соловьёв Live" раскрыл интересный инсайд, глубже раскрывающий суть политического противостояния вокруг "Северного потока - 2".
По сведениям эксперта, американские власти озвучили своё предложение Берлину. Они фактически назвали цену за отказ от дальнейшего сотрудничества с Россией в рамках данного крупнейшего энергетического проекта.
Он пояснил, что из-за ситуации с COVID-19 у Германии недобор в бюджете в настоящее время составляет порядка 20 млрд евро.
Кроме того, в обмен эти представители финансовых групп из Соединённых Штатов также предлагают Берлину перейти на американские энергопоставки на очень выгодных условиях.
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