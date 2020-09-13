Прогнутся ли немцы за доллары? Эксперт в прямом эфире назвал цену отказа от "Северного потока - 2"

Политолог Александр Сосновский в прямом эфире YouTube-канала "Соловьёв Live" раскрыл интересный инсайд, глубже раскрывающий суть политического противостояния вокруг "Северного потока - 2".

По сведениям эксперта, американские власти озвучили своё предложение Берлину. Они фактически назвали цену за отказ от дальнейшего сотрудничества с Россией в рамках данного крупнейшего энергетического проекта.

"Есть информация, что США предложили ФРГ компенсационный кредит, если она откажется от Северного потока - 2", - сообщил Сосновский.

Он пояснил, что из-за ситуации с COVID-19 у Германии недобор в бюджете в настоящее время составляет порядка 20 млрд евро.

Кроме того, в обмен эти представители финансовых групп из Соединённых Штатов также предлагают Берлину перейти на американские энергопоставки на очень выгодных условиях.