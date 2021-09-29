Прогноз: в 2022 году генсеком НАТО станет бывший президент Эстонии

Несколько штрихов к портрету Керсти Кальюлайд

Генсека Йенса Столтенберга в штаб-квартире НАТО уже называют «хромой уткой», хотя норвежцу ещё год оставаться главным должностным лицом Организации Североатлантического договора. Только в следующем октябре изберут нового, которому предстоит стать главой Североатлантического совета и отвечать за общую координацию работы альянса.

Сменщику придётся работать в других смысловых горизонтах. Например, «мирить» Францию с Соединёнными Штатами и Великобританией. Вашингтон с Лондоном не только подвинули Париж в сделке по подводным лодкам для Австралии, но и договорились с Канберрой о создании тройственного союза AUKUS в обход союзников по НАТО. Договорились втроём дружить против Китая.

Эмманюэль Макрон обвинил американцев в двуличии. Франция официально дала понять, что новый военный альянс не должен создаваться за счёт ресурсов НАТО. Министр обороны Франции Флоранс Парли объявила о пересмотре в пользу усиления обороны Европы стратегической концепции трансатлантической безопасности: «Быть союзниками не значит [для европейцев] быть заложниками интересов другой страны».

Париж давно заговорил о «смерти мозга НАТО» и продвигает идею создания европейской армии, как говорит госсекретарь МИД Клеман Бон, в интересах «широкой стратегической военной автономии». Берлину, уставшему от американских придирок по газу, французская инициатива нравится. Надо полагать, немцы от российского газа не откажутся при любом канцлере, будь то лидер СДПГ Олаф Шольц или глава ХДС/ХСС Армин Лашет.

Будущему главе военного союза предстоит сводить трансатлантические интересы с континентальными в какую-то среднюю общую линию. Альянс, конечно, не развалится, но кризис будет накладывать отпечаток на любое решение. Например, Париж и Берлин вряд ли поддержат Терезу Мэй, если та решится штурмовать кресло генсека НАТО, чего не исключают «кадровики» брюссельской штаб-квартиры.

Даля Грибаускайте, фото: politexpert.net

По слухам, на этой позиции они предпочитают видеть женщину (мода!), не исключено, что из Восточной Европы. Поэтому на место Столтенберга номинируют бывших президентов Хорватии и Литвы Колинду Грабар-Китарович и Далю Грибаускайте плюс пока действующего президента Эстонии Керсти Кальюлайд. На взгляд автора, шансы последней предпочтительнее.

Во-первых, госпожа Керсти давно работает с прицелом на высокий пост в трансатлантическом военном союзе. Она добилась, чтобы финансирование обороны Эстонии достигло 2% ВВП, что выгодно отличает эту маленькую страну от других членов НАТО (на рубеж 2%, кроме Эстонии, вышли всего четыре члена альянса – США, Великобритания, Польша, Греция).

Керсти Кальюлайд, фото: politobzor.net

Во-вторых, Кальюлайд не выглядит «ястребом». Да, она выражает озабоченность по отношению к России и к Белоруссии, обвиняя последнюю в «гибридной атаке» сразу против двух членов блока – Польши и Литвы. Однако в апреле 2019 года она прилетала в Москву с рабочим визитом, и эта «ознакомительная» поездка превратила периферийного политика в главного ньюсмейкера в Североатлантическом альянсе и Европейском союзе.

Мир меняется, президент Эстонии с этим согласна. Дональд Трамп в 2018 году прямо сказал прибалтийским партнёрам: не хотят поладить с Россией только «очень тупые». Керсти намек поняла. Если держать в уме, что Джо Байден хотел бы «стабилизировать» отношения между Россией и Западом, Кальюлайд в ранге генсека НАТО Байдену выгодна.

Кроме того, Керсти Кальюлайд позволила себе, находясь с визитом на Украине, умерить трансатлантические аппетиты Киева, а возвратившись в Таллин повторить: в ближайшие 10-15 лет (по крайней мере) Украине в НАТО не быть. В Вашингтоне рассуждают примерно так же, но американцам несподручно делать подобные заявления. Кальюлайд здесь полезна.

В трансатлантическом сообществе накопилось немало разногласий. Поэтому основным делом нового генсека станет уравновешивать разные интересы. Генеральный секретарь НАТО, понимающий, что нужно сдерживать Варшаву и Вильнюс, главных проводников Украины на пути в альянс, – понятный выбор для нынешней администрации США.

Резюмируя, можно сказать: Керсти Кальюлайд грамотно выстроила свою «дорожную карту». Критики говорят, у неё мало опыта – 12 лет в счётной палате ЕС и должность президента крохотной по территории и влиянию страны с населением чуть более 1 млн человек. Это так, но в отличие, например, от Йенса Столтенберга у неё нет левацкого прошлого.

Кто-то скажет: разве у Дали Грибаускайте, тем более у Колинды Грабар-Китарович меньше шансов? Меньше.

Колинда Грабар-Китарович, фото: istorski.hr

Выдвигать Грибаускайте с её подозрительной биографией и жёсткими антироссийскими инициативами не слишком удобно: появление Грибаускайте в новой ипостаси Москва сочла бы актом непримиримой враждебности. Литовка потянет в НАТО Украину, будет критиковать Париж за идею европейской армии и возвышать США как становой хребет военного союза. В итоге конфликтов внутри НАТО прибавится.

Что касается Колинды Грабар-Китарович, её потенциал преувеличен, хотя она и руководила дипмиссией Хорватии в США (2008-2011), работала в штаб-квартире НАТО в качестве помощника генерального секретаря по общественной дипломатии (2011-2014), в правительстве Хорватии, во главе государства. Только всё этобыло давно, с тех пор мир изменился.

Разумеется, автор может и заблуждаться. Преемница (или преемник?) Столтенберга будет представлена в начале лета 2022 года. Подождём.