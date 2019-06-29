Прогноз The Washington Post: после очистки власти от сторонников Плахотнюка состоятся новые выборы

«Союз тех, кто пришёл к власти, выглядит невероятным»

«Почему Россия, Соединённые Штаты и Европейский Союз вдруг стали сотрудничать в бывшей советской республике Молдова, проявив редкостное единодушие? Неужели новое правительство сможет продержаться достаточно долго?», – недоумевает The Washington Post, одна из старейших газет Вашингтона.

Издание подчёркивает, что союз тех, кто пришёл к власти, выглядит невероятным, учитывая то, что за влияние на эту маленькую страну борются Запад и Восток. Однако даже пророссийский президент Молдовы назвал новое правительство «успехом дипломатии Восток-Запад и, возможно, мостом между Западом и Российской Федерацией».

Молдова оказалась в политическом тупике, ни одна из сторон в парламенте этой страны не была готова заключить союз со своим политическим соперником.

«Для достижения компромисса потребовалась волна международной дипломатии. Среди гостей Молдовы были комиссар по расширению ЕС Йоханнес Хан, директор Государственного департамента США по вопросам Восточной Европы Брэд Фреден и заместитель премьер-министра России Дмитрий Козак, отвечающий за отношения с Молдовой. Наконец, 8 июня социалисты и блок ACUM объявили, что они формируют «партнёрство», а не коалицию, с целью свержения правящей Демократической партии и сокращения коррупции и олигархического влияния в стране», – напоминают авторы статьи Митчелл А. Оренштейн, профессор Университета Пенсильвании, и Екатерина Локоман, доктор политологии в Университете Рутгерса.

Таким образом, и Запад и Россия поддержали парламентскую коалицию между блоком ACUM и социалистами, «чтобы отстранить Плахотнюка и его Демократическую партию от власти и уменьшить его огромное влияние на внутриполитические институты».

Однако Плахотнюк решил не сдаваться так просто, и в течение недели в стране действовали два президента, два премьер-министра и два Кабмина, причём каждая сторона утверждала, что именно она – настоящая власть. И лишь после вмешательства посла США в Молдове Дерека Хогана удалось стабилизировать ситуацию в стране, а Плахотнюк согласился уйти в отставку.

Таким образом, российские и западные лидеры на удивление тесно сотрудничали, чтобы вывести Молдову из-под контроля её ведущего олигарха, – делает вывод The Washington Post. Однако как долго продержится новое правительство и парламентская коалиция, основанная на политическом соперничестве?

По мнению авторов статьи, сегодня сложно ответить на этот вопрос, ведь у сторон практически нет ничего общего, кроме желания отстранить Плахотнюка от власти. Новый премьер-министр Майя Санду уже объявила, что «её правительство будет стремительно продвигаться вперёд благодаря более тесным отношениям между Молдовой и ЕС». При этом она согласна расширять экономическое сотрудничество с Россией. Но эти цели взаимоисключающие, напоминает The Washington Post, поэтому скорей всего парламентская коалиция просуществует до тех пор, пока государственная система не будет в достаточной мере очищена от сторонников Плахотнюка, а затем состоятся новые парламентские выборы. Если в выборах не будет принимать участие Демократическая партия, то социалисты смогут набрать большинство голосов, потому что они декларируют не проевропейскую и не прозападную, а промолдавскую политику.

«Пока же в Молдове правят проевропейский блок ACUM и пророссийские социалисты. Однако, несмотря на некоторое удобство этого хрупкого альянса, конкуренция между Россией и ЕС за власть над этой маленькой страной остаётся такой же жёсткой и динамичной, как и прежде», – констатирует The Washington Post.