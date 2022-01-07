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«Прогноз позитивный»: начнутся ли поставки газа по «Северному потоку — 2» в 2022 году

07 января 2022, 08:10  •  251 • В мире
Газопровод «Северный поток — 2» полностью готов к вводу в эксплуатацию, начало поставок откладывается лишь в силу бюрократических причин, отмечают аналитики. Ранее германский регулятор приостановил процедуру сертификации трубопровода до тех пор, пока компания-оператор магистрали не зарегистрируется в ФРГ. По словам экспертов, в начале поставок прежде всего заинтересованы европейские потребители, хотя в новом германском правительстве и звучит критика в адрес проекта. При этом США скорректировали подход: в Госдепе сообщили, что Белый дом не поддерживает законопроект о новых санкциях против «Северного потока — 2». Что ожидает российско-европейский энергетический проект в 2022 году — в материале RT.
 
globallookpress.com © Jens Büttner / DPA /
 

Российско-европейский газопровод «Северный поток — 2» заработает в 2022 году, хотя сроки ввода магистрали в эксплуатацию сдвинулись из-за многочисленных проволочек. Поставки голубого топлива по новому маршруту будут способствовать стабилизации европейского газового рынка, а активизация на политической арене ЕС противников проекта вряд ли сможет сорвать его запуск, считают эксперты.

В то же время, согласно данным опроса института Infratest dimap, проведённого по заказу телеканала ARD, в Германии 60% граждан поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2». 

Как подчеркнул 30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин, «Северный поток — 2» уже полностью готов к запуску.

«Хочу поздравить «Газпром» и ваших партнёров по «Северному потоку — 2» с завершением работы по созданию этой крупной дополнительной магистрали и с тем, что она готова к работе. Теперь, конечно, всё зависит от наших партнёров, потребителей в Европе», — сказал российский лидер. 

  • Владимир Путин
  • РИА Новости
  • © Алексей Дружинин

Ранее, 29 декабря оператор проекта — компания Nord Stream 2 AG — сообщила о заполнении природным газом магистрали «Северный поток — 2».

«В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объёме приблизительно 177 млн кубометров, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа», — говорится на сайте компании.

Бюрократический процесс

Несмотря на полную готовность нового трубопровода к запуску, старт поставок топлива по нему пришлось отложить по целому ряду причин. Так, в середине декабря президент Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохен Хоманн заявил, что регулятор не рассчитывает принять решение по сертификации «Северного потока — 2» в ближайшее время.

«В первой половине (2022 года) не будет никаких решений», — сказал Хоманн.

Ранее BNA сообщило о приостановке процедуры обязательной сертификации газопровода. Для её возобновления нужно, чтобы документация компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG была приведена в соответствие с немецкими законами, а также газовыми директивами ЕС. К примеру, согласно требованиям ЕС необходимо, чтобы оператор трубопровода и поставщик топлива были представлены разными юрлицами.

  • Наземная часть газопровода "Северный поток — 2"
  • AFP
  • © John Macdougall

Чтобы выполнить это условие, Nord Stream 2 AG приняла решение создать «дочку» в германской юрисдикции. После этого регулятор ФРГ возобновит процедуру сертификации газопровода.

После того как BNA вынесет своё решение, оно будет направлено на проверку в Еврокомиссию. Рассмотрение в этой инстанции может занять до четырёх месяцев, после чего у германского регулятора будет ещё два месяца на итоговую сертификацию. 

При этом, как отмечают аналитики, полноценному вводу газопровода в эксплуатацию препятствуют только бюрократические формальности.

«Изначально «Северный поток — 2» вообще не подпадал под антимонопольное регулирование, законы ЕС изменились уже во время его строительства. Сейчас Евросоюз распространяет на трубопровод норму, согласно которой компания-оператор должна быть отделена от поставщика. Именно поэтому и возникла необходимость в сертификации», — пояснил в интервью RT эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперты подчёркивают, что европейские потребители заинтересованы в скорейшем запуске нового газопровода — это поможет нормализовать ситуацию на региональном газовом рынке. Как пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, цены на топливо могут снизиться после начала поставок по «Северному потоку — 2».

«Нынешний ажиотаж на бирже во многом связан с недостаточными объёмами газа на рынке. Биржа чутко реагирует на такие факторы, как открытие нового канала поставок,: в этом случае цены пойдут вниз», — уверен Камкин. 

Санкционное давление

Напомним, прокладка газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море началась в 2018 году, протяжённость магистрали — более 1,2 тыс. км. Мощность обеих ниток нового газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год. Вместе с запущенным ранее газопроводом «Северный поток» ежегодный объём поставок по этому маршруту может достичь 110 млрд кубометров газа.

Однако «Северный поток — 2» с самого начала столкнулся с серьёзным сопротивлением. Против строительства трубопровода выступил Вашингтон, инициировав целую череду санкций. Например, ограничительные меры в отношении российско-европейского проекта содержались в оборонном бюджете США, принятом в декабре 2019 года. Санкции вынудили швейцарскую компанию Allseas, занимавшуюся прокладкой трубы, покинуть проект, что привело к приостановке работ.

Осенью 2020 года Госдеп расширил трактовку уже действовавших на тот момент санкций в рамках закона США об обеспечении энергетической безопасности Европы (Protecting Europe's Energy Security Act — PEESA). Итогом стал выход из проекта норвежской компании Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), которая занималась стандартизацией.

В 2021 году проект столкнулся с новыми препятствиями — на этот раз причиной проволочек стали некоторые экологические организации, действующие в ФРГ. В мае работы по прокладке газопровода были приостановлены из-за иска экологической организации NABU. 

Возражения против запуска «Северного потока — 2» начали звучать и в германском правительстве. По итогам прошедших осенью выборов в правящую коалицию вошли СДПГ, Свободные демократы Германии и «Союз 90/Зелёные», которые наиболее активно выступают против нового газопровода.

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В декабре 2021 года лидер «Зелёных», занимающий посты вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберт Хабек назвал «Северный поток — 2» «геополитической ошибкой».

«Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против. Теперь трубопровод построен. Вопрос о том, сможет ли он начать работу, остаётся открытым. Этот вопрос должен решаться в соответствии с европейским и национальным законодательством», — заявил он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

  • Роберт Хабек
  • AP
  • © Odd Andersen

Впрочем, эксперты сомневаются, что недовольство партии «Зелёных», активистам которой достался ряд постов в новом кабмине, приведёт к сворачиванию проекта, хотя и может сыграть негативную роль.

«Канцлер Олаф Шольц не раз говорил, что проект имеет экономический, а не политический характер. Однако его коллеги по кабмину из числа «Зелёных» придерживаются иной точки зрения. Поэтому, вопрос о том, какую позицию в итоге займёт Берлин, всё ещё остаётся открытым. Однако сертификация зависит не только от правительства, но и от европейских норм», — говорит Александр Камкин.

«К следующему отопительному сезону»

Аналитики также обращают внимание на то, что давние противники «Северного потока — 2» — американские демократы не спешат наращивать давление на проект. 

Как сообщило 6 января издание Politico, демократы в сенате, скорее всего, не поддержат законопроект о новых санкциях против газопровода, который ранее был внесён на рассмотрение по инициативе республиканцев.

Издание ссылается на нескольких законодателей, которые пояснили, что принятие данного документа может навредить американо-германским отношениям.

«В настоящее время, пока мы анализируем возможные действия России в Украине, для нас важно тесно сотрудничать с нашими союзниками. В числе этих очень важных союзников и Германия. Поэтому, на мой взгляд, принятие поправки будет несвоевременным», — прокомментировала законопроект сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джин Шахин.

Эту позицию разделяет и Госдеп. Как сообщил представитель ведомства Нед Прайс, администрация США выступает против законопроекта о санкциях в отношении «Северного потока —2». В Госдепе считают, что принятие документа только «подорвёт единство» среди европейских союзников США в «критический важный момент».

Игорь Юшков также полагает, что американское руководство в ближайшее время вряд ли станет препятствовать запуску «Северного потока — 2».

«У Белого дома есть свои договорённости с властями ФРГ. В ходе своей последней встречи Байден и Меркель закрепили на бумаге, что США не станут вмешиваться в процесс, а Германия сама введёт санкции, если газ будет использоваться в качестве геополитического оружия. И сейчас любые новые рестрикции со стороны США будут восприняты как посягательство на суверенитет Германии и ЕС в целом», — пояснил Юшков.

Аналитики убеждены, что, несмотря на все препятствия, «Северный поток — 2» начнёт работу в текущем году.

Как пояснил Александр Камкин, требование перерегистрировать компанию Nord Stream 2 AG носит формальный характер.

«Это, конечно, задержит ввод газопровода в эксплуатацию и даже выглядит как намеренное затягивание процесса. И подобные проволочки могут продолжиться и в будущем, уже после начала поставок по «Северному потоку — 2», поскольку в ЕС сейчас наблюдается тренд на ужесточение экологических норм. Однако я уверен, что газопровод заработает уже во второй половине 2022 года. Потому что дальнейшее затягивание проекта приведёт уже к искам со стороны «Газпрома» и сильно ударит по российско-германским отношениям», — пояснил эксперт.

Игорь Юшков придерживается аналогичной точки зрения. Он считает, что сертификация продолжится после перерегистрации компании-оператора.

«В целом прогноз позитивный. Если бы были какие-то непреодолимые препятствия, то регулятор бы сразу об этом заявил. Что касается проверки сертификации Еврокомиссией, то вряд ли она будет блокировать решение Берлина. Так что в 2022 году «Северный поток — 2» должен заработать — к следующему отопительному сезону», — подытожил Юшков.

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