Прогноз по году: Совфед назвал основные направления работы в 2020-м

Наступающий год внесет изменения в учебники, а также в меню школьных столовых. Не избежит преобразований и бюджетный кодекс. Кроме того, в стране могут появиться программы лекарственного страхования и обеспечения информационной безопасности детей. Что еще ждет россиян в наступающем Новом году, «Известиям» рассказали в Совете Федерации.

Ешь, читай, плати

В будущем году в сферу интересов парламентариев попадет качество питания школьников, рассказал «Известиям» зампредседателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. Ранее спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин внесли в Госдуму проект об обязательном обеспечении учеников младших классов бесплатным горячим питанием. В начале декабря комитет ГД по образованию и науке рекомендовал палате принять законопроект во втором чтении.

— Дискуссия продолжится в следующем году. Для нас важно понимать, смогут ли органы государственной власти субъектов и местного самоуправления обеспечивать исполнение закона. При необходимости на федеральном уровне будут приняты меры поддержки, — рассказал сенатор.

Помимо этого, в течение следующего года все субъекты должны обеспечить в школах благоприятные условия в плане водоснабжения, канализации, вентиляции. До 1 апреля регионы получат деньги и подпишут необходимые соглашения, чтобы без нарушения графика подготовиться к ремонту и завершить его в летний период. Надлежащие условия должны быть обеспечены во всех школах к началу 2021 года. В Совфеде пообещали проконтролировать исполнение этих задач.

— Не во всех школах есть теплые туалеты. Сенаторы неоднократно обращались к правительству, и кабмин выделил средства, чтобы эта тема была закрыта навсегда. Но осеннее совещание показало, что проблема еще не решена. И деньги есть, и понимание, где надо делать, но вопрос остается открытым, — заявил Виктор Смирнов.

Кроме того, весьма актуальна тема школьных учебников. СФ не влезает в компетенцию министерств, но внимательно следит, как развивается работа по принятию федеральных госстандартов четвертого поколения.

— До сих пор нет учебника истории России XX века в соответствии с новыми нормами, а ведь обещали, — подчеркнул сенатор.

На повестке дня остается и вопрос оплаты труда педагогов. Сейчас значительное число учителей получают зарплату ниже средней по региону. В феврале или в начале марта Госдума организует правительственный час или парламентские слушания по этому вопросу.

Вместе с тем уже в следующем году иностранным студентам, возможно, станет легче устроиться на работу. Виктор Смирнов надеется, что депутаты достаточно оперативно в ходе зимней сессии примут соответствующий закон.

Ожидается, что в следующем году произойдет серьезный разворот на реализацию национальных проектов, которые стартовали в 2019-м. Об этом «Известиям» рассказал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Особое внимание будет уделяться вопросу обеспечения граждан необходимыми препаратами.

— Думаю, мы увидим развитие проектов, связанных с усилением доступности и качества работы первичного звена здравоохранения, а также с диагностикой и повышением качества лечения онкологических заболеваний. Возможно, что в следующем уже будет принята программа лекарственного страхования, — заявил он.

В области обеспечения информационной безопасности детей сенаторы организуют парламентские слушания и подготовят соответствующий федеральный закон, сообщил «Известиям» первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова.

— Парламент подготовит план мероприятий по Концепции информационной безопасности детей до 2024 года, который создаст новые меры поддержки безопасной информационной продукции для детей и организация масштабного просвещения среди родителей, — отметила сенатор.

Кривой расчёт

В экономической сфере существует много проблем, связанных с неэффективным расходованием бюджетных средств. Это частично связано с тем, что поставленные в плане на три года задачи описаны «очень обобщенно». Сенаторы намерены изменить систему оценки экономики, сделав ее понятнее, рассказал «Известиям» первый замглавы комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников.

— Мы рассматриваем возможность внесения поправки в бюджетный кодекс, согласно которой при принятии бюджета Минэкономразвития должно вносить динамику основных экономических показателей в результате реализации бюджета, — заявил он.

Помимо этого, сенаторы собираются совершенствовать и механизмы кадастрового учета.

– Достаточно сказать, что в большинстве регионов на кадастр не поставлены границы субъекта. Соответственно, мы не можем поставить на кадастр и границы муниципальных образований. Каким образом мы можем осуществлять хозяйственную деятельность, когда у нас нет границ? Плюс присутствуют пограничные споры, — отметил сенатор.

Будет Совфед обсуждать и создание экономических преференций в области высоких технологий для развития конкуренции.

В сфере недвижимости политики продолжат мониторинг и донастройку законодательства по эскроу-счетам и проектносу финансированию строительства, рассказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий.

— Чрезвычайно важно, чтобы измененное в этом году законодательство дало положительный эффект — например, привело к исчезновению понятия «обманутый дольщик». Но, конечно, это не должно вести к уменьшению объемов строительства, — подчеркнул сенатор.

Работы все больше

Роль и значение парламентской дипломатии в нынешних непростых международных условиях будет и далее возрастать, уверен председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

— В ряде случаев другие традиционные форматы продвижения вперед в межгосударственных отношениях искусственным образом блокируются. Эта тенденция не миновала, разумеется, и парламентские отношения, но возможностей для маневра там значительно больше, — заявил он.

Российская делегация будет активно продвигать свои инициативы на площадках ПАСЕ, где в этом году ее полномочия полностью восстановили, ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

— Также мы активно развиваем парламентские измерения СНГ и ОДКБ. Надеемся, что будем двигаться вперед в этой сфере и в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в объединении стран БРИКС, – заключил сенатор.

По мнению Константина Косачева, в 2020-м работы у комитета и в целом у Федерального Собрания на международном треке будет только прибавляться.