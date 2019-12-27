Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зеркальный ответ": Захарова рассказала, чем обернутся санкции против ...
Возвращение в мутное время. Куда уходят доходы от природных ресурсов. С. Левченк...
"Крымчане спят и видят, как вернуться к бандеровцам?": В Сети высмеяли...
"Признак скорого крушения": Крымскому мосту поставили "чёрную мет...
Главная / Политика

Прогноз по году: Совфед назвал основные направления работы в 2020-м

27 декабря 2019, 07:09  •  46 • Политика
Наступающий год внесет изменения в учебники, а также в меню школьных столовых. Не избежит преобразований и бюджетный кодекс. Кроме того, в стране могут появиться программы лекарственного страхования и обеспечения информационной безопасности детей. Что еще ждет россиян в наступающем Новом году, «Известиям» рассказали в Совете Федерации.

Ешь, читай, плати

В будущем году в сферу интересов парламентариев попадет качество питания школьников, рассказал «Известиям» зампредседателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. Ранее спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин внесли в Госдуму проект об обязательном обеспечении учеников младших классов бесплатным горячим питанием. В начале декабря комитет ГД по образованию и науке рекомендовал палате принять законопроект во втором чтении.
— Дискуссия продолжится в следующем году. Для нас важно понимать, смогут ли органы государственной власти субъектов и местного самоуправления обеспечивать исполнение закона. При необходимости на федеральном уровне будут приняты меры поддержки, — рассказал сенатор.
Помимо этого, в течение следующего года все субъекты должны обеспечить в школах благоприятные условия в плане водоснабжения, канализации, вентиляции. До 1 апреля регионы получат деньги и подпишут необходимые соглашения, чтобы без нарушения графика подготовиться к ремонту и завершить его в летний период. Надлежащие условия должны быть обеспечены во всех школах к началу 2021 года. В Совфеде пообещали проконтролировать исполнение этих задач.
— Не во всех школах есть теплые туалеты. Сенаторы неоднократно обращались к правительству, и кабмин выделил средства, чтобы эта тема была закрыта навсегда. Но осеннее совещание показало, что проблема еще не решена. И деньги есть, и понимание, где надо делать, но вопрос остается открытым, — заявил Виктор Смирнов.
Кроме того, весьма актуальна тема школьных учебников. СФ не влезает в компетенцию министерств, но внимательно следит, как развивается работа по принятию федеральных госстандартов четвертого поколения.
— До сих пор нет учебника истории России XX века в соответствии с новыми нормами, а ведь обещали, — подчеркнул сенатор.
На повестке дня остается и вопрос оплаты труда педагогов. Сейчас значительное число учителей получают зарплату ниже средней по региону. В феврале или в начале марта Госдума организует правительственный час или парламентские слушания по этому вопросу.
Вместе с тем уже в следующем году иностранным студентам, возможно, станет легче устроиться на работу. Виктор Смирнов надеется, что депутаты достаточно оперативно в ходе зимней сессии примут соответствующий закон.
Ожидается, что в следующем году произойдет серьезный разворот на реализацию национальных проектов, которые стартовали в 2019-м. Об этом «Известиям» рассказал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Особое внимание будет уделяться вопросу обеспечения граждан необходимыми препаратами.
— Думаю, мы увидим развитие проектов, связанных с усилением доступности и качества работы первичного звена здравоохранения, а также с диагностикой и повышением качества лечения онкологических заболеваний. Возможно, что в следующем уже будет принята программа лекарственного страхования, — заявил он.
В области обеспечения информационной безопасности детей сенаторы организуют парламентские слушания и подготовят соответствующий федеральный закон, сообщил «Известиям» первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова.
— Парламент подготовит план мероприятий по Концепции информационной безопасности детей до 2024 года, который создаст новые меры поддержки безопасной информационной продукции для детей и организация масштабного просвещения среди родителей, — отметила сенатор.

Кривой расчёт

В экономической сфере существует много проблем, связанных с неэффективным расходованием бюджетных средств. Это частично связано с тем, что поставленные в плане на три года задачи описаны «очень обобщенно». Сенаторы намерены изменить систему оценки экономики, сделав ее понятнее, рассказал «Известиям» первый замглавы комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников.
— Мы рассматриваем возможность внесения поправки в бюджетный кодекс, согласно которой при принятии бюджета Минэкономразвития должно вносить динамику основных экономических показателей в результате реализации бюджета, — заявил он.
Помимо этого, сенаторы собираются совершенствовать и механизмы кадастрового учета.
– Достаточно сказать, что в большинстве регионов на кадастр не поставлены границы субъекта. Соответственно, мы не можем поставить на кадастр и границы муниципальных образований. Каким образом мы можем осуществлять хозяйственную деятельность, когда у нас нет границ? Плюс присутствуют пограничные споры, — отметил сенатор.
Будет Совфед обсуждать и создание экономических преференций в области высоких технологий для развития конкуренции.
В сфере недвижимости политики продолжат мониторинг и донастройку законодательства по эскроу-счетам и проектносу финансированию строительства, рассказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий.
— Чрезвычайно важно, чтобы измененное в этом году законодательство дало положительный эффект — например, привело к исчезновению понятия «обманутый дольщик». Но, конечно, это не должно вести к уменьшению объемов строительства, — подчеркнул сенатор.

Работы все больше

Роль и значение парламентской дипломатии в нынешних непростых международных условиях будет и далее возрастать, уверен председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
— В ряде случаев другие традиционные форматы продвижения вперед в межгосударственных отношениях искусственным образом блокируются. Эта тенденция не миновала, разумеется, и парламентские отношения, но возможностей для маневра там значительно больше, — заявил он.
Российская делегация будет активно продвигать свои инициативы на площадках ПАСЕ, где в этом году ее полномочия полностью восстановили, ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.
— Также мы активно развиваем парламентские измерения СНГ и ОДКБ. Надеемся, что будем двигаться вперед в этой сфере и в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в объединении стран БРИКС, – заключил сенатор.
По мнению Константина Косачева, в 2020-м работы у комитета и в целом у Федерального Собрания на международном треке будет только прибавляться.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
26 декабря 2019, 21:24
"Объёмами и качеством": Путин потребовал гарантировать продовольственную безопасность России
26 декабря 2019, 21:24
Жириновский назвал формулу успешного развития сельского хозяйства в России
26 декабря 2019, 21:24
"Нужно больше думать о людях": Путин обозначил приоритеты на заседании Госсовета по развитию АПК
27 декабря 2019, 03:54
Подоходный налог повысят до 16%? Источники сообщили о планах правительства
26 декабря 2019, 19:24
Путин проинформировал Конте об итогах саммита "нормандской четверки" в Париже
26 декабря 2019, 14:54
Путин потребовал практических результатов реализации нацпроектов
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 декабря 2019, 03:54
"Признак скорого крушения": Крымскому мосту поставили "чёрную метку&qu...
27 декабря 2019, 00:24
«Зеркальный подход никто не отменял»: в России предупредили об ответе на санкции США ...
27 декабря 2019, 00:39
"Говорить и повторять должны мы, а министр - работать": Орешкину ответили н...
27 декабря 2019, 00:39
Путин наступил полякам на «любимую» мозоль (Руслан Осташко)
27 декабря 2019, 00:39
"Крымчане спят и видят, как вернуться к бандеровцам?": В Сети высмеяли реак...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 декабря 2019, 03:09
Трясутся? Соведущая Соловьёва заявила о самом страшном для нацистов оружии России
25 декабря 2019, 22:39
"Не надо рожать рабов этому государству": Водонаева призвала женщин жить ради себя
21 декабря 2019, 01:24
Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу
23 декабря 2019, 08:54
Угрозы и пафос: NBC рассказал, как ВМС США готовы "наказать" Россию за "плохое поведение"
24 декабря 2019, 07:39
"Атаковали с наступлением темноты": Боевики напали на авиабазу России в Сирии
21 декабря 2019, 11:09
«Усиление давления на Россию»: в Польше призвали добиваться от Белоруссии поддержки инициатив НАТО
21 декабря 2019, 17:54
Оснований не было, но США всё равно "ударили". Строительство "Северного потока - 2" приостановлено
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.