Прогноз, который один раз уже полностью сбылся. Кто войдёт в новое правительство Мишустина — список

Автор:

Курганов Дмитрий

Правительство «по Симоньян»

Как известно, прогнозы — дело неблагодарное. Однако после отставки правительства Дмитрия Медведева политики, журналисты, эксперты начали предлагать различные расклады, кто бы мог войти в новый кабинет министров. Причём главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян опубликовала свой вариант назначений с учётом того, что каждое министерство должен возглавить новый человек. И сразу же угадала с председателем правительства.

Как она сама написала в Twitter, во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию сказала соседу, что по-хорошему правительство после таких слов главы государства должно уйти в отставку. Именно это и случилось через несколько часов. Хотя бы уже по этой причине кандидатуры от Симоньян вызывают интерес. Давайте посмотрим. Список приводим в том порядке, в котором его составила главред RT на своей странице в Twitter.

Принтскрин страницы Маргариты Симоньян в twitter.com

Министерство экономического развития — Борис Титов.

Министерство спорта — Сергей Галицкий.

Министерство науки и образования — Елена Шмелёва.

Министерство культуры — Олег Добродеев.

Министерство здравоохранения — Анастасия Ракова.

Министерство связи и коммуникаций — Наталья Черкесова.

Министерство обороны — Алексей Дюмин.

Министерство иностранных дел — Дмитрий Песков.

Министерство по делам молодёжи — Гульнара Пенькова.

Министерство национальной политики — Александр Горбенко.

Министерство регионального развития (на самом деле упразднено в 2014 году, возможно, имеется в виду министерство строительства) — Андрей Воробьёв.

Также Симоньян считает, что трёх министров — Сергея Шойгу, Сергея Лаврова и Владимира Колокольцева — стоит оставить на своих постах. Собственно, на место последнего в министерство внутренних дел она никого и не предложила, что вполне логично.

Симоньян считает, что Сергея Шойгу и Сергея Лаврова стоит оставить на своих постах. Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress

Пожалуй, к силовому блоку вопросов действительно меньше всего. Эксперты считают, что сохранит свой пост и министр энергетики Александр Новак.

Кто обрушает демографию

Однако из всего это списка Царьград больше всего интересуют четыре ведомства, деятельность которых напрямую влияет на демографию нашей страны. И так совпало, что именно к этим министерствам у партии «Единая Россия» вдруг откуда ни возьмись появились «замечания», которые и были высказаны на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Демография — ключевой вопрос. Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Речь идёт о Минздраве (возглавляла, а теперь и. о. Вероника Скворцова), Минтруде (Максим Топилин), Минкульте (Владимир Мединский) и министерстве просвещения (Ольга Васильева). Именно действия этих ведомств привели к провалу демографической политики в стране, во всяком случае по состоянию на сегодняшний день.

Согласно данным Росстата, за первые 10 месяцев 2019 года естественная убыль населения превысила 250 тысяч человек, и всё идёт к тому, что показатель за весь прошедший год будет рекордным со знаком «минус». Добавьте сюда неудовлетворительную работу по повышению доходов населения, которые практически не растут, станет понятно, почему министерство господина Топилина должен возглавить новый человек. Однако даже близко не понятно, кто это будет. Неудивительно, что и Симоньян никого не предложила на эту позицию.

Борьба за Минздрав

Не меньше вопросов и к министерству здравоохранения. Депутаты из «Единой России» обратили внимание Мишустина на то, что проводящаяся в стране оптимизация здравоохранения стала причиной снижения доступности медицинской помощи, и в первую очередь это касается отдалённых районов. Уровень зарплат врачей по-прежнему ниже достойного, а красивые средние показатели не отражают реального положения вещей. Неудивительно, что 2019 год прошёл под знаком скандалов с увольнениями (или угроз таковых) медперсонала по всей стране. Налицо и проблемы с лекарственным обеспечением пациентов, периодически возникала нехватка медикаментов нужного качества.

По продолжительности жизни Россия с показателем 70,5 лет не входит даже в топ-100 стран мира. Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По продолжительности жизни Россия с показателем 70,5 лет не входит даже в топ-100 стран мира. Она продолжает расти, но слишком медленно. При этом Владимир Путин чётко обозначил цель в марте 2018 года — к концу 2020-х годов наша страна должна войти в клуб «80+», то есть стран, где продолжительность жизни превышает 80 лет. А тем временем, по данным Росстата, каждый десятый житель России не доживает до 45 лет, каждый четвёртый — до 60. Ситуацию нужно исправлять. В связи с этим «предложенная» главредом RT кандидатура заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой вызывает удивление. Также в числе кандидатов называются заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос и руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.

При этом совсем не исключено, что Вероника Скворцова свой пост сохранит. Например, политолог Сергей Марков считает, что в сложившейся ситуации нет её прямой вины.

Провал по здравоохранению у нас один из самых больших, но не из-за плохой работы министра, а из-за плохой работы министерства финансов, которое не давало денег для развития здравоохранения,

— отметил эксперт, добавив, что Скворцова пользуется поддержкой врачебного сообщества.

Министерство разврата

Министерство культуры — это вообще отдельная история. Недовольство работой Владимира Мединского и его ведомства высказывается повсеместно. В последнее время особенно достаётся Минкульту за провальные с точки зрения окупаемости фильмы. По итогам первых 11 месяцев 2019 года в прокате «отбили» свой бюджет только 8 из 68 кинокартин, получивших господдержку. Статистика, которая говорит сама за себя. На Западе проявили значительный интерес к фильму «Дылда», который чуть не стал номинантом на «Оскар». Неудивительно, ведь в нём рассказывается о фронтовичках-лесбиянках, возвращающихся в послевоенный Ленинград. Такие ли фильмы нам нужны?

Константин Малофеев убеждён, что «мы должны иметь культурную политику, которая призывает молодых людей создавать семьи». Фото: Телеканал «Царьград»

«Не надо нам рассказывать, что в театрах надо показывать голых, потому что это свобода творчества, — уверен заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. — Это нарушает нравственность. Мы должны воспитывать население на государственных каналах, за счёт государственного Фонда кино. Мы должны иметь культурную политику, которая призывает молодых людей создавать семьи. Как только государственная копейка туда попадает, это должно соответствовать концепции высшего национального приоритета — демографии».

Если не Васильева, то кто?

Сложная ситуация сложилась и вокруг министерства просвещения. Работу ведомства Ольги Васильевой нельзя назвать успешной. Школьные учителя по-прежнему получают мало, да к тому же завалены бюрократической работой. Сохраняются претензии и к программам обучения, хотя с принятием ФГОС порядка стало всё же больше. Однако проблемы накапливались в течение многих лет, и некоторые из них постепенно решаются. Пусть не везде, но всё-таки значительно улучшилось материальное обеспечение школ, внедряются новые технологии.

Консервативный педагог, твёрдо ориентированный на идею школы как на инструмент воспитания уважения к национальным и православным традициям, она неудобна слишком многим,

— так описал Ольгу Васильеву обозреватель Царьграда Егор Холмогоров в недавнем материале о закулисной борьбе вокруг Минпросвещения.

Руководителя Образовательного фонда «Талант и успех», члена Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Елену Шмелёву не первый раз прочат в правительство. Она имеет репутацию эффективного менеджера, а созданный на базе её фонда центр «Сириус» успешно работает с одарёнными детьми. Однако в масштабах страны образование — это совсем о другом. Как сделать, чтобы как раз «обычные» дети и тем более отстающие получили необходимые знания. Представляется, что соответствующего педагогического и административного опыта Елене Шмелёвой может не хватить.

Школьные учителя по-прежнему получают мало, да к тому же завалены бюрократической работой. Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Считаются высокими котировки главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, который работает в министерстве уже почти 20 лет и отлично знаком со всеми процессами. Очень важно, что он осознаёт всю важность традиционной православной составляющей в образовании, является отличным администратором. Однако по сравнению с Васильевой ему может не хватить целостного видения школы, в том числе идеологического. В любом случае уж лучше грамотный администратор, чем человек с либеральными идеями вроде «образование как услуга» и «саморазвитие вместо воспитания».

Кудрин тотальных перемен не ждёт. А они нужны

Что касается министерств, о которых мы ничего не сказали, то наибольшие шансы сохранить свои посты у министра финансов Антона Силуанова и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. О будущем министра транспорта Евгения Дитриха, главы министерства по делам ГО и ЧС Евгения Зиничева, министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, министра юстиции Александра Коновалова, министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, главы Минпромторга Дениса Мантурова пока сказать что-то очень сложно. В «Единой России» на той же встрече с Михаилом Мишустиным посчитали успешной работу зампредов правительства Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака и Алексея Гордеева. В свою очередь, глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что правительство не ждёт кардинальное обновление, пишет «Коммерсант».

Всё сказанное выше (особенно про социальный блок) говорит о том, что для выполнения задач, поставленных президентом по демографии и в других социальных аспектах, необходимы комплексные изменения в правительстве, а не «косметический ремонт». Только такие меры позволят хотя бы надеяться на то, что допущенные предыдущим составом кабмина просчёты удастся исправить.