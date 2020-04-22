Прогноз экспертов - у Зеленского есть только два пути президентства

Бывший нардеп Верховной Рады Владимир Олейник оценил перспективы дальнейшего пребывания Владимира Зеленского в качестве президента. По его мнению, у главы государства есть в запасе всего два сценария для того, чтобы отбыть положенный ему пятилетний срок.Эксперт отметил, что, в первую очередь, все зависит от самого Зеленскому. Еще до его избрания некоторые сделали ставку на комика (как внутренние, так и внешние спонсоры), поэтому ему придется выполнить обязательства. Хотя за год Зеленский практически не реализовал ни одного своего обещания.В связи с этим у Зе есть два варианта.Первый – просто досидеть президентский срок, не обращая внимания на проблемы, падение рейтинга и выполнение предвыборных обещаний.Второй – взять себя в руки и реально править. Исправить ситуацию со стремительным падением рейтинга, так как растерять его всего лишь за год – это нужно умудряться. Нужно удерживать его еще на протяжении четырех лет.Немаловажно, что украинцы поддерживали его и доверяли. А для этого нужно доказать, что ты не пустослов. Обещал посадить коррупционера Порошенко – сделай. Обещал прекратить войну на Донбассе – прекрати. Хотел вернуть торговлю с Россией – верни.Если Зеленский не будет ничего делать, то ему бы дай бог просто отсидеться до следующих выборов. Ему нужно взяться за весла и грести против течения, но пока такого желания, увы, не наблюдается. А за этим кроются народные недовольства, новые майданы, а потом все, Зеленскому не найдется места на Украине. Придется снова зарабатывать на жизнь комиком в России, которая примет ли…Зеленский, конечно, может подать в отставку, но тут тоже аналогичная история – чемодан, вокзал, Россия. Кто ж знал, что придется проходить проверку на прочность в такое тяжелое время. Это вам не шутки шутить для «95 квартала».