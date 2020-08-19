Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал ...
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка&quo...
Чем Путин абсолютно удивил Лукашенко в разговоре? Признание из первых рук
Главная / Политика

Прогиб не засчитан? Латвия отказалась признавать Тихановскую президентом Белоруссии

19 августа 2020, 14:55  •  177 • Политика
Власти Латвии отказались признавать Светлану Тихановскую новым президентом Белоруссии, несмотря на её обращение к ЕС. Прогиб не засчитан?
Об этом в среду заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, на выборах в Белоруссии, вероятнее всего, имели место фальсификации, поэтому реального победителя не знает никто.
Есть лишь новости о том, что имели место масштабные фальсификации, - цитирует Ринкевича агентство LETA.
Глава латвийской дипломатии также добавил, что ключ решения белорусских проблем лежит в самой Белоруссии, а не в других странах. Только сами жители страны могут прийти к какому-либо консенсусу, передаёт телеканал 360.
Напомним, что ранее проигравший кандидат от оппозиции Светлана Тихановская обратилась к Евросоюзу с просьбой не признавать оглашённые ЦИК результаты президентских выборов. По её словам, выборы якобы были сфальсифицированы, а президент страны Александр Лукашенко "потерял легитимность в глазах народа".
Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты в стране финансируют и организуют некие внешние силы, которые хотят устроить новый майдан. Он предупредил белорусов, что если они устроят госпереворот, то "перечеркнут свою историю".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



177
Источник
Похожие новости
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как план президента
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыдном молчании "требующих свободу"
19 августа 2020, 03:55
"От нас ждут пафосного расставания": МВД Белоруссии жёстко ответило протестующим. Словами
19 августа 2020, 05:45
Ельцин запросто мог вернуть Крым России: Раскрыты малоизвестные факты "продажи" полуострова
19 августа 2020, 07:35
"Лайнер ФСБ в Минске": Белорусы выставили свои "глаза" у посольства
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 августа 2020, 00:15
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как пла...
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыд...
19 августа 2020, 03:55
"От нас ждут пафосного расставания": МВД Белоруссии жёстко ответило протест...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2020, 06:25
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целуют ОМОН
16 августа 2020, 03:30
"Пока прошу": Лукашенко поставил жёсткое условие провокаторам за травлю силовиков
14 августа 2020, 19:25
Сенсацию о "московских кукловодах" в Минске испортила "визитка Бандеры"
15 августа 2020, 04:35
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
15 августа 2020, 18:20
"Кисо обиделось": Зеленский пригрозил Лукашенко белорусским Донбассом
13 августа 2020, 03:05
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Януковича
13 августа 2020, 21:25
Нам конец: в Киеве испугались свержения Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.