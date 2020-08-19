Прогиб не засчитан? Латвия отказалась признавать Тихановскую президентом Белоруссии

Об этом в среду заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, на выборах в Белоруссии, вероятнее всего, имели место фальсификации, поэтому реального победителя не знает никто.

Есть лишь новости о том, что имели место масштабные фальсификации, - цитирует Ринкевича агентство LETA.

Глава латвийской дипломатии также добавил, что ключ решения белорусских проблем лежит в самой Белоруссии, а не в других странах. Только сами жители страны могут прийти к какому-либо консенсусу, передаёт телеканал 360.

Напомним, что ранее проигравший кандидат от оппозиции Светлана Тихановская обратилась к Евросоюзу с просьбой не признавать оглашённые ЦИК результаты президентских выборов. По её словам, выборы якобы были сфальсифицированы, а президент страны Александр Лукашенко "потерял легитимность в глазах народа".

Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты в стране финансируют и организуют некие внешние силы, которые хотят устроить новый майдан. Он предупредил белорусов, что если они устроят госпереворот, то "перечеркнут свою историю".