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Профсоюзы 1 мая выступили за национализацию ряда российских предприятий
01 мая 2020, 11:35 • 68 • В России
Традиционные первомайские митинги профсоюзов в этом году проходят в формате онлайн-переклички в связи с коронавирусными ограничениями.
С обращением к своим соратникам выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Он сообщил, что в этом году акция проходит под лозунгом «Солидарность сильнее заразы» и выдвинул «ряд серьезных управленческих шагов, которые должны поддерживать экономическую стабильность».
Среди мер по поддержки российской экономики Шмаков назвал:
- наращивание денежного предложения для поддержания внутреннего спроса;
- предоставление безотлагательной помощи предприятиям для создания рабочих мест и поддержки доходов граждан;
- повышение эффективности антимонопольной политики для подавления инфляции, пресечение ценовых сговоров, разумная политики регулирования цен, особенно на лекарства и продукты питания;
- возможность национализации ряда системообразующих предприятий и узлов инфраструктуры, включая объекты коммунального и социального обеспечения, защита стратегических предприятий от скупки иностранным капиталом.
ФНПР объединяет более 100 членских организаций и более 20 млн членов профсоюзов.
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