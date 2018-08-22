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Профсоюз: минфин Украины готов погасить шахтерам лишь 10% долгов по зарплате

22 августа 2018, 10:39  •  102 • Украина

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Правительство Украины пообещало погасить шахтерам часть задолженности по заработной плате, но она покроит лишь 10% долгов. Об этом в среду сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"По предварительной информации, достигнута договоренность с минфином о выделении 117 млн гривен, то есть фактически 10% из предусмотренных законом №8362 1,4 млрд гривен ($50,5 млн - прим. ТАСС) на поддержку государственной угольной отрасли", - написал он. Волынец добавил, что руководство минэнергоугля проводит переговоры с руководителями минфина о дополнительном выделении еще 120 млн гривен ($4,3 млн - прим. ТАСС) на выплату зарплаты горнякам государственных шахт.

Глава профсоюза также надеется, что 50% месячного фонда зарплаты удастся погасить за счет средств, полученных от реализации продукции государственных угледобывающих предприятий. "Но все это позволит выплатить шахтерам зарплату только за один месяц. А задолженность в настоящее время составляет 834 млн гривен ($30,1 млн - прим. ТАСС), или полуторамесячный фонд. А с 1 сентября к ним добавится еще один месячный фонд, то есть задолженность снова будет составлять 2,5 месяца", - констатировал Волынец.

Горняки государственных угледобывающих предприятий Украины уже в течение нескольких месяцев периодически проводят забастовки, требуя погашения долгов по зарплате. Они также настаивают на утверждении закона, который позволит увеличить расходы госбюджета в 2018 году на 2,8 млрд гривен (около $102 млн), а также на принятии на государственном уровне программы развития угольной отрасли на 10 лет. Независимый профсоюз горняков Украины направил в Международную организацию труда, которая является структурным подразделением ООН, жалобу в связи с задолженностью властей по заработной плате перед шахтерами.

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