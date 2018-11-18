Профессору, обвинившему «Машу и Медведя» в пропаганде, посоветовали самому делать мультики для МИ-6

Британский таблоид The Times со ссылкой на профессора Букингемского университета Энтони Глиса заявил, что в мультипликационном сериале «Маша и Медведь» содержится «кремлевская пропаганда».

«Искать в мультике «руку Кремля» — паранойя. Я уже представил себе, как президент России в окружении генералов из разведки сочиняет сюжеты мультика, которые потом «забрасываются во вражеское сознание» через YouТube», - иронично отметил на данное заявление главный редактор информационного агентства «Реалист» Саркис Цатурян.

В своем комментарии для Царьграда Цатурян напомнил, что «Маша и Медведь» является чисто коммерческим проектом и как таковой рассчитан на получение прибыли. Учитывая его популярность среди детей, можно считать, что с этой целью он справился.

«У британского профессора с воображением все в порядке. Его многогранный талант надо использовать. Может, ему впору сочинять мультики для МИ-6? Уверен, что успех гарантирован. Даже Петров и Боширов будут трепетать от страха, и больше никогда не захотят посмотреть на тот знаменитый собор с самым длинным шпилем в Европе», - продолжил Цатурян.

Если уж в чем-то и искать «мягкую силу России», как это хотят сделать авторы статьи для The Times и опрошенные ими эксперты, то им следовало бы вспомнить еще о советском кинематографе, добавляет эксперт.

«На самом деле «рукой Кремля» долгие годы были именно советские мультфильмы, которые учили и учат детей добру, гармонии с окружающим миром. Соцреализм во всей красе. Кстати, на Западе их до сих пор смотрят, поскольку на советских мультфильмах можно воспитать достойное поколение», - подводит итог Саркис Цатурян.