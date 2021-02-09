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Профессора киевского университета отстранили от работы за критику тотальной украинизации

09 февраля 2021, 10:05  •  133 • Украина

Поэтессу и профессора Национального педагогического университета имени М. Драгоманова Евгению Бильченко отстранили от проведения лекций после того как она раскритиковала политику тотальной украинизации.

Об этом сообщила сама Бильченко, ранее активно поддерживавшая Майдан.

«1 февраля, в день заседания ученого совета, меня отстранили от пар. Но дирекция университета отказывается сообщать об этом официально», — сказала 40-летняя культуролог. Она добавила, что об отстранении ее уведомили устно, а лекции просто убрали из расписания.

Против Бильченко развернулась масштабная травля с участием радикалов за ее пост о законе об украинизации, которую она назвала «звеном в цепи, очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии».

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