Профессора киевского университета отстранили от работы за критику тотальной украинизации

Поэтессу и профессора Национального педагогического университета имени М. Драгоманова Евгению Бильченко отстранили от проведения лекций после того как она раскритиковала политику тотальной украинизации.Об этом сообщила сама Бильченко, ранее активно поддерживавшая Майдан.«1 февраля, в день заседания ученого совета, меня отстранили от пар. Но дирекция университета отказывается сообщать об этом официально», — сказала 40-летняя культуролог. Она добавила, что об отстранении ее уведомили устно, а лекции просто убрали из расписания.Против Бильченко развернулась масштабная травля с участием радикалов за ее пост о законе об украинизации, которую она назвала «звеном в цепи, очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии».