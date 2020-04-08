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Профессор Валерий Соловей, предсказавший кризис, объяснил, что будет с Россией дальше

08 апреля 2020, 17:00  •  367 • В России

Для одних нынешние пандемия коронавируса и финансовый кризис стали неожиданностью. Но, оказывается, еще 4 месяца назад, перед Новым 2020 годом, все невзгоды предсказал известный политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей. Не верите? Вот отрывки из его выступлений.

18 декабря 2019 года:

«Режим ЧС не обязательно объявлять полноценно с юридической точки зрения. Но если появятся соответствующие предпосылки, его могут объявить уже весной 2020 года. Уже со следующего года нас ожидают тяжелые времена. Все начнется ранней весной или поздней зимой».

1 января 2020 года:

«Следующий, 2020 год будет несравненно более тяжёлым, опасным, чем все годы, которые мы с вами пережили вне зависимости от того, какого мы возраста. Нас ожидают очень серьёзные испытания. Они не предрешены, но они становятся все более вероятными. И я рискну сказать, что очень важно уже в феврале иметь на руках, конечно, если у вас вообще есть деньги, иметь сумму наличными вне зависимости от того, какое у вас материальное положение и социальный статус, потому что испытание будет одинаково для всех».

Вот это предсказание! Вот это, увы, точность...Но откуда московский профессор мог все это заранее знать? И, может, скажет теперь - к чему России готовиться дальше?

Кризис наступил. Что будет и как нам жить дальше

«КП» созвонилась с Валерием Соловьем.

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ ВПЕРЕДИ

- Валерий Дмитриевич, как вы составляли это свое пророчество? На чем основывались?

- Это такая интересная смесь, во-первых, некоторого знания, и, во-вторых, интуиции. Возможно, интуиция и опыт даже важнее. Я в 1989 году прекрасно почувствовал, что Советскому Союзу конец. И даже приблизительно когда. То же самое я могу сказать и применительно к вопросу, который вы мне сейчас задали. В конце прошлого года мне стало понятно, как все будет развиваться.

- Дальше что будет?

- Я надеюсь, что мы не будем маяться в мае. Лето мы тоже переживем — тут у людей огороды, дачи. Но я могу сказать с абсолютной уверенностью, что осенью у нас будут очень серьезные проблемы, связанные с социально-экономическим кризисом. Все, что происходит сейчас, мы переживем. Вот дальше… Не могу сказать, что у нас совсем плохо с деньгами. Но очевидно, что власть боится давать обществу деньги. Знаете, почему? Настоящий черный день еще впереди. Потрясения продлятся не день, не два. А месяцы.

Валерий Соловей

ПРИВЫКНУТЬ К СТРАХУ

- А почему не лето, не май? И вообще, как мы будем вот это время жить?

- Мы попытаемся как-то выкарабкаться. Я очень надеюсь, что сейчас ситуация чуть-чуть улучшится. Но почему она улучшится? Фактически экономику начнут разблокировать. Поскольку мы, в отличие от Германии или Франции, не можем себе позволить не работать два месяца. Две недели для нас – это предел. У людей просто нет денег. Поэтому экономика будет перезапускаться. И параллельно будет развиваться эпидемия коронавируса.

- Карантин снимут раньше времени? Или нет?

- Нам просто придется отступать от ограничений и жить вместе с эпидемией. Это, кстати, придется делать всему человечеству. Придется приручить этот страх. Поскольку все равно нет лекарства сейчас. И оно не появится в ближайшие месяцы. Если очень повезет, возможно, какая-то вакцина появится осенью. Но эти месяцы надо как-то жить. А люди устроены так, что они привыкают ко всему. Они не могут постоянно бояться. Они привыкают.

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Экономика будет перезапускаться. И параллельно будет развиваться эпидемия коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

- Вы можете дать такие же советы: что делать, как к подготовиться к следующим испытаниям?

- Первое. Беречь ту работу, которая есть. Даже если вам предлагают добровольно согласиться на сокращение зарплаты и это ужасно для вас, все-таки идите на это, чтобы сберечь хоть какую-то работу.

Второе. Не отказывайтесь вообще ни от какой возможности подработать. Даже если раньше вы бы этим заработком погнушались. Я не имею в виду что-то криминальное. Но что-то, что вы считали ниже своего достоинства.

Третье. Беречь те ресурсы, которые у вас есть. Экономно их расходовать.

Четвертое. Очень важно поддерживать здоровый климат в семье. Потому что в ситуации кризиса ваша главная опора, часто единственная надежда – это ваши родные и близкие. Ваши домочадцы.

Если очень повезет, возможно, какая-то вакцина появится осеньюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пятое. Попытаться создавать сети взаимопомощи. То есть договариваться с соседями, со знакомыми о том, чтобы как-то друг другу помогать и финансово, материально. И это очень важно из соображений безопасности. Очевидно, что будет идти рост преступности. И поддерживать безопасность в подъезде легче, когда вы хотя бы знаете соседей и с ними договорились.

Шестое. Расплатитесь с долгами. Если у вас есть ипотека, постарайтесь максимально погасить платеж. Если есть кредиты - срочно их отдавайте. Не берите новых кредитов и займов.

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Седьмое. Сохраняйте здравый смысл, не верьте идиотическим слухам и главное - сохраняйте чувство юмора. Если ничего не остается, кроме чувства юмора, чувство юмора нас способно спасти.

- Вы сами как готовитесь?

- Я сказал своим перед Новым годом, что наступают очень тяжелые времена. Мы были в январе в Италии. Я сказал: пейте, наслаждайтесь. Потому что скоро все изменится.

А этот разговор с политологом Валерием Соловьем произошел в студии Радио «Комсомольская правда» 28 ноября 2019 года:

Сохраняйте здравый смысл, не верьте идиотическим слухам и главное - сохраняйте чувство юмораФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- По традиции, скажите, что все будет хорошо. (заканчивая подводить политические итоги года, - ред.)

- В конечном счете – да. Нас ожидают полтора-два очень тяжелых года. Гораздо более тяжелых, чем все то, что мы с вами пережили. 2020-2021 годы. Но в 2022-м, я думаю, ситуация начнет улучшаться. А перед этим будут тяжелые времена из-за кризиса и из-за возможного резкого роста внешнеполитической турбулентности.

КАКИЕ ЕЩЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ СОЛОВЬЯ СБЫЛИСЬ?

- Победа Трампа на президентских выборах в США в 2016-м;

- Смена главы Администрации Президента в 2016-м;

- Изменение Конституции и начало политических перемен в 2020-м году;

- Рост курса доллара весной 2020-го года.

Как спасти свои финансы в пандемию?.Что делать со сбережениями в разгар пандемии? И почему не нужно жёстко урезать свои расходы? Об этом нашим зрителем расскажет Дастин Вайз - профессор финансов и бизнеса из знаменитого Трентского университета (Канада)

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