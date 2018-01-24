Профессор Цюрихского университета: "Запад заинтересован в нормализации отношений с Россией"

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Комментируя высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова, швейцарский профессор высказал ряд соображений о взаимоотношениях Запада и России.

Профессор истории Иероним Перович согласился с заявлением Сергея Лаврова о том, что "Запад настроен по отношению к России враждебно, как никогда ранее", если говорить именно о постсоветском периоде истории России.

Также историк отметил, что, в отличие от конфронтации Запада с Советским Союзом в ХХ веке, на данный момент он не видит идеологического противостояния и глобального соревнования приблизительно равных сторон.

Кроме того, по мнению эксперта, "европейцы больше заинтересованы в том, чтобы отношения снова нормализовались" (чем США - прим. ред.).

Интервью было дано швейцарской телекомпании SRF News, выдержка из которого была опубликована на InoSmi.