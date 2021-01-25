Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
Главная / Политика

Профессор раскрыла "западню" Навального: Во что могут вляпаться участники митингов?

25 января 2021, 23:35  •  129 • Политика
Елена Ведута раскрыла "западню" Алексея Навального. Она объяснила, во что в итоге могут вляпаться участники митингов. При этом профессор МГУ, как и политолог Георгий Фёдоров, выступила против каких-либо репрессий в отношении демонстрантов, не причастных к провокациям и насилию.
Эксперты в беседе с корреспондентами канала Царьград высказали своё мнение по поводу возможных санкций к отношении тех лиц, которые принимали участие в несанкционированных протестах 23 января.
Политолог Георгий Фёдоров считает, что, например, молодых людей, вышедших на улицы, наказывать нельзя. При условии, если они были настроены мирно, не создавали провокаций и не переходили к непосредственно насилию.
У людей есть право высказать свою позицию, об этом, кстати, и президент РФ Владимир Путин говорит. Что касается людей, которые нападали на полицию или вели себя как-то провокационно, то надо прежде узнать, кто они и по каким причинам так действовали. Соответственно, они должны ответить в рамках закона РФ. Но к репрессиям, связанным, например, с отчислением из институтов, я отрицательно отношусь: человек мог прийти на митинг по разным причинам. Он мог быть просто прохожим и случайно попасть на камеру. Многие пришли не по политическим причинам, а с какими-то своими социальными или иными требованиями, - отметил собеседник "Первого русского".
Профессор МГУ Елена Ведута высказала похожую позицию. При этом она выразила уверенность, что из числа её студентов никто на незаконные демонстрации не пошёл.
А почему не пошли? Потому что эти митинги ни о чем. Есть серьёзные задачи экономического планирования. Но Навальный не собирается ничего решать в этой сфере. На недовольстве многих людей своим финансовым положением он стремится занять высокое место. А значит, он сделает нашу жизнь хуже, чем сегодня. Мои ребята это прекрасно понимают, у них Навальный потому и не вызывает уважения. Эти цветные революции заканчиваются ещё большим обнищанием стран, людям становится только хуже. Ставка делается на самых малолетних, которые мало что понимают. А мудрые люди, конечно, не пойдут за теми, кто заготовил западню, - подытожила Ведута.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



129
Источник
Похожие новости
25 января 2021, 10:45
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
25 января 2021, 01:35
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы террористов"
25 января 2021, 07:05
Оксана Пушкина ушла от темы, комментируя митинги. И закончила речь угрозами
25 января 2021, 08:55
Михаил Хазин: У Путина осталась "козырная карта". Жертвы "глобальной чистки" планируют побег
25 января 2021, 03:25
Захарова ответила на "истерику" США: "Придётся объясниться"
25 января 2021, 01:35
"Окончательно охамели": Рогозин чисто по-русски ответил Макфолу и получил бан от Facebook
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2021, 07:05
Оксана Пушкина ушла от темы, комментируя митинги. И закончила речь угрозами
23 января 2021, 09:15
Яков Кедми раскрыл план уничтожения России: Они должны платить за каждую подлость
22 января 2021, 13:05
Картинка с Путиным вывела из себя американского эксперта
23 января 2021, 16:30
В центре Москвы проходит несогласованный митинг
23 января 2021, 01:55
На Украине придумали, как лишить граждан последнего
22 января 2021, 01:10
"У нас что, 30% инфляция?": Два региона России не выдержали роста цен. Протесты не стихают
21 января 2021, 08:40
Бесполезная мова: Одобрявшие украинизацию блогеры перешли на русский язык
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.