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Профессор раскрыла "западню" Навального: Во что могут вляпаться участники митингов?
25 января 2021, 23:35 • 129 • Политика
Елена Ведута раскрыла "западню" Алексея Навального. Она объяснила, во что в итоге могут вляпаться участники митингов. При этом профессор МГУ, как и политолог Георгий Фёдоров, выступила против каких-либо репрессий в отношении демонстрантов, не причастных к провокациям и насилию.
Эксперты в беседе с корреспондентами канала Царьград высказали своё мнение по поводу возможных санкций к отношении тех лиц, которые принимали участие в несанкционированных протестах 23 января.
Политолог Георгий Фёдоров считает, что, например, молодых людей, вышедших на улицы, наказывать нельзя. При условии, если они были настроены мирно, не создавали провокаций и не переходили к непосредственно насилию.
Профессор МГУ Елена Ведута высказала похожую позицию. При этом она выразила уверенность, что из числа её студентов никто на незаконные демонстрации не пошёл.
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