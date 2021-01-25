Профессор раскрыла "западню" Навального: Во что могут вляпаться участники митингов?

Эксперты в беседе с корреспондентами канала Царьград высказали своё мнение по поводу возможных санкций к отношении тех лиц, которые принимали участие в несанкционированных протестах 23 января.

Политолог Георгий Фёдоров считает, что, например, молодых людей, вышедших на улицы, наказывать нельзя. При условии, если они были настроены мирно, не создавали провокаций и не переходили к непосредственно насилию.

У людей есть право высказать свою позицию, об этом, кстати, и президент РФ Владимир Путин говорит. Что касается людей, которые нападали на полицию или вели себя как-то провокационно, то надо прежде узнать, кто они и по каким причинам так действовали. Соответственно, они должны ответить в рамках закона РФ. Но к репрессиям, связанным, например, с отчислением из институтов, я отрицательно отношусь: человек мог прийти на митинг по разным причинам. Он мог быть просто прохожим и случайно попасть на камеру. Многие пришли не по политическим причинам, а с какими-то своими социальными или иными требованиями, - отметил собеседник "Первого русского".

Профессор МГУ Елена Ведута высказала похожую позицию. При этом она выразила уверенность, что из числа её студентов никто на незаконные демонстрации не пошёл.