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Профессор пошёл против Роспотребнадзора, указав на ошибки с COVID: "Паника намеренно организована"

10 декабря 2020, 09:15  •  86 • Политика
Роспотребнадзор назвал два сценария развития пандемии COVID-19 в январе. По мнению профессора Полетаева, имеет место банальное запугивание населения. "Не имеет разумного объяснения та паника, которая намеренно, иначе не скажешь, была организована с помощью масс-медиа", - отметил он.
В январе возможны два сценария развития ситуации с COVID-19, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Их оценил профессор Научно-исследовательского института нормальной физиологии им. П. К. Анохина, руководитель МИЦ "Иммункулус" Александр Полетаев.
Согласно первому сценарию, ситуация с распространением болезни стабилизируется, если люди будут соблюдать ограничительные меры. Второй сценарий предполагает откат к прежним высоким значениям заболеваемости из-за того, что люди будут нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы.
Комментируя данные сценарии, Александр Полетаев напомнил, что Роспотребнадзор - это не медицинская организация, не научная, это чиновная организация. Причём не законодательная, а исполнительная. В этой связи спрос с неё соответствующий.
Специалист подчеркнул, что, вопреки всеобщему мнению, COVID-19 не является особо опасной болезнью. Это не чума, не оспа, это не сибирская язва и так далее. Поэтому те меры, которые были приняты по всему миру, то ли по неграмотности, то ли намеренно, представляли собой что-то совершенное беспрецедентное и не имеющее никакого разумного объяснения.
Особенно не имеет разумного объяснения та паника, которая намеренно, иначе не скажешь, была организована с помощью масс-медиа, - подчеркнул Александр Полетаев в интервью Царьграду.
Он добавил, что данная кампания по запугиванию оказалась довольно успешной. Нагнали жути, хотя каждый год весной и осенью полно таких же ОРЗ-ОРВИ. Поэтому эксперт считает, что глава Роспотребнадзора Анна Попова была права, когда говорила, что COVID-19 - это сезонное заболевание.
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