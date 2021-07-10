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Профессор обнаружил нестыковку после убийства президента Гаити: "Это уже перебор"
10 июля 2021, 21:40 • 116 • Политика
В убийстве президента Гаити участвовали 26 колумбийцев и два американца. Политолог-американист указал на одну нестыковку в этом деле.
Полиция установила личности 28 участников убийства президента Гаити. Это 26 колумбийских наёмников и два гражданина США. Политолог и профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев заметил серьёзную нестыковку в деле.
На допросе американцы заявили, что якобы были переводчиками. Также они утверждают, что колумбийские наёмники пришли не убивать президента Гаити, а арестовать его по некоему "судебному ордеру".
- прокомментировал политолог Дмитрий Евстафьев.
Он отметил, что сколотить из колумбийцев банду "исполнителей" вполне реально. Что ими руководили американцы - тоже понятно. То, что они легко сдались, вполне объяснимо - не те времена, чтобы геройствовать. Даже то, что они смогли пройти через охрану президента, - не вызывает удивления.
- пишет Дмитрий Евстафьев в своём Telegram-канале.
В этой связи политолог задаётся вопросом: кто взял наёмников и американцев?
Напомним, что президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь на среду, 7 июля, в ходе нападения на его резиденцию. По данным правоохранительных органов, в налёте участвовали 28 человек, из которых двое американцев, а остальные - колумбийцы. В ходе штурма дома, где они скрывались, полиции удалось захватить 15 колумбийцев и двоих американцев. Трое наёмников были ликвидированы, восемь находятся в бегах.
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