Профессор о серьёзной проблеме России: "Будущие поколения нам спасибо за них не скажут"

Опасная урбанизация грозит нам убийственной реакцией на стихийные бедствия, формирование гетто. И, главное, это инструмент, способный ухудшить демографическое положение. О проблеме в эфире Царьграда говорил профессор Миркин: "Будущие поколения нам спасибо за них не скажут".

Подталкивание России к развитию агломераций вызывает всё более острые обсуждения. Вместо собственного дома, земельного участка и счастливой семьи нам предлагают ютиться в "человейниках". Об этой и других проблемах опасной урбанизации в эфире программы "Царьград. Главное" на "Первом русском" наш ведущий Юрий Пронько говорил с профессором, доктором экономических наук Яковом Миркиным.

"Человейник" не предусматривает большой семьи. Это место, где мы просто ночуем, а после снова несёмся на работу, не оглядываясь на близких. О таких рисках мы говорили неоднократно, напоминая, что многодетность с "человейниками" тоже не дружит. Яков Миркин обратил внимание на другие грани:

Такая урбанизация – это сбивание населения в толпу, где заранее известно, что придётся ломать и перестраивать. Ведь мы видим учетверённые и удесятерённые варианты хрущёвок, и их придётся убирать. И будущие поколения нам спасибо за них не скажут.

Ключевая проблема – мышление, идеология, понимание того, как должна строиться власть, прежде всего, вертикальная, продолжил профессор, говоря о серьёзнейшей проблеме России: