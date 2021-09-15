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Профессор о серьёзной проблеме России: "Будущие поколения нам спасибо за них не скажут"

15 сентября 2021, 20:50  •  142 • Политика
Опасная урбанизация грозит нам убийственной реакцией на стихийные бедствия, формирование гетто. И, главное, это инструмент, способный ухудшить демографическое положение. О проблеме в эфире Царьграда говорил профессор Миркин: "Будущие поколения нам спасибо за них не скажут".
Подталкивание России к развитию агломераций вызывает всё более острые обсуждения. Вместо собственного дома, земельного участка и счастливой семьи нам предлагают ютиться в "человейниках". Об этой и других проблемах опасной урбанизации в эфире программы "Царьград. Главное" на "Первом русском" наш ведущий Юрий Пронько говорил с профессором, доктором экономических наук Яковом Миркиным.
"Человейник" не предусматривает большой семьи. Это место, где мы просто ночуем, а после снова несёмся на работу, не оглядываясь на близких. О таких рисках мы говорили неоднократно, напоминая, что многодетность с "человейниками" тоже не дружит. Яков Миркин обратил внимание на другие грани:
Такая урбанизация – это сбивание населения в толпу, где заранее известно, что придётся ломать и перестраивать. Ведь мы видим учетверённые и удесятерённые варианты хрущёвок, и их придётся убирать. И будущие поколения нам спасибо за них не скажут.
Ключевая проблема – мышление, идеология, понимание того, как должна строиться власть, прежде всего, вертикальная, продолжил профессор, говоря о серьёзнейшей проблеме России:
Здесь делается большая ошибка – это огромное упрощение, уход в крайности, которым так богата большая история России. Что касается рисков, это демография, риски межнациональных конфликтов, создание гетто, риски, связанные с пандемией, катастрофами, стихийными бедствиями. У нас, слава Богу, ещё не было крупного пожара в таком "человейнике", но они были за рубежом. И много обсуждалось, что даже средства спасения до верхних этажей не затащить. Дай Бог, чтобы мы этого избежали. Но о рисках помнить надо – жизнь человека на 30-м или 40-м этажах им подчиняется.

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