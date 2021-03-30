Профессор МГУ всему миру выдал неугодную правду об "арабской весне": "Никакого возрождения"

В Москве на Ближневосточной конференции профессор МГУ Николай Плотников сказал всему миру неугодную правду о возрождении после "арабской весны". В частности, сообщил о том, что никакого возрождения нет.

В Москве проходит Х Ближневосточная конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай". Во время заседания участники много и общо говорили о возрождении Ближнего Востока, свободе, демократии, либерализации и так далее. Среди выступающих - эксперты из Туниса, Сирии, Соединённых Штатов.

Однако, как отметил обозреватель "Первого русского" Александр Гришин, лишь наш профессор МГУ Николай Плотников привёл конкретные факты. В частности, он в открытую сказал явно неугодную Западу правду о том, что на самом деле никакого возрождения после "арабской весны" нет.

О каком возрождении идёт речь, если нищеты стало больше, экономики нет, нефти осталось на 50 лет, газа - на 60, практически все государства вододефицитные, продовольственно зависимые? Демографический взрыв приведёт к тому, что регион станет вторым по численности на планете. А кормить нечем.

"В общем, впереди новые войны, если ничего не делать, а продолжить говорить про демократию, свободу и развитие прав человека, - подвёл итог выступления российского профессора Гришин. - Что интересно, когда все эти певцы "арабской весны" стали комментировать его речь, то ничего по сути и не сказали, а начали опять про возрождение демократии и права человека".