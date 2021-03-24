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Профессор МГИМО указала на "непоправимую ошибку Запада": "Наказание уже свершилось"

24 марта 2021, 14:40  •  212 • Политика
Генеральный штаб Армии Югославии сообщил о начале агрессии НАТО 24 марта 1999 года, в 20 часов. По сербскому православному календарю - в Глухую среду.
Политолог, публицист, профессор МГИМО Елена Пономарёва рассуждает об итогах и последствиях агрессии НАТО против Югославии в статье "Непоправимая ошибка Запада".
Генеральный штаб Армии Югославии сообщил о начале агрессии НАТО 24 марта 1999 года, в 20 часов. По сербскому православному календарю - в Глухую среду.
Через 15 минут в Белграде, Подгорице, других крупных югославских городах завыли сирены - впервые после Второй мировой войны. За 78 дней бомбардировок авиация НАТО нанесла 2 300 воздушных ударов по 995 объектам, - говорится в статье Пономарёвой на портале "Катехон".
В ходе войны НАТО выпустило по Югославии более трёх тысяч крылатых ракет, сбросило около 25 тысяч тонн (по некоторым данным, 79 тысяч тонн) взрывчатых веществ, в том числе запрещённые средства и виды оружия: 152 контейнера с 35 450 кассетными бомбами, снаряды с графито-электромагнитной зарядкой и необогащённым ураном.
В центре Европы блок НАТО развязал постыдную войну, которая нанесла непоправимый экономический ущерб сербам, привела к многочисленным жертвам среди мирного населения Югославии, в корне изменила политический ландшафт Европы и мировую политику. С тех пор возобладала ставка на силу в решении конфликтов, серьёзно подорвано было международное право, - указывает профессор МГИМО.
МИД РФ заявил после удара НАТО по Югославии, что "любые рассуждения западных столиц на тему нарушения кем бы то ни было международного права, свободы слова и принципов демократии" следует рассматривать "не иначе как неприкрытое лицемерие".
По словам Пономарёвой, даже на Западе в последнее время "проявляется тенденция к объективной оценке событий 1999 года" и агрессии Североатлантического альянса.
В частности, президент Чехии М. Земан ответил на слова генсека НАТО Столтенберга, что бомбардировки проводились в целях защиты гражданского населения от режима Слободана Милошевича. По словам Земана, агрессия НАТО была непоправимой ошибкой: "И нет необходимости искать алиби, чтобы оправдать её".
По мнению профессора МГИМО, эти оценки вскрывают отложенный эффект агрессии. Операция НАТО "Союзная сила" не только не скрепила европейские страны, но и отрицательно повлияла на развитие их отношений.
Что же касается блока НАТО, то после ракетно-бомбовых атак 1999 года он окончательно вырос в главную угрозу международной безопасности, - говорится в статье.
Автор приводит мнение итальянского генерала Ф. Мини, командовавшего в 2002-2003 гг. международными миротворческими силами в Косово (КФОР): "По сути, это агентство, предлагающее услуги. Альянс уже не тот, чем он являлся в 1949 году... Такие услуги сейчас доступны для тех, кто платит, хотя это, как правило, касается интересов только одного государства - США".
Автор напоминает, что, несмотря на доминирование в операции войск США, в агрессии против Сербии принимали участие Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Турция, Франция, ФРГ. Своё воздушное пространство и территорию для военного блока предоставили Албания, Болгария, Венгрия, Македония, Румыния.
"Как не раз бывало в истории, сработал балканский "синдром зла", когда своё "процветание" правительства видят в поражении соседей. В Европе только Австрия отказалась предоставить своё воздушное пространство, а Швейцария ввела ограничения на поставку вооружений странам НАТО", - утверждает автор.
Пономарёва также напоминает, как оценил операцию против Югославии в 1999 году будущий 45-й президент США Дональд Трамп. На вопрос тележурналиста Ларри Кинга "Поступил ли бы Трамп в Косово так же, как это сделал Клинтон", он ответил: "Я бы сделал всё немного по-другому... Посмотрите, какой разгром они вызвали в Косово… Посмотрите, что мы сделали в той стране и тем людям, на те смерти, случившееся из-за нас. У нас и союзников не было потерь лишь потому, что мы были там наверху, в самолётах... Я не считаю это успехом..."
Автор уверена, что, несмотря на действия администрации Трампа в Сирии, такую оценку бомбардировок Югославии стоит запомнить.
Пономарёва напоминает о неприглядной поддержке агрессии НАТО европейцами: "Они легко поддались пропаганде Вашингтона и не только стали под знамена лицемерной "гуманитарной интервенции", но и прямым образом потворствовали агрессии. Впоследствии США возложили на страны Евросоюза бремя восстановления разрушенной бомбардировками югославской инфраструктуры, заставив увеличивать военные расходы. Это при том, что европейцы получили массу проблем в виде неконтролируемой миграции, в том числе по балканскому маршруту".
Агрессоры должны знать: наказание за совершённые преступления неотвратимо. Оно может прийти не только в судейской мантии, но и в пожирании международным криминалом государственных структур, в беспощадных террористических атаках, в лавине неконтролируемой миграции, в мутации сознания больших человеческих масс, - отмечает автор.
По словам профессора МГИМО, "в определённом смысле наказание уже свершилось - христианской Европы, как и прежней великой Америки, больше нет".

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