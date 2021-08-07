Профессор из США развенчал "предательство" Германии

Профессор политологии Рутгерского университета в США Александр Мотыль объяснил, что негодование Киева из-за "Северного потока-2" несостоятельно.

Германия, которая выступила за проект "Северный поток – 2", не предавала Украину. Такое заявление сделал профессор политологии Рутгерского университета в США Александр Мотыль. Эксперт из США развенчал стенания Незалежной по поводу газопровода в обход.

В частности, из Киева в адрес Берлина неслись обвинения в предательстве. Еще до подписания соглашений ФРГ с США по трубопроводу на Украине требовали, чтобы учитывались их интересы.

Впрочем, в договоренности между двумя странами действительно есть отсылка к Украине. Там говорится, что Германия сделает все от нее зависящее, чтобы продлить контракт между Незалежной и Россией на прокачку газа до 2034 года.

Однако, подчеркивает Мотыль, обвинять Германию в некоем предательстве Украины несостоятельно.

"Многие украинцы считают, что когда Германия построила магистраль, то вроде бы предала Украину. Хотя на самом деле предательства не было, потому что предать можно только того, кому присягнул на верность. А такой присяги Германия Украине никогда не давала", — написал он в журнале "Український тиждень".

По его мнению, Берлин поддержал проект "Северного потока — 2", поскольку "жестко преследовал свои национальные интересы", отмечает РИА Новости.