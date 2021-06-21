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Профессор дал намёк после победы партии Пашиняна, заговорив о США
21 июня 2021, 09:15 • 115 • Политика
В Армении подсчитали 100% голосов по итогам парламентских выборов. Политолог и профессор Дмитрий Евстафьев намекнул на США, комментируя победу партии и.о. премьера Армении Никола Пашиняна.
Напомним, парламентские выборы в Армении прошли 20 июня. Участие в выборах них приняли участие 21 партия и четыре блока.
По данным ЦИК, соратники Пашиняна набрали 53,92% голосов, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрала 21,04 %.
Комментируя итоги выборов, профессор Дмитрий Евстафьев отметил, что "ни разу не удивлён результатами".
"Тема не моя совсем, но не удивлён. И американское посольство в Ереване тут, конечно, причём, но не совсем", - коротко отметил он в своём Telegram-канале.
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