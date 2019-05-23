«Профессия существует в новых реалиях»: полковник СВР Елена Вавилова представила книгу о жизни семьи разведчиков

В Москве состоялась презентация книги «Женщина, которая умеет хранить тайны». Её автор — фигурант громкого шпионского скандала XXI века полковник СВР Елена Вавилова. Вместе с Андреем Безруковым она под вымышленным именем и с придуманной биографией два десятка лет провела в США. Прервать миссию супругам пришлось в 2010 году из-за бежавшего в Соединённые Штаты сотрудника СВР Александра Потеева. По словам автора, её книга — это художественное произведение, где о некоторых вещах ей пришлось умолчать из соображений секретности, а ряд эпизодов и фраз были выдуманы, чтобы сделать повествование более интересным.

Более 20 лет российские разведчики-нелегалы Андрей Безруков и Елена Вавилова жили в пригороде Бостона как самые простые американцы Дональд Хитфилд и Трейси Ли Фоули. Они были заброшены в США ещё из СССР в период холодной войны. Дональд стал там финансовым консультантом, а Трейси занялась недвижимостью. По выходным они ходили в гости, жарили с соседями барбекю, путешествовали.

В США у них родились двое сыновей, которые даже не подозревали о том, что их родители — русские разведчики. Жизнь под легендой продолжалось бы и дальше, если бы не предательство, обернувшееся самым громким шпионским скандалом XXI века. Елена Вавилова решила рассказать историю жизни женщины-разведчицы из первых уст.

Создатели книги «Женщина, которая умеет хранить тайны» — соавтором Вавиловой выступил томский писатель Андрей Бронников — сразу поясняют: не всё, о чём рассказано в их произведении, достоверно точно и автобиографично.

Причин этому несколько. Во-первых, гриф секретности. Есть вещи, о которых рассказывать нельзя даже спустя почти десять лет после прекращения разведывательной деятельности.

Во-вторых, это художественное произведение, которое живёт по законам жанра, и потому нужно было добавить детали, диалоги, которых в реальной жизни могло и не быть.

«Это художественный роман. Но писала я его с ощущениями, которыми жила в течение долгих лет сама, которые я прочувствовала. Многие детали, которые там описаны, — они были на самом деле», — рассказала Вавилова.

Она считает, что в литературе образ российского разведчика по большей части создан зарубежными авторами и кинопродюсерами, с их видением: «У нас есть много прекрасных историй и книг о подвигах разведчиков военных лет. Но это было другое время. Война и послевоенный период, холодная война — уже они накладывали свои законы ведения работы. В последние десятилетия многое изменилось. Профессия существует. Но она существует в других реалиях. Изменились методы, изменилось даже само представление о разведчике».

Хотя встреча с Еленой Вавиловой, Андреем Безруковым и Андреем Бронниковым была посвящена книге, вопросы журналистов по большей части касались реальной истории самих разведчиков.

Книга написана от имени женщины. «В нашей современной литературе не хватает историй о женщинах, а о женщинах в разведке — тем более», — считает Елена.

История начинается в Томске: здесь родилась и выросла Вавилова, этот город стал родным для главной героини книги — Веры, там же живёт сейчас Андрей Бронников.

«Мне очень хотелось написать о Томске, о моём родном городе, который я люблю, который для меня дорог и который был в моём сердце все эти долгие годы, — рассказывает Елена. — Поэтому я не стала менять город. Да, я там родилась, жила, училась, там мы встретились с мужем. Это подлинный момент. В отличие от стран, в которых мы работали. Вот тут герои нашей книги неточно повторяют нашу историю».

Там же, в Томске, героиня книги получает предложение стать кадровым разведчиком и проходит специальную подготовку.

«Мир разведки подобен тайному ордену, — пишет в своей книге Вавилова, — членство в котором можно либо купить, либо обрести через особый обряд посвящения. А чтобы стать разведчиком, мало дать подписку о неразглашении государственной тайны. Какими бы ни были характер и способности кандидата в нелегалы, без напряжённой учёбы тут не обойтись».

Елена Вавилова и Андрей Безруков ещё в Томске стали семейной парой, вдвоём прошли подготовку и вместе отправились в долгую командировку за рубеж.

Основная часть книги посвящена самой работе в США, жизни добропорядочной американской семейной пары. Во время пребывания там Елена и Андрей, как и герои книги, стали родителями. Никогда, с того самого момента, как они покинули родину, они не говорили по-русски, даже с детьми — просто день за днём делали порученную им родиной работу.

На пресс-конференции Елена рассказала о том, что работа разведчика — это весьма монотонное, довольно нудное и кропотливое занятие: «Если описывать это всё досконально, это было бы очень скучно. Поэтому пришлось добавить ярких моментов, для того чтобы читателю было интересно, но при этом история оставалась правдивой».

Разведчица призналась, что есть моменты в её работе, которые она до сих пор не имеет права разглашать, и они не вошли ни в какие описания.

«В своей истории я постаралась вспомнить и описать тех людей, которые с нами работали. Я думаю, что спустя столько лет тут уже нет никаких тайн. В то же время сам рассказ о том, как проходила работа, — он достаточно такой последовательный, охватывает большой период жизни семьи, которая описана в этой книге. Читатель может увидеть, как проходило становление простых молодых людей из Советского Союза как разведчиков», — говорит Вавилова.

Авторы предупреждают, что роман может разочаровать тех, кто ожидает от него шпионского детектива с погонями, стрельбой и резкими поворотами сюжета.

В процессе беседы с Еленой и Андреем постоянно проходила параллель с историей советских шпионов в классическом сериале «Семнадцать мгновений весны»: не боялась ли Елена рожать в США, чтобы не закричать по-русски, как проходили встречи с родителями, которые оставались на родине и ничего не знали о том, что делают их дети, как сами дети приняли потом известие, что их родители совсем не те люди, за кого выдавали себя долгие годы?

Елена рассказала, что рожать она не боялась и контролировать этот процесс она была вполне в состоянии. К тому же на родах присутствовал муж, который держал ситуацию под контролем. В книге, кстати, героиня рожает сразу двоих детей, близнецов. Авторам романа показалось, что такой поворот будет интереснее, а молодой паре будет сложнее справляться с жизненными перипетиями.

С родителями Елене и Андрею удавалось иногда встречаться. Это были редкие свидания. Они приезжали в Томск, но, конечно, родители не знали о том, где на самом деле живут их дети и какую миссию выполняют. Не могли они знать и о том, что у их детей были тогда совсем другие имена.

И в книге, и в реальной жизни разведчики лично знали сотрудника СВР Александра Потеева, который кардинально изменил их жизнь. Они не знают, каковы были истинные мотивы его действий, не знают, жив ли он сейчас. Как известно, сумевший с помощью американских спецслужб бежать из России и скрыться в США Потеев был заочно осуждён в России за измену родине и дезертирство.

После разоблачения Елена и Андрей были арестованы. Это случилось в день рождения старшего сына, 27 июня 2010 года. Детям в тот момент было 16 и 20 лет.

«Для них это, конечно, был серьёзный шок, — вспоминает Андрей. — Это не игрушка, когда арестовывают твоих родителей. Я думаю, им много пришлось пережить».

Потом было тюремное заключение. Их перевозили из одного учреждения в другое, содержали большую часть времени в одиночной камере. В это время в Москве делали всё, чтобы состоялся обмен. И об этом в итоге удалось договориться.

О том, как происходил обмен, они эксклюзивно рассказали RT после пресс-конференции: «Решение по обмену было принято на высоком уровне, исходя из той политической ситуации, которая тогда складывалась, — вспоминает Андрей Безруков. — А технически обмен произошёл достаточно быстро в аэропорту города Вены. Подлетели два самолёта, один с одной стороны, другой — с другой, люди перешли из одного самолёта в другой — так мы вернулись. То есть никаких «мостов» не было. Нас обменяли на группу российских граждан, которые предали свою родину».

Елена Вавилова и Андрей Безруков

Группу из десяти человек, в которой были Елена и Андрей, обменяли на четырёх граждан РФ, которые в тот момент уже отбывали наказание в России.

Елена вспоминает, что была абсолютно не готова к тому, что будет такое решение американского суда: «Последнее заседание проходило в Нью-Йорке, где нам было объявлено о том, что обмен состоится. Прямо из зала суда мы проехали в аэропорт и сели в самолёт. Некоторые из нас даже не успели переодеться. Я, например, прилетела в тюремной робе оранжевого цвета. Так и приземлилась сначала в Вене, а потом в Москве в одной и той же одежде».

Елена до сих пор хранит у себя эту оранжевую робу и тюремные кроссовки без шнурков.