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Профессионалы у вентилятора

12 апреля 2018, 08:24  •  56 • Аналитика
Кажется, события уже не катятся под гору. Они несутся вскачь, не только набрав инерцию, но и раз за разом получая новые импульсы от чьей-то злой плети. И вот уже кажется, что завтра война. Да не простая, а ядерная. Или газом «Новичок» потравят всех. Или ещё какую каверзу придумают.

Признаться, уследить за всем этим довольно сложно. Особенно тому, кто пытается критически воспринимать происходящее и не реагирует на каждый информационный вброс. Но ведь, черт возьми, на информационной арене далеко не клоуны, а высочайшие профессионалы информационных войн, гуру набросов на вентилятор и «покерфейса». Поди, разбери, что имеет реальную ценность, а что является очередной погремушкой!




Именно поэтому я решил отреагировать на все происходящее небольшой персональной рубрикой, в которой попытаюсь иногда собирать некоторые моменты, ускользающие при беглом прочтении новостей. Разумеется, они будут иметь ценность, отличную от нуля, и наверняка помогут нам хоть чуть-чуть приблизиться к пониманию происходящего. С названием рубрики я не определился, и в глубине души надеюсь, что креативные читатели помогут мне своими вариантами.

Итак, приступим…

Дело Скрипаля

Есть в этом деле некоторые странности, которые и сами по себе вызывают массу вопросов, а вместе прямо-таки вопиют о более внимательном рассмотрении их профильными специалистами. Хотя они, скорее всего, на все странности давно внимание обратили и сейчас изо всех сил ищут ответы. Но нам, к сожалению, никто ничего не скажет…

Странность первая. «Отравленные» не просто выжили, а довольно неплохо себя чувствуют. Глупые русские разведчики оказались настолько непрофессиональны, что не смогли ни яд хороший подобрать, ни его количество. Нервно-паралитический токсин, в микроскопических дозах способный за считанные минуты отправить человека на тот свет, на этот раз был как-то очень успешно нейтрализован.

Нет, серьёзно, судя по телефонному разговору Юлии Скрипаль со своей двоюродной сестрой, у неё нет вообще никаких серьёзных последствий. Речь нормальная, провалов в памяти не наблюдается, она очень четко отличает то, что можно говорить, от того, о чем лучше промолчать. Не человек, а терминатор какой-то. Может, у неё хоть сухость во рту появилась? Просто чисто по-человечески интересно, чем там англичане токсины выводят. Глядишь, запатентуют новое средство от похмелья, люди им спасибо скажут…

Но если серьёзно, выглядит это очень сомнительно. Опять же, никаких интервью, а тем более пресс-конференций. Оно и понятно: могут ведь задать ненужный вопрос, и вся афера вскроется. Двоюродной сестре даже визу в Англию не дали – шпионка ФСБ, ещё пронюхает чего. Поэтому «выписали, скоро получит американское гражданство и будет жить под другой фамилией».

Не знаю, будет ли все так же со Скрипалем-папой. Он, всё-таки, профессиональный разведчик, хоть и шпион. Его после дополнительного натаскивания и тренировок можно будет и публике предъявить – роль сыграет хорошо, под пострадавшего и чудом спасенного «закосит» на отлично.

Только суть от этого не меняется – по всему выходит, что не было никакого отравления. Просто всех заставили дышать газом "Дурачок", пока серьёзные дяди делают всякие крутые штуки. И мы можем выбирать всего из двух вариантов – либо это чистая постановка английской разведки, либо наши и правда пытались отравить Скрипаля, но англичане через свою агентуру знали все детали операции и технично разыграли полууспешное «отравление», чтобы не подставить под удар своего «крота».

Второй вариант чрезвычайно неприятен. Потому что не так уж и интересно, как там британские клоуны на европейской арене кривляются. А вот «крот» в СВР – вещь крайне проблемная, грозящая огромными издержками, в том числе и военными.

Немного напрягла и перехваченная (и прочитанная!) англичанами шифровка. Точнее, сразу две шифровки. Конечно, обстоятельства их перехвата довольно безумны – об операции, проходящей в Лондоне, в Москву сообщают из Сирии! Но пугает не безумность аргументации, пугает сам факт чтения наших шифровок. Интересно, а кодов самоликвидации наших баллистических ракет у них нет?
Колючий Донбасс


Не хотел бы добавлять панических красок в пораженческую палитру, но нужно понимать: девяностые будут нам ещё долго отрыгиваться, а в вопросах защиты государственных секретов лучше перебдеть, чем наивно «верить в лучшее».

А вот ещё один повод для размышлений: ракетная атака израильских ВВС в Сирии.

С одной стороны, тут все понятно: «злые израильтяне» воспользовались моментом и «подло ударили в спину» нашим союзникам. А с другой стороны, понятно далеко не всё!

Давайте мысленно ответим себе на один вопрос: идиоты ли израильтяне? Нет, я на полном серьёзе, потому что от ответа на этот вопрос зависит вся цепь наших рассуждений.

Если они идиоты, тогда все легко и просто. Для идиотов вполне логично дождаться ситуации, когда начал разгораться очередной скандал с мифическим химическим оружием в Сирии, и ударить по базе сирийских ВВС в момент, когда все ожидают американского удара и, может быть, начала полномасштабной войны. Ну а что такого? Подумаешь, ядерная война у твоих границ – дело-то житейское, с кем не бывает!

Если же мы не считаем руководство Израиля сборищем идиотов, все становится гораздо сложнее и интереснее.

Во-первых, не был ли этот удар согласованным с администрацией Трампа способом немного оттянуть американскую реакцию на провокацию в Восточной Гуте, чтобы и горячие головы в Вашингтоне успели чуть-чуть остыть, и время заболтать вопрос появилось?

Выглядит довольно логично. Сначала неопределенность – вроде американцы нанесли удар. Потом опровержение. Анализ. Трамп заявляет, что реакция обязательно будет, но через сорок восемь часов. Авианосец отправили в Средиземное море – пока дойдёт, ещё сутки-другие выиграют.
Как Россия ответит на американскую военную агрессию


А потом, конечно, ударят. Изо всех сил. По какой-нибудь опустевшей авиабазе. И по районам соприкосновения сирийской армии с боевиками. По окопам и блиндажам. Пустым. И как-нибудь так, чтобы маршруты ракет прошли подальше от позиций российских ПВО.

Нет, понятно, что кого-то все-таки убьют. А наши, понятно, что-то всё-таки собьют.

Но на том и успокоятся. Потому что возможностей начать войну было уже миллион. И если до сих пор не начали, то и желания, похоже, нет.

Во-вторых, я вообще не удивлюсь, если израильские спецслужбы стали посредниками между Трампом и Россией. Нет, разумеется, речь не идет о передаче шифровок в оба конца. Но вот такие деликатные моменты вполне могут реализовывать, минуя ребят из ЦРУ: те слишком уж ненадежны и никогда не знаешь, что они потом расскажут на слушаниях в Конгрессе.

А для взаимодействия с израильтянами у Трампа есть родная дочь, давно уже принявшая иудаизм. И зять — тоже иудей. И хоть гражданами Израиля они не являются, можно ни секунды не сомневаться, что для израильского руководства и спецслужб они самые доверенные лица на всем белом свете. Для папы Дональда – тоже. Вот вам и канальчик…

Ну и последнее, о чем хотелось бы сегодня упомянуть, – ситуация с арестом российских судов украинской хунтой.

С одной стороны, это ожидаемо и даже закономерно. Провокации перед ЧМ идут валом, и верные вассалы Вашингтона спешат внести свою лепту. Наверняка будут гадить и ещё, и даже с утроенной силой.

Проблема в том, что действуют они, в общем, логично и даже честно. А мы, к сожалению, мямлим и пятимся. Начиная с признания итогов президентских выборов в Киеве мы шагаем по граблям. И сейчас, потирая очередную шишку, мы опять вопим: ах, какие ужасные грабли!

Нет, грабли обычные. Нам бы просто по ним не ходить. Не признавать Порошенко, свернуть экономическое сотрудничество, ввести встречные санкции… А лучше даже не встречные, а такие, какие США ввели против Кубы – тотальные, с санкциями против компаний, ведущих с Гаваной торговлю, да бессрочно, пока режим в стране не будет нас полностью удовлетворять.

Вот тогда, наверное, мы могли бы чего-то требовать от капитанов кораблей, заходящих в украинские порты. А сейчас это даже странно – «Газпрому» можно, «Сбербанку» можно, а капитану нельзя?

Поэтому запасаемся зеленкой – замазывать разбитый граблями лоб. Потому что в рамках выбранной нами стратегии других вариантов ответа у нас просто нет.
Автор: Виктор Кузовков

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